'অভিষেককে দিয়ে বিজেপিকে হারানো যাবে না, ৬ মাস আগেই...', ঋতব্রতদের 'মিত্র' মদন!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জল্পনার অবসান। একুশে জুলাইয়ের আগে দিদির হাত ছাড়লেন মদন মিত্রও। তৃণমূলের সব পদে ইস্তফা দিয়ে এবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মিত্র' হলেন কামারহাটি বিধায়ক। বললেন, '৬ মাস আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলাম, অভিষেককে সরান। তিনি সরান, সব অভিভাবকই বোধহয় গান্ধারী হন'।
চাপের মুখে শিবির বদল! গতকাল মঙ্গলবার পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলা মদনের দুই ছেলে ও পুত্রবধূকে তলব করে ইডি। এরপর রাতেই তৃণমূল নেতা স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে যান একদা মমতা ঘনিষ্ট এই তৃণমূল। এরপর আজ, বুধবার সকালে তিনি জানান, 'আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যতরকম পদ ছিল, সমস্ত পদ ছেড়ে দিয়ে যে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরলাম। তবে আমার কোনও আফশোস নেই এই কারণেই যে, আমি তৃণমূল ছেড়ে যাইনি। তৃণমৃলে ছিলাম, তৃণমৃলেই আছি'।
মদনের কথায়, 'তৃণমূলের যা অবস্থা, যদি এখনই হাল ধরা না যায়, তাহলে ভবিষ্যতে কোনওদিনই বিজেপিকে হারানো যাবে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে বিজেপিকে হারানো যাবে না। ওই হিটলারি কায়দায় প্লেন থেকে নেবে কোমড়ে হাত দিয়ে চার তারিখ দেখে নেব। এসব করে হবে না। মানুষের কাছে যেতে হবে'। অভিষেককে কটাক্ষ, 'ইডির থেকে এবির ভয় বেশি ছিল। ইডি তবু কথা বলবে, জিজ্ঞেস করবে। এবি কখন কোথায় তাড়িয়ে দেবে ভগবান জানে'।
এদিকে ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে নয়, এবছর বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম চত্বরে কালীঘাট তৃণমৃলকে একুশে জুলাইয়ে সভার করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। মদন বলেন, 'বিড়লা প্লানেটরিমার কাছে হাজার লোক এমনিই বাদাম বেচে, বাদাম-মুড়িওয়ালা এতগুলি থাকে। যাই হোক সম্মানটা তো বাঁচল'।
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