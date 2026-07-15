Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /অভিষেককে দিয়ে বিজেপিকে হারানো যাবে না, ৬ মাস আগেই..., ঋতব্রতদের মিত্র মদন!

'অভিষেককে দিয়ে বিজেপিকে হারানো যাবে না, ৬ মাস আগেই...', ঋতব্রতদের 'মিত্র' মদন!

Madan Mitra:  'আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যতরকম পদ ছিল, সমস্ত পদ ছেড়ে দিয়ে যে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরলাম। তবে আমার কোনও আফশোস নেই এই কারণেই যে, আমি তৃণমূল ছেড়ে যাইনি। তৃণমৃলে ছিলাম, তৃণমৃলেই আছি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 15, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:26 PM IST
'অভিষেককে দিয়ে বিজেপিকে হারানো যাবে না, ৬ মাস আগেই...', ঋতব্রতদের 'মিত্র' মদন!
Image Credit: ঋতব্রতদের &#039;মিত্র&#039; মদন!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'অভিষেকের জন্যই আমায় জেলে যেতে হয়েছিল, ওঁর জন্যই...', বিস্ফোরক অনুব্রত
Anubrata Mandal1 hr ago
2
Lord Jagannath Unknown Facts1 hr ago
3
Puri Jagannath Temple Chakra2 hrs ago
4
Mamata Banerjee2 hrs ago
5
sishu sikkha kendra2 hrs ago