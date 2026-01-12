English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • Suvendu Adhikari: স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু, তৃণমূলের কোনও অধিকার নেই!

Suvendu Adhikari: 'স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু, তৃণমূলের কোনও অধিকার নেই'!

Vivekananda Jayanti 2026: 'মুখ্য়মন্ত্রী সেদিন বেমালুম বললেন, গোটা বাড়িটা কিনে নিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে মিথ্যা কথা বলেন কেন'? সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজীর জন্মভিটেয় দাঁড়িয়ে তৃণমূলকে নিশানা শুভেন্দু অধিকারীর।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 12, 2026, 04:35 PM IST
Suvendu Adhikari: 'স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু, তৃণমূলের কোনও অধিকার নেই'!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু, তৃণমূলের কোনও অধিকার নেই'। বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার সাফ কথা, 'মুখ্য়মন্ত্রী সেদিন বেমালুম বললেন, গোটা বাড়িটা কিনে নিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে মিথ্যা কথা বলেন কেন'?

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Ami Banglar Digital Joddha: ফোনের স্ক্রিনের রেজাল্টও বিরোধীশূন্য করতে মরিয়া তৃণমূল! মেগা ডিজিটাল বাহিনীর মুখোমুখি অভিষেক...

স্বামী বিবেকানন্দে জন্মদিনের সিমলা স্ট্রিটে বঙ্গ বিজেপির নেতারা। আজ, সোমবার সকালে মিছিল করে স্বামীজীর পৈতৃক ভিটেতে যান শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদররা। স্বামীজীর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তাঁরা।

শুভেন্দু বলেন, 'আমার বয়স ৫৫।  আমি বাইশ বছর ধরে সিমলা স্ট্রিটে আসি প্রত্যেকদিন। আগে ক্যামেরা আমাকে খুঁজত না। ভক্ত হিসেবে আসতাম'। এরপরই তৃণমূলকে কটাক্ষ, যাঁরা হিন্দু নয়, সংস্কৃতিতে হিন্দু নয়, আচরণে বাঙালি নয়, তাঁদের কথা স্বামীজীর জন্মভিটায় তুলব না।  এরা আরবি সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে চায়। এরা হিজাব, বোরখার লোক। এদের সম্পর্কে এখানে বলব না'।

আরও পড়ুন:  Railway Station Fire: সাতসকালে স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড! শিয়ালদহ দক্ষিণ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ, চরম ভোগান্তি...

এদিকে উত্তর কলকাতায় স্বামীজীর বাড়িকের সামনে তৃণমূলের হোর্ডিং ঘিরে বিতর্ক। অভিযোগ, হোর্ডিংয়ে শুধুমাত্র অভিষেকের বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রয়েছে। স্বামীজীর কোনও ছবি নেই।  হোর্ডিং আবার লেখা, ‘স্বাগতম যুবরাজ’। শুভেন্দু বলেন, ‘স্বামীজিই আসল যুবরাজ। আর কেউ যুবরাজ নয়। এদের ঔদ্ধত্য কোথায় গিয়েছে যে, মুখ‍্যমন্ত্রীর ভাইপোকে যুবরাজ লিখছে'! তাঁর দাবি, 'এখানকার প্রধান মহারাজ আর কারও ছবি লাগাতে কাউন্সিলরদের বারণ করেছিলেন। তার পরেও এরা শোনেনি'। 

বিজেপি সাংসদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'একসময় এখানে স্বামীজি ঘুরে বেড়াতেন। এখন কয়লা চোর,গোরু চোরেরা ঘুরে বেড়ায়। বাংলার মানুষের উচিত এদের উৎখাত করা। না হলে বিবেকানন্দের মতো প্রতিভা এই মাটিতে আর দেখা যাবে না'।

এদিকে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর তুলনা টেনে বিতর্কে জড়ালেন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। আজ, সোমবার স্বামীজীর জন্মদিনে বিষ্ণুপুরের গড় দরজায় এলাকায় বিবেকানন্দের মূর্তি পাদদেশ থেকে চকবাজার পর্যন্ত শোভাযাত্রা করেন সৌমিত্র। এরপর চকবাজারে একটি পথসভা হয়।

সেই পথসভায় সৌমিত্র বলেন, 'এক নাম ছিল নরেন্দ্র যাকে আমরা স্বামীজী নামে চিনি আর একজন আছেন নরেন্দ্র যিনি স্বামীজীর ভাবনাকে সফল বাস্তবের রূপ দিয়েছেন। এক নরেন্দ্র হিন্দু ধর্মকে এক করার ডাক দিয়েছিলেন, বলেছিলেন সগর্বে বল আমি হিন্দু আর এক নরেন্দ্র রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা ও কাশি বিশ্বনাথ মন্দির সংস্কার করছেন। এক নরেন্দ্রর স্বপ্ন আরেক নরেন্দ্র সফল করছেন'। এরপর আবার নিজেই ব্য়াখ্য়া দেন, 'স্বামীজী মাথার উপরে থাকেন। তাঁর শিষ্য নরেন্দ্র মোদী কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা আবার তাঁর শিষ্য'। তৃণমূলের পালটা কটাক্ষ, 'নরেন্দ্র মোদী মানুষের আবাসের টাকা, একশো দিনের কাজের টাকা কেড়ে নিয়ে মানুষকে সর্বহারা করেছেন। তাঁর সাথে স্বামীজীর তুলনা করা মূর্খতারই সামিল'। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Swami Vivekananda Birth AnniversarySuvendu AdhikariTMC
পরবর্তী
খবর

Ami Banglar Digital Joddha: ফোনের স্ক্রিনের রেজাল্টও বিরোধীশূন্য করতে মরিয়া তৃণমূল! মেগা ডিজিটাল বাহিনীর মুখোমুখি অভিষেক...
.

পরবর্তী খবর

Bapi Sen Son Arrest: পার্কস্ট্রিটে ইভটিজিং রুখতে গিয়ে খুন, নিহত সেই সার্জেন্ট বাপি সেনের ছে...