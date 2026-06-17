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Aroop Biswas: বারবার ছোঁয়া হয়েছে মেসিকে, কোনও দোষ ছিল না...! অরূপের বিরুদ্ধে খোদ GOAT-র টিমের বিস্ফোরক অভিযোগ

Messi Chaos in Kolkata: সূত্রের খবর, লিয়োনেল মেসির নিজস্ব টিমের তরফ থেকে বিধাননগর পুলিস কমিশনারকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। ওই চিঠিতে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছে মেসির দল। অভিযোগে জানানো হয়েছে, কলকাতায় আসার পর বারবার মেসিকে ছোঁয়া হয়েছিল। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 17, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:16 PM IST
Aroop Biswas: বারবার ছোঁয়া হয়েছে মেসিকে, কোনও দোষ ছিল না...! অরূপের বিরুদ্ধে খোদ GOAT-র টিমের বিস্ফোরক অভিযোগ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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বারবার ছোঁয়া হয়েছে মেসিকে, কোনও দোষ ছিল না...! খোদ GOAT-র টিমের বিস্ফোরক অভিযোগ
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