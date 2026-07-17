'আমাদের লোক হয়ে ওখানে থাকুন'! বিধানসভায় মদন-কুণাল সাক্ষাৎ ঘিরে শোরগোল, কোন ‘গোপন’ সমীকরণের ইঙ্গিত?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২ দিনের মোহভঙ্গ? বিধানসভায় কালীঘাট তৃণমূলের কর্মসূচিতে মদন মিত্র! কুণাল ঘোষ বললেন, 'মদন মিত্রর শরীর ওদিকে, মন আমাদের দিকে। তবে তিনি আমাদের লোক হয়ে ওখানে থাকুন। বিপদ কেটে গেলে মদন দা আবার খেলা দেখাবেন'।
মদন এখন ঋতব্রতদের 'মিত্র'। বুধবার তৃণমূলের সব পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ঋতশিবিরে যোগ দিয়েছেন কামারহাটি বিধায়ককে। বিধানসভায় সেই মদন মিত্রকেই দেখা গেল কালীঘাট তৃণমূলের কর্মসূচিতে! কবে? আজ, শুক্রবার। নিটকাণ্ডে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রসাদের ইস্তফার দাবিতে দিল্লিতে যন্তরমন্তরে অনশন করছেন সোনম ওয়াংচু। এদিন তাঁর সমর্থনে বিধানসভায় ধরনায় বসেন কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক। বিরোধী দলনেতার ঘরে ছিলেন মদন। হঠাত্ সেখান থেকে ধরনাস্থলে হাজির হন তিনি। মদনকে দেখে চমকে যান অনেকেই।
কুণাল বলেন, 'মদন মিত্রর আমাদের সাথে বসার ইচ্ছা ছিল। বউদি আর ছেলেদের ডেকেছে ইডি। তাই চাপে পড়ে ক্যাম্প বদল। মদন মিত্রর শরীর ওদিকে, মন আমাদের দিকে। তবে উনি আমাদের লোক হয়ে ওখানে থাকুন। বিপদ কেটে গেলে মদন দা আবার খেলা দেখাবেন'।
মঙ্গলবার পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রের দুই ছেলে ও পুত্রবধূকে তলব করে ইডি। এরপর রাতেই তৃণমূল নেতা স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে যান একদা মমতা ঘনিষ্ট তৃণমূল নেতা। এরপর বুধবার সকালে তিনি জানান, 'আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যতরকম পদ ছিল, সমস্ত পদ ছেড়ে দিয়ে যে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরলাম। তবে আমার কোনও আফশোস নেই এই কারণেই যে, আমি তৃণমূল ছেড়ে যাইনি। তৃণমৃলে ছিলাম, তৃণমৃলেই আছি'।
কুণাল বলেন, 'মদন মিত্র মিত্র স্থানীয় মানুষ। তবে কোন ঋতু অনুযায়ী কোথায় থাকবেন সেটা ওনার ব্যাপার। মদন মিত্রর বক্তব্য ইডি'র চিঠির অ্যানেক্সচার হিসাবে দেখছি। কাপুরুষরা মদন মিত্রর স্ত্রীকে নোটিস পাঠাচ্ছে'। তাঁর কথায়, 'আমাকে যখন গ্রেফতার করেছিল। আমি তো আর উডবার্ন ওয়ার্ডে জামাই আদর পাইনি। আগের সরকার আমার জীবন দুঃসহ করেছিল। কেউ কেউ জামাই আদর পেয়েছে। এটা গত সরকারের মস্ত বড় ভুল ছিল। যারা সব সাহায্য পেয়েছেন তাদের জ্ঞান শুনব এটা হতে পারে না'।
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