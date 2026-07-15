'ঘর বদলালাম, তৃণমূলেই আছি', মমতার কাছে ক্ষমা চেয়ে ঋতব্রত শিবিরে মদন

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রবীর চক্রবর্তী: গতকাল তাঁর ছেলেকে ইডি সমন পাঠিয়েছিল। তারপরেই রাতে তৃণমূল নেতা স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে যান মদন মিত্র। দেখা করার চেষ্টা করেন স্বর্ণকমলের ছেলে ও ঋতব্রত শিবিরের অন্যতম নেতা সন্দীপন সাহার সঙ্গে। তখন থেকেই জল্পনা ছিল। এবার তার ২৪ ঘণ্টা পেরতে না পেরতেই বিধানসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে হাজির কামারহাটির বিধায়ক। সেখানে গিয়ে মদনের সাফ ঘোষণা, তৃণমূলের সব পদ থেকে ইস্তফা দিলাম। ফলে মমতার ঘর আরও শূন্য হয়ে গেল।
বিধানসভা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে বসে মদন মিত্র বলেন, কোনও ষঠতা, লুকোচুরি জোচ্চুরি করতে চাই না। কারও প্রতি কোনও অভিযোগ নেই। রাজনৈতিক সহকর্মী ও নেত্রীর প্রতি কোনও ক্ষোভ বিক্ষোভ নেই। এখনও পর্যন্ত সব জায়গায় এআইটিসি লেখা রয়েছে। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান জানিয়ে বলছি, আজ এই মুহূর্ত থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস থেকে-ন্যাশনাল কমিটি, চিপ হুইপ, ওয়ার্কিং কমিটি থেকে শুরু করে পার্টি সব পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি। তৃণমূলে ছিলাম, তৃণমূলেই রইলাম। শুধু এই ঘর থেকে ওই ঘরে গেলাম। ওই ঘরে হয়তো একটা সুখের পালঙ্ক ছিল। এই ঘরে হয়তো একটা খাটিয়া আছে। কিন্তু আমি খাটিয়ার দিকটাই বেছে নিলাম।
এদিক বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ি চালিয়ে বিধানসভায় যান মদন মিত্র। গাড়িতেই তাকে দল বদল নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন আমাকে আমার মত যেতে দিন। ঋতব্রত ঘরে বসে মদন মিত্র আরও বলেন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়তে আমি নেতা বলে না মনে করলেও দেশের সংবিধান বলে। আমার মানা না মানায় কিছু এসে যায় না। ২ কোটি ৬০ লাখ ভোট পেয়েছিল তৃণমূল। প্রচুর তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের সবার কাছে ক্ষমা চাইছি। এই বাঁকে চলতে গেলে যে ড্রাইভারের প্রয়োজন সেই ড্রাইভার স্টিয়ারিংয়ে আজ নেই। চেষ্টা করব তৃণমূল কংগ্রেসের ছেলেদের পাশে দাঁড়াবার এবং বিরোধিতার পথটা যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করব। সকলের সঙ্গে কাজ করবে। কেউ যেন এটা না মনে করেন, কোনও ভয় বা কোনও কিছুর চাপে এখানে এসেছি। প্রায় ২ বছর এখানে ছিলাম। রাজনীতি এক জিনিস, আর পরিবার অন্য জিনিস। আমার পরিবারকে ডাকা হয়েছে। তদন্তে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করব। তার সঙ্গে আজকের এই যোগদান নয়।
যাঁরা এখনও মমতার তৃণমূলে রয়ে গেলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে মদন মিত্র বলেন, এই যে আমি গাড়ি চালিয়ে এলাম, আমার গাড়ি আমি চালালাম। গাড়ি কোন দিকে বাঁক নেবে, কাকে ডজ করবে তা তার ব্যাপার। আমার গাড়ি আমি চালিয়েছি। সিদ্ধান্ত আর ভয় দুরকম জিনিস। সিদ্ধান্ত হল কোন সাঁকোটা পার করা যাবে, কোন সাঁকোটা পার হবে না। ভয় হল ভয় পেয়ে রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে পালিয়ে যাওয়া।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মদন বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কাছে ক্ষমা চাইছি। আই বেগ ইওর অ্যাপোলজি। আমি দলের মধ্যে চেষ্টা করেছিলাম যাতে আমাদের দল একসঙ্গে কাজ করতে পারে। কিন্তু সেসব মানা হয়নি। অস্বীকার করে তো লাভ নেই! একটা মানুষের জন্য তো একটা জাতকে বিসর্জন দিতে পারি না! ওনলি ওয়ান ম্যান। সে কে তা সবাই জানে। দল চালায় দলের সেনাপতি। সেই সেনাপতি যদি দলতে ঠিকমতো চালাতে না পার! গোটা দলটা ভয়ে কাঁপছে। সরি আমরা চেষ্টা করেছিলাম। অনুরোধও করেছিলাম। বলেছিলাম দয়া করে আপনি একবার সরে দাঁড়ান। একবার আমাদের চেষ্টা করতে দিন। মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়কে বলেছিলাম অভিষেককে ৬ মাসের জন্য সরিয়ে দিন। তা করা হয়নি। সব অভিভাবকই বোধ হয় গান্ধারী হয়। আইপ্যাক খুবই গোলমেলে। ওটা খায় না মাথায় দেয় তা বলা মুসকিল। এই দলকে এই মুহূর্তে টেনে তোলার জন্যে একজন মহাবলী দরকার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে মদন বলেন, অভিষেক আর যাই হোক দলের মুখ নন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)