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একটা দুটো অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়েছে, হিমশৈল্যের চূড়ামাত্র, এখনও লক্ষ-হাজার কোটি টাকা বাইরে পড়ে: বিস্ফোরক মদন

Madan Mitra on TMC Symbol: কালীঘাট তৃণমূলকে নিশানা করে মদন মিত্র বলেন, যাদের বিরুদ্ধে ২ লক্ষ ১৭ হাজার কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ, সেই টাকা কোথা থেকে এল? 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 12, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:21 PM IST
একটা দুটো অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়েছে, হিমশৈল্যের চূড়ামাত্র, এখনও লক্ষ-হাজার কোটি টাকা বাইরে পড়ে: বিস্ফোরক মদন

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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