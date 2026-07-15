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'ঘর বদলালাম, তৃণমূলেই আছি', মমতার কাছে ক্ষমা চেয়ে ঋতব্রত শিবিরে মদন

Madan Mitra Resigns From TMC: মদন বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কাছে ক্ষমা চাইছি। আই বেগ ইওর অ্যাপোলজি। আমি দলের মধ্যে চেষ্টা করেছিলাম যাতে আমাদের দল একসঙ্গে কাজ করতে পারে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 15, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:56 PM IST
'ঘর বদলালাম, তৃণমূলেই আছি', মমতার কাছে ক্ষমা চেয়ে ঋতব্রত শিবিরে মদন
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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