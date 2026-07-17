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'আমাদের লোক হয়ে ওখানে থাকুন'! বিধানসভায় মদন-কুণাল সাক্ষাৎ ঘিরে শোরগোল, কোন ‘গোপন’ সমীকরণের ইঙ্গিত?

Kunal Ghosh on Madan Mitra:  ঋতশিবিরে যোগ দেওয়ার ২ দিনের মধ্যেই বিধানসভায় কালীঘাটে তৃণমূলের কর্মসূচিতে মদন মিত্র!

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 17, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:39 PM IST
'আমাদের লোক হয়ে ওখানে থাকুন'! বিধানসভায় মদন-কুণাল সাক্ষাৎ ঘিরে শোরগোল, কোন ‘গোপন’ সমীকরণের ইঙ্গিত?
Image Credit: বিধানসভায় মদন-কুণাল সাক্ষাৎ ঘিরে শোরগোলSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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