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'সবটাই সেটিংয়ে চলছে! পুরভোটে মমতা শিবিরকে সাপোর্ট করবে বিজেপি', বিস্ফোরক মদন

Madan Mitra:  'যদি বিজেপি না চাইত, যে অবস্থায় ছিল, ১৫ বছর কেন ২৫ বছর পরে বাদে তৃণমূলের সরকার থাকত। খেটেছে সবাই, লড়েছে সবাই, মার খেয়ে সবাই, লুট করেছে ২ জন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 02, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:35 PM IST
'সবটাই সেটিংয়ে চলছে! পুরভোটে মমতা শিবিরকে সাপোর্ট করবে বিজেপি', বিস্ফোরক মদন
Image Credit: বিস্ফোরক মদন

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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