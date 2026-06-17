/Aroop Biswas: বারবার ছোঁয়া হয়েছে মেসিকে, কোনও দোষ ছিল না...! অরূপের বিরুদ্ধে খোদ GOAT-র টিমের বিস্ফোরক অভিযোগ

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: ১৭-৬০-৭৬ মিনিটে বিশ্বকাপে লিওনেল মেসির হ্যাটট্রিক। আলজেরিয়ার জালে মেসির একের পর এক গোল। কিন্তু পুলিসকে ভাবাচ্ছে কে? হাজিরা এড়িয়ে যিনি হ্যাটট্রিক করেছেন; অরূপ বিশ্বাস। এবার আরও চাপে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী। বিধাননগর পুলিস কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়েছেন লিওনেল মেসির নিজস্ব টিম। এমনটাই খবর সূত্রের। সেখানে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ মেসির দলের। বারবার তাঁকে ছোঁয়া হয়েছিল। মাঠে সেদিন সিকিউরিটি ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না বলেও জানানো হয়েছে মেসির দলের তরফ থেকে। শতদ্রু দত্ত কোনওভাবেই দায়ী নন এমনটাই নাকি জানানো হয়েছে সেই চিঠিতে।
এখন কোথায় অরূপ বিশ্বাস?
মেসি কাণ্ডে পর পর তিনবার হাজিরা এড়িয়ে যান প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কোথায় তিনি? কেনই বা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন? এর কোনও উত্তর নেই। অথচ মেসিকাণ্ডে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত অরূপ বিশ্বাসের রক্ষাকবচ আছে। আদালত আগেই জানিয়েছে, কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিস। তবে প্রাক্তন মন্ত্রীকে কিছু শর্তও মানতে হবে। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, আইন মেনে তদন্ত হবে। পুলিস কোনও নোটিস দিলে অরূপকে যেতেও হবে।
কিন্তু দেখা নেই অরূপের। তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ এবং তিনি নিজের এলাকা বা বাড়িতেও নেই। বারবার হাজিরা এড়াচ্ছেন তিনি। বিধাননগর দক্ষিণ থানার পক্ষ থেকে তাঁকে তিন বার হাজিরার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই তিনি তদন্তকারীদের এড়িয়ে গিয়েছেন এবং থানায় হাজিরা দেননি। তদন্তকারীদের স্পষ্ট বার্তা, প্রাক্তন মন্ত্রী যদি এবারও নোটিসের জবাব না দেন বা পুলিসের সামনে হাজির না হন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।
এই প্রসঙ্গে শতদ্রু দত্ত বলেন, 'ডিভিশন বেঞ্চে ওঁর রক্ষাকবচের বিরুদ্ধে অলরেডি অ্যাপিল করে দিয়েছি। এই সপ্তাহের মধ্যেই তার রায় পেয়ে যাব। যদি না পাই তাহলে সুপ্রিম কোর্টে যাব। আমার লড়াই চলবে। মেসির টিমও বিধাননগর কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়েছে। তাতে পরিষ্কার করে বলা আছে, অরূপ বিশ্বাসের জন্যই মেসি মাঠ ছেড়েছিলেন।' তিনি আরও বলেন, 'পালানোর ওঁর কোনও পথ নেই। লক্ষ লক্ষ মেসি ফ্যান, আমার এত দিনের কষ্ট আমি সহজে ছেড়ে দেব না। আমি শেষ দেখে ছাড়ব। আইনি পথে যতদূর যাওয়া যায়, আমি যাব। এর বিচার আমি নিয়ে ছাড়ব।'
শতদ্রু দত্ত সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ব্যঙ্গ করে লেখেন, 'অরূপ দা আপনার পাড়ার পল্টু আজ হ্যাটট্রিক করেছে এবার তো বেরিয়ে আসুন।' এর আগেও তিনি সোশ্যালে লিখেছিলেন, 'মিস্টার বিশ্বাস, কফিনের শেষ পেরেকটি আসছে সরাসরি রোসারিও থেকে। সত্য যখন কিংবদন্তিদের শহর থেকে আসে, তখন লুকিয়ে থাকার আর কোনো জায়গা থাকে না।'
বিজেপি মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'আগের সরকার পিসি সরকারের মত ম্যাজিক দেখিয়েছিল। সেদিনকেও তারা ভেবেছিল মেসি বোধ হয় তার পাড়ার নন্টে ফন্টে। মেসি পেটে-কাঁধে হাত দেওয়া, সেলফি তোলা। হাজার-হাজার লক্ষ লক্ষ যুবসমাজ যারা এসেছিল, সারাবছরের পকেটমানি জমিয়ে এক ঝলক মেসিকে দেখবে বলে। তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, ঠকানো হয়েছিল। এর শাস্তি যেন ওই ছবি বিশ্বাস, বিশ্বাস বার্দাস যেন পায় আমরা এইটুকু চাই।'
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