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পুজোয় একের পর এক ভুল-অন্যায় করেছে মমতা-সরকার, বলেও লাভ হয়নি: বিস্ফোরক মদন মিত্র

Madan Mitra: মহালয়ার আগেই মহা আড়ম্বরে মণ্ডপ উদ্বোধন করা থেকে শুরু করে, নিয়ম ভেঙে দশমীর পরেও প্রতিমা আটকে রেখে মেগা ‘কার্নিভাল’ আয়োজন করা—প্রতিটি বিষয় নিয়েই নিজের তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন মদন মিত্র।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 08, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:53 PM IST
পুজোয় একের পর এক ভুল-অন্যায় করেছে মমতা-সরকার, বলেও লাভ হয়নি: বিস্ফোরক মদন মিত্র

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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