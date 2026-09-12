/একটা দুটো অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়েছে, হিমশৈল্যের চূড়ামাত্র, এখনও লক্ষ-হাজার কোটি টাকা বাইরে পড়ে: বিস্ফোরক মদন

প্রবীর চক্রবর্তী: তৃণমূলের ঘাসফুল প্রতীক থাকবে কাদের দখলে, এনিয়ে ঋতব্রত ও কালীঘাট তৃণমূলের মধ্যে চলেছে প্রবল লড়াই। একসময়ের মমতা অনুগামী তৃণমূল বিধায়করা এখন বেশিরভাগই ঋতব্রত শিবিরে। এনিয়ে আজ নির্বাচন কমিশনে বক্তব্য রেখেছে দুই পক্ষই। আর এর মধ্যেই প্রতীক ও ফান্ড নিয়ে বিস্ফোরক কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র।
কিছুদিন আগেই তৃণমূলের বেশিরভাগ বিধায়কদের মতো কালীঘাট শিবির ছেড়ে ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়েছেন মদন মিত্র। প্রতীক কার দখলে থাকা উচিত এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে মদন মিত্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন, প্রতীক হচ্ছে মানুষের প্রতীক চিহ্ন। নেতাজি বলেছিলেন,গিভ মি ব্লাড। আই উইল গিভ ইউ ফ্রিডম। তৃণমূল কংগ্রেসের বিধানসভার পক্ষ থেকে বলছি, গিভ আস সিম্বল। উই উইল ফাইট ব্যাক।
কালীঘাট তৃণমূলকে নিশানা করে মদন মিত্র বলেন, যাদের বিরুদ্ধে ২ লক্ষ ১৭ হাজার কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ, সেই টাকা কোথা থেকে এল? বিদেশের সাপোর্ট ছাড়া তো এই টাকা হয় না। যেটুকু বাজারে খবর ঘুরছে চারপাশে তাতে যা রটে তার কিছুটা তো বটে। একটা দুটো অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়েছে, একশো দুশো কোটি টাকার। এটি হিমশৈল্যের চূড়া মাত্র। এখনও লক্ষ, হাজার কোটি টাকা বাইরে পড়ে রয়েছে।
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেন মদন মিত্র। তাঁর ইঙ্গিত, তুমি সামনে পুরোহিত। আসলে মেঘনাথ। মেঘের আলাদা থেকে খেলে গেছেন তাই কখনো ধরা পড়েননি। সিইএসসি, বিদ্যুৎ দপ্তর, আইএনটিটইউসি সহ বেশ কিছু জায়গায় তদন্ত হলেই প্রমাণ হবেন তিনি শুধুই পুরোহিত কিনা।
মদন মিত্রের ওই মন্তব্য নিয়ে তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, উনি কখন বলেছেন? সকালে, বিকেলে না রাত্রে? যদি রাত্রে বলে থাকেন তাহলে মদনদা কী বলেছেন সেটা তিনিই বলতে পারবেন। এটুকু বলতে পারি, উনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে ভোটে জিতেছেন, বিজেপির ক্যাম্পে গিয়েছেন। ওঁকে বিজেপি যা বলতে বলছে সেটাই আউড়াচ্ছেন। এসব হল ছোট করার চেষ্টা। সেটাই উনি করছেন। ওঁর কথা মোটিভেটেড।
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