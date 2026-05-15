West Bengal Assembly: 'নাটক দেখলাম, জ্ঞান শুনলাম', মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে তীব্র কটাক্ষ শোভনদেবের- হাউজে কীভাবে চলবে তৃণমূল? স্পষ্ট করলেন বিরোধী দলনেতা

LOP Sovandeb Chattopadhyay Sovandeb Chattopadhyay on CM Suvendu Adhikari: বিরোধী দলনেতা শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বলেন,"পাঁচ বছরে যেগুলো ওনারা মানেন নি, সেগুলোই আজ ওনারা বলছেন।"
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: "সত্যিই কিছু নাটক দেখলাম আজ বিধানসভায়। অতীতে যারা প্রতিদিনই বিধানসভার অধিবেশনে বয়কট করত আজ তাদের কাছে থেকে কিছু জ্ঞানের কথা শুনলাম।" এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়ের বক্তব্যকে এভাবেই কটাক্ষে বিঁধেছেন বিরোধী দলনেতা শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়।
বাদ যাননি পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে তাকে নাকি সাড়ে এগারো মাস অধিবেশনে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আমাদের সব মিলিয়ে গত পাঁচ বছরে (প্রতি বছর প্রায় ৪০ দিন করে) প্রায় ২০০ দিন অধিবেশন হয়েছে তাহলে সাড়ে এগারো মাস তাকে সাসপেন্ড করলাম কিভাবে?" প্রশ্ন তোলেন তিনি। আরও বলেন,"রেকর্ড দেখবেন। বিরোধী দলকে কত সুযোগ দেওয়া হয়েছে বা হয়নি। আমি জানি না তারা এই সুযোগ আমাদের দেবে কি না। তারা হঠাৎ হঠাৎ করে ওয়াক আউট করতেন। আর বলতেন আমাদের বার করে দেওয়া হল। আইনের বাইরে গিয়ে যদি কেউ কিছু করে থাকে তাহলে হয়তো তাঁকে সর্তক করে বের করে দেওয়া হয়েছে, এর অন্যথা হয়নি।"
বিরোধী দলনেতা শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন,"পাঁচ বছরে যেগুলো ওনারা মানেন নি, সেগুলোই আজ ওনারা বলছেন। পুলিশের কাছে গেলে পুলিশ বলছে আপনি লিখে দিন যে আপনি মাসির বাড়ি, পিসির বাড়ি গিয়ূছিলেন। মাৎস্যন্যায় চলছে। প্রচুর কর্মী আমাদের ঘরছাড়া।" তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে কটাক্ষে বিঁধালেও তৃণমূলের তরফে বিরোধী দলনেতা শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় এই প্রতিশ্রুতিও দেন যে, "আমরা গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নেব।" তবে বলাই বাহুল্য, সেটা আদৌ বাস্তবে হবে নাকি কথার কথা হয়েই থেকে যাবে, তা সময়ই বলবে!
প্রসঙ্গত, এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আমরা চাই না বিধানসভার বিরোধী দলনেতাকে ১১ মাস বাইরে রেখে হাউজ চলুক। আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা ৫০:৫০ এই অনুপাতে মেনে চলব। আমাদের সরকার বিরোধীদের বেশি করে বলার সুযোগ নিশ্চিত করবে। যে দলেরই বিধায়ক হোন না কেন, মন্ত্রীদের সঙ্গে মিট করবেন। আগে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিতেন না। এবার উত্তর পাবেন, প্রাপ্তিস্বীকার পাবেন। আপনারা আমায় চিঠি দিলে উত্তর পাবেন।" ওদিকে প্রোটেম স্পিকার তাপস রায় বলেন, "এখানে রাষ্ট্র বিরোধী ,দেশ বিরোধী স্লোগান চলবে না। হাউজের পবিত্রিতা ফেরাতে হবে।"
