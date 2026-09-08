/পুজোয় একের পর এক ভুল-অন্যায় করেছে মমতা-সরকার, বলেও লাভ হয়নি: বিস্ফোরক মদন মিত্র

প্রবীর চক্রবর্তী: পুজো শুরু মদন মিত্রের? নতুন মডেলকে সঙ্গে নিয়ে পুজোর ফ্যাশনে মদন মিত্র। তবে গত ১৫ বছরে পুজো নিয়ে খুব আক্ষেপ মদনের গলায়। পুজো নিয়ে বিস্ফোরক মদন মিত্র। মহালয়ার আগে পুজো উদ্বোধন থেকে শুরু করে নিয়ম ভেঙে দশমীর পরেও 'মা'কে আটকে রেখে কার্নিভাল নিয়ে ক্ষোপ প্রকাশ মদন মিত্রের। তোপ দাগেন, অনেক বলেও কোনও লাভ হয়নি। একের পর এক ভুল ও অন্যায় করে এসেছে মমতা সরকার। তবে নতুন সরকার ভুল করলেও একটা পজেটিভ মনোভাব রয়েছে। দাবি মদন মিত্রের।
পুজোর ফ্যাশনে নতুন চমক মদন মিত্রের। দুর্গাপুজো দোরগোড়ায় কড়া নাড়তেই নতুন মডেলদের সঙ্গে নিয়ে উৎসবের রকমারি ফ্যাশনে মেতে উঠেছেন প্রবীণ রাজনীতিক মদন মিত্র। পাশাপাশি গত ১৫ বছরের পুজো ঘিরে একরাশ ক্ষোভ ও আক্ষেপও উগরে দিলেন তিনি। পুজোর মরশুমে গ্ল্যামারাস লুকে ধরা দিলেও, মমতা সরকারের উৎসব পরিচালনা এবং দুর্গাপুজোর সনাতন রীতিনীতি লঙ্ঘনের বিষয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি।
মহালয়ার আগেই উদ্বোধন ও কার্নিভাল ঘিরে তীব্র অসন্তোষ
শাস্ত্রীয় নিয়ম ও ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মদন মিত্র জানান, গত দেড় দশকে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে একের পর এক অনিয়ম তৈরি হয়েছে। মহালয়ার আগেই মহা আড়ম্বরে মণ্ডপ উদ্বোধন করা থেকে শুরু করে, নিয়ম ভেঙে দশমীর পরেও প্রতিমা আটকে রেখে মেগা ‘কার্নিভাল’ আয়োজন করা—প্রতিটি বিষয় নিয়েই নিজের তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, প্রচলিত ধর্মীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে এইভাবে প্রতিমা বিসর্জন আটকে রাখা একেবারেই অন্যায়। বহুবার এই বিষয়ে সোচ্চার হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কোনও লাভ মেলেনি বলেও আক্ষেপ প্রবীণ এই নেতার।
মমতা সরকারের ভূমিকা নিয়ে বিস্ফোরক দাবি
প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে কড়া সমালোচনা করে মদন মিত্র দাবি করেন, গত ১৫ বছরে মমতা সরকারের পক্ষ থেকে দুর্গাপুজো পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে একের পর এক ভুল ও অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। হাজারবার বললেও সেই ভুল সিদ্ধান্তের কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবে এই প্রসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, বর্তমান নতুন সরকার যদি কোনও ত্রুটি বা ভুলও করে, তবুও তাদের কাজের মধ্যে একটি গঠনমূলক ও পজিটিভ মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়। মদন মিত্রের কথায় যা পরিস্থিতি শুধরে নেওয়ার ইতিবাচক ইঙ্গিত।
উৎসবের আলোয় নতুন বিতর্ক
একদিকে রঙিন পোশাক ও নতুন মডেলকে সঙ্গে নিয়ে পুজোর বিশেষ শুট, আর অন্যদিকে প্রাক্তন মমতা সরকারের নীতির বিরুদ্ধে একের পর এক সোজাসাপ্টা আক্রমণ—সব মিলিয়ে পুজোর মরসুমে নতুন বিতর্ক উসকে দিলেন মদন মিত্র। উৎসবের আনন্দের আবহে তাঁর এই বিস্ফোরক মন্তব্য যে এখন রাজ্য রাজনীতির অন্যতম প্রধান চর্চিত বিষয় হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)