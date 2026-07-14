/বিরাট বিপাকে কামারহাটির বিধায়ক,মদন মিত্রের ২ ছেলেকে তলব ইডির,মারাত্মক অভিযোগ প্রাক্তন মন্ত্রী-পুত্রের বিরুদ্ধে

বিক্রম দাস: রাজ্যে পালাবদলের পর একের পর এর রাজ্যের প্রাক্তন নেতা-মন্ত্রী আইনের জালে পড়ে গিয়েছেন। এবার চাপ বাড়ল কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের উপরে। মদন মিত্রের ২ ছেলে, তাদের স্ত্রীদের তলব করল ইডি। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাদের তলব করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহের ২২ ও ২৩ জুলাই সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির অফিসে তাদের হাজিরা দিতে হবে। সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে প্রয়োজনীয় নথি।
কামারহাটি পুরসভায় অবৈধভাবে কর্মী নিয়োগের অভিযোগে নাম জড়িয়েছিল মদন মিত্রের। অভিযোগ উঠেছিল টাকার বিনিময়ে নিয়োগেরও। ওই অভিযোগের তদন্তে তৃণমূল বিধায়কের নাম উঠে আসে বলে সূত্রের খবর। তদন্তে নেমে মদন মিত্রের বাড়িতে তল্লাশিও চালানো হয়। সেখান থেকে বেশকিছু নথি উদ্ধার হয়। সেগুলি পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসবাদও করা হয়। মদন মিত্রের দুই ছেলে ও পুত্রবধূর অ্যাকাউন্টে দুর্নীতির টাকা ঢুকেছে কিনা, ঢুকলে সেই টাকা কোথায় গিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
সূত্রের খবর, মদন মিত্রের বাড়িতে তল্লাশির সময় বেশকিছু ডিজিটাল নথি উদ্ধার হয়। বেশকিছু লেনদেনের কথাও জানা যায়। সেইসব লেনদেন কাদের সঙ্গে তা খতিয়ে দেখার পর বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তার পরেই মদন মিত্রের দুই ছেলেকে তলব করল ইডি। এক্ষেত্রে তাদের বেশকিছু নথি সঙ্গে আনতে বলা হয়েছে বলে খবর। নিয়োগ দুর্নীতির বিপুল অঙ্কের টাকা কোথা থেকে কোথায় গিয়েছে, কারা লাভবান হয়েছেন তা খতিয়ে দেখতে চায় ইডি।
উল্লেখ, মদন মিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে টাকার বিনিময়ে তিনি ১২৫ জনকে চাকরি দিয়েছেন। এই অভিযোগেই মদন মিত্রের বাড়ি ও তার একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালায় ইডি। সেখান থেকে পাওয়া ডিজিটাল এভিডেন্সের ভিত্তিতে মদন মিত্রের ছেলেদের তলব ইডির।
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