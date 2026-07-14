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বিরাট বিপাকে কামারহাটির বিধায়ক,মদন মিত্রের ২ ছেলেকে তলব ইডির,মারাত্মক অভিযোগ প্রাক্তন মন্ত্রী-পুত্রের বিরুদ্ধে

Madan Mitra: মদন মিত্রের বাড়িতে তল্লাশির সময় বেশকিছু ডিজিটাল নথি উদ্ধার হয়। বেশকিছু লেনদেনের কথাও জানা যায়। সেইসব লেনদেন কাদের সঙ্গে তা খতিয়ে দেখার পর বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 14, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:53 PM IST
বিরাট বিপাকে কামারহাটির বিধায়ক,মদন মিত্রের ২ ছেলেকে তলব ইডির,মারাত্মক অভিযোগ প্রাক্তন মন্ত্রী-পুত্রের বিরুদ্ধে
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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