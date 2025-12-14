English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Messi in Kolkata: 'মেসিকে রাজ্যের সম্পত্তি মনে করেছিল, নির্বাচনের কয়েক মাস আগে....'

 ছাব্বিশের আগে  'মেসি ম‍্যাসাকারে' নিন্দা ঝড় ওঠেছে রাজনৈতিক মহলেও।  'নিন্দার ঝড়কে প্রতিবাদে পরিণত করুন', বললেন শুভেন্দু অধিকারী।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 14, 2025, 08:04 PM IST
Messi in Kolkata: 'মেসিকে রাজ্যের সম্পত্তি মনে করেছিল, নির্বাচনের কয়েক মাস আগে....'

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ছাব্বিশের আগে  'মেসি ম‍্যাসাকারে' নিন্দা ঝড় ওঠেছে রাজনৈতিক মহলেও। 'মেসিকে রাজ্যের সম্পত্তি মনে করেছিল', তৃণমূলকে নিশানা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, এই শহরের সঙ্গে ফুটবলের জড়িয়ে আছে। নিন্দার ঝড়কে প্রতিবাদে পরিণত করুন'।

আরও পড়ুন:  Messi in Kolkata: 'যারা মাঠের মধ্যে মেসির সঙ্গে ছবি তুলছিল, সব ফুটেজ থেকে তাদের লিস্ট হোক...'

শুভেন্দু বলেন, 'ফুটবল জগতের নক্ষত্র, তাকে এরা মনে করেছিল ব্যক্তিহত সম্পত্তি এবং রাজ্যের সম্পত্তি। নির্বাচনের কয়েক মাসে আগে এই ফুটবল আবেগকে অপব্য়বহার করতে চেয়েছে। তার পরিণতিতে আমরা সবাই লজ্জিত'। তাঁর দাবি, 'শতদ্রুকে পুলিস হেফাজতে না দিয়ে, বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। তার মানে তদন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি শেখ শাহাজাহানের মতো, অনব্রত মণ্ডলের মতো, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রেসিডেন্সির কেবিনে থাকবেন,  ভালোমন্দ খাবেন। ফোন ব্যবহার করবেন'।

তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের পালটা কটাক্ষ, 'ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা শুভেন্দু অধিকারীর'। তিনি বলেন, 'ক্রীড়াপ্রেমী, ক্রীড়মোদী এবং ফুটবলপ্রেমী তাদের কথা সবথেকে বেশি আমরা ভাবি। সত্যি তারা আশাহত হয়েছেন। তাদের সঙ্গে একপ্রকার প্রতারণা হয়েছে, এটা তো অনস্বীকার্য। তাঁরা মেসির আবেগে হাজার হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। স্টেডিয়ামে গিয়েছিল। কিন্ত সেই অর্থে যাঁরা আয়োজক, তাঁরা ভালো করে ভাবনাচিন্তা করে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেননি। ফলে এই ঘটনা ঘটেছে। এই পুরো ব্যবস্থায় সরকার বা পুলিস সহায়তা করে। আয়োজনে নিজেদের দখলদারি দেয়নি। এখানে দেয়নি। ফলে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে ক্রীড়ামোদিদের মনে। মুখ্যমন্ত্রী পদক্ষেপ নিয়েছেন, হস্তক্ষেপ করেছেন। আয়োজক গ্রেফতার হয়েছে। সরকারের তরফে ঘোষণা হয়েছে, পয়সা ফেরত দেওয়া হবে'।

শীতের শহরে মেসি।  শনিবার ভোররাতে প্রবল উত্‍সাহ-উদ্দীপনার মধ্যে কলকাতায় পা রাখেন আর্জেন্টিয়ার তারকা ফুটবলার। কিন্তু বেলা বাড়তেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। মাত্র ২০ মিনিট থেকেই যুবভারতী থেকে বেরিয়ে যান তিনি। এরপরই 'মাসিহা-মেসি'র এক ঝলকও না পেয়ে রীতিমতো ক্ষেপে ওঠেন দর্শকরা। নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে মাঠে ঢুকে পড়েন তাঁরা। শুরু হল ব্যাপক ভাঙচুর।

এই ঘটনার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, 'আজ সল্টলেক স্টেডিয়ামে যে অব্যবস্থাপনা দেখা গেছে, তাতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও হতবাক। আমি হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমী ও ভক্তদের সঙ্গে অনুষ্ঠানটিতে যোগ দিতে স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছিলাম, যাঁরা তাঁদের প্রিয় ফুটবলার লিওনেল মেসিকে এক ঝলক দেখার জন্য জড়ো হয়েছিলেন। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য আমি লিওনেল মেসি, সেইসঙ্গে সকল ক্রীড়াপ্রেমী ও তাঁর ভক্তদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি'। 

কলকাতা বিমানবন্দর থেকে 'মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর'-র মূল উদ্যোক্তা  শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। আজ, রবিবার আদালতে পেশ করা হলে, তাঁকে ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। 

আরও পড়ুন:  WATCH Salt Lake Stadium Chaos: মেসিকে দেখতে এসে ৩০০ টাকায় বাসি চাউ-পচা মাংস! ভিডিয়ো দেখে আঁতকে উঠছে নেটপাড়া...

