LPG: বিগ ব্রেকিং! বাড়িতে সিলিন্ডার আছে তো? দ্রুত ফুরোচ্ছে রান্নার গ্যাসের স্টক। এক্ষুনি বুকিং না করলে তালা পড়তে পারে রান্নাঘরে...
LPG Gas Cylinder News Updates: ভারতে দ্রুত ফুরিয়ে আসছে রান্নার গ্যাসের স্টক। মাত্র ৪-৫ দিনের স্টক আছে ডিস্ট্রিবিউটর দের হাতে। এই ভয়ংকর আশঙ্কার পূর্বাভাস দিল 'পশ্চিমবঙ্গ এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশন।' কী হবে তা হলে? তালা পড়বে রান্নাঘরে?
অয়ন ঘোষাল: ভারতে দ্রুত ফুরিয়ে আসছে রান্নার গ্যাসের (LPG Gas Cylinder) স্টক?হ্যাঁ, তেমনই শোনা যাচ্ছে। জানা যাচ্ছে, আর মাত্র ৪-৫ দিনের স্টক আছে ডিস্ট্রিবিউটরদের হাতে। এই মুহূর্তে পেট্রোল-ডিজেলের জোগানে ঘাটতি (immediate fuel supply threat) নেই ঠিকই, তবে দুশ্চিন্তা বাড়ছে রান্নার গ্যাস (Cooking Gas) নিয়ে। কেননা, দেশের এলপিজি স্টক দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। রান্নার গ্যাসের স্টক মেরে-কেটে আর মাত্র ৪ থেকে ৫ দিনের মতো আছে বলে জানা যাচ্ছে। এই ভয়ংকর আশঙ্কার পূর্বাভাস দিল 'পশ্চিমবঙ্গ এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশন (LPG Distributors)।' পশ্চিমবঙ্গ এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র বিজন বিহারী বিশ্বাস জনসুবিধার্থে পুরো বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।
দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে রান্নার গ্যাস
এই মুহূর্তে পেট্রোল-ডিজেলের জোগানে ঘাটতি নেই। ট্রাম্প ভারতকে আপাতত রাশিয়া থেকে তেল আমদানির ছাড়পত্র দিয়েছেন। রাশিয়া থেকে মূলত ক্রুড ওয়েলই আমদানি হয় ভারতে। ফলে সেই আমদানি শুরু হলে পেট্রোল ডিজেল নিয়ে আপাতত চিন্তার কারণ থাকবে না। কিন্তু দুশ্চিন্তা বাড়ছে রান্নার গ্যাস নিয়ে। কেননা, দেশের এলপিজি স্টক দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। রান্নার গ্যাসের স্টক মেরে-কেটে আর মাত্র ৪ থেকে ৫ দিনের মতো আছে হয়তো। এই ভয়ংকর আশঙ্কার পূর্বাভাস দিল পশ্চিমবঙ্গ এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশন। অবস্থা এমনই সংকটজনক যে, গতকাল মধ্যরাত থেকে চালু হয়েছে একগুচ্ছ নির্দেশিকাও।
২১ দিনের কম্পালসারি ওয়েটিং
এলপিজি বুকিং রেস্ট্রিকশন ২১ দিন করে দেওয়া হল বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের নির্দেশে বহুজাতিক তেল সংস্থাগুলি এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করে দিয়েছে আজ, মানে, শুক্রবার সকালেই। অর্থাৎ, আজ যদি কোনো গ্রাহক তাঁর অ্যাপ বা মোবাইলের মাধ্যমে নতুন রিফিল সিলিন্ডার বুক করতে চান, তাহলে তাঁকে পরবর্তী সিলিন্ডার বুকিং করার জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে অন্তত ২১ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এ হল কম্পালসারি ওয়েটিং। কেউ যদি আজই এক্ষুনি সিলিন্ডার বুক করেন, তাহলে অন্তত ৪ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বাড়িতে সিলিন্ডার পৌঁছে যাবে। কিন্তু সেই ব্যবস্থাও আর কতদিন সচল রাখা যাবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ে রয়েছে শহরের এলপিজি বিপণন সংস্থাগুলি।
