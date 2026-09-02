'সবটাই সেটিংয়ে চলছে! পুরভোটে মমতা শিবিরকে সাপোর্ট করবে বিজেপি', বিস্ফোরক মদন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'সবটাই সেটিংয়ে চলছে। পুরভোটে মমতা শিবিরকে সাপোর্ট করবে বিজেপি'। বিস্ফোরক মদন মিত্র। তাঁর দাবি, নিজেদের স্বার্থে মমতাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই বিজেপি'।
মদন বলেন, 'আমরা উপরে যতই চিত্কার করি। মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের দল মানুষের কাছে দেখাচ্ছে বিজেপি বিরোধী বিজেপি বিরোধী। পুরোটাই সেটিংয়ে চলছে। সেটিংয়ে চলছে বলেই ১০-১২ ঘন্টা জেরা হচ্ছে, বেরিয়ে এসে বলছে কার ক্ষমতা আছে করে দেখাক। বিজেপি চায় মমতা থাকুক। পশ্চিমবঙ্গে যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন, তার যে নেগেটিভ রাজনীতি, ধ্বংসাত্বক চরিত্র, ততদিন বিজেপির সামনে কোনও বড় প্রতিপক্ষ আসবে না'।
কামারহাটির বিধায়কের দাবি, 'যদি বিজেপি না চাইত, যে অবস্থায় ছিল, ১৫ বছর কেন ২৫ বছর পরে বাদে তৃণমূলের সরকার থাকত। খেটেছে সবাই, লড়েছে সবাই, মার খেয়ে সবাই, লুট করেছে ২ জন। কেন ১০ বছর ছাত্রভোট করাননি? কারণ, তিনি জানতেন যদি নির্বাচন করেন, তাহলে বিজেপি এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে না। তৃণমল জিতে আটকে দিত। অতএব বিজেপির পথ প্রশস্ত করার জন্যই এই কাজগুলি করেছেন'।
কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, 'আয়নার সামনে নিজের মুখটা দেখতে বল, তাহল সবটা পরিষ্কার হয়ে যেত। এক দুমাস আগে একটা কথা বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি নিয়ে নির্বাচন জিতলেন আজকে এই কথা বলছেন! বিজেপিকে খুশি করতে মামলা থেকে বাঁচতে একথা বলছেন'।
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