উজ্জ্বলা যোজনা গ্যাস সিলিন্ডার'
'উজ্জ্বলা যোজনা গ্যাস সিলিন্ডার' অর্থাৎ যাঁদের KYC-জনিত সমস্যার কারণে রেগুলার বুকিংয়ের অপশন নেই, তাঁদের খুব দ্রুত বায়োমেট্রিক করাতে হবে। অন্যথায় তাঁরা আপাতত কোনো সিলিন্ডার বুক করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে যদি কারওর বাড়িতে, যাঁর নামে গ্যাসের বই তাঁর ডেথ কেস থাকে, তাহলে খুব দ্রুত ডেথ সার্টিফিকেট-সহ নিজের গ্রাহক হওয়ার প্রমাণ দাখিল করতে হবে তাঁর নিকটাত্মীয়কে। অন্যথায় তাঁর পরিবার আপাতত আর গ্যাস সিলিন্ডার বুক করতে পারবেন না।
'পহাল'-এর ক্ষেত্রে
'পহাল' গ্রাহক (PAHAL/Pratyaksh Hanstantrit Labh scheme), অর্থাৎ, ১৯ টাকা ভর্তুকি পাওয়া সাধারণ গ্রাহক-- তাঁদেরও আজ থেকে EKYC বাধ্যতামূলক করা হল। আগামী সপ্তাহে স্টক আরও কমে গেলে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক কারা রান্নার গ্যাস পাবেন, আর কারা পাবেন না-- তা নিয়ে রেস্ট্রিকশন জারি করতে পারে। বৈধতা ছাড়া কোনো গ্রাহক তখন আর সিলিন্ডার পাবেন না বলেই জানানো হয়েছে।
১৯ কেজি-সহ
আগামী কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্যে ১৯ কেজি-সহ সমস্ত রকম বাণিজ্যিক সিলিন্ডার বুকিং বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র ডোমেস্টিক অর্থাৎ, ঘরোয়া রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ফিল আপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলিকে। কেন্দ্র চাইছে, আপাতত দেশের সাধারণ নাগরিক যতদিন স্টক আছে ততদিন গ্যাস পাক। বাণিজ্যিক বিপুল পরিমাণ গ্যাস কোনো একটি এজেন্সি বা গ্রাহককে আপাতত না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
DOC মাস্ট
ঘরোয়া গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে নতুন নিয়ম চালু করল কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। আপনিই আপনার গ্যাস সিলিন্ডার রিসিভ করছেন কি না, সেটার অথেনটিক ভেরিফিকেশনের জন্য DELIVERY AUTHENTICATION CODE বা DOC (যেটা আপনি ডেলিভারির দিন সকালে মোবাইল এসএমএস মারফত পান) সেটা ডেলিভারি ম্যানকে দেখানো বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে আজ, শুক্রবার থেকেই।
চাহিদা-জোগানের ভারসাম্য
যে সমস্ত গালফ দেশ থেকে ভারতে এলপিজি আসে তার মধ্যে অন্যতম ওমান এবং কুয়েত। আপাতত তাদের পাঠানো বেশ কিছু জাহাজ হরমুজ প্রণালীতে আটকে। ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছে, তারা আমেরিকা এবং ইউরোপের কনসাইনমেন্ট বহনকারী কোনো জাহাজ ছাড়বে না। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা চলছে। যদি শেষ পর্যন্ত ভারতমুখী জাহাজ ছাড়তে ইরান রাজি হয়, তাহলে আপাতত চাহিদা এবং জোগানের ভারসাম্য কিছুটা রক্ষা করা যাবে। যদি শেষ পর্যন্ত আলোচনার কোনো ফল না বেরোয় তাহলে আগামী সপ্তাহে দেশে এলপিজি সংকট আরো বাড়বে।
