'ছাত্র পরিষদ দু্র্নীতির আখড়া হয়ে গিয়েছিল! সবকিছুই হত...', বিস্ফোরক মদন

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: 'গোটা ছাত্র পরিষদ দু্র্নীতির আখড়া হয়ে গিয়েছিল'। TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবসের আগে বিস্ফোরক মদন মিত্র। বললেন, ছাত্র পরিষদের নেতারা যা জামাকাপড় পড়ত, রবীন্দ্রনাথের দাদুও পড়ত না'।
মদন বলেন, 'আগে ছাত্র পরিষদ ছিল। বলা হত, অ্যাটেনডেন্স দিতে হবে না। নম্বর নেই, ভর্তি হত ১০ লাখে। যদি বলেন নেতৃত্ব জানত না, ভুল বলা হবে। এগুলি সবই টাকা বিনিময়ে হত'। তাঁর সাফ কথা, মমতাকে বলি কোনও কিছুর কারণে ছেড়ে আসেনি। ক্লাসোফোবিয়া হয়ে গিয়েছিল। আপনাদের অ্য়াটিটিউটে জন্যই ছেড়ে এসেছি'।
রাতে পোহালেই TMCP প্রতিষ্ঠাদিবস। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস উদযাপনেও 'আমরা-ওরা'। আগামীকাল শুক্রবার শহরে জোড়া কর্মসূচি। কলকাতা হাইকোর্টে নির্দেশে মেনে ছাত্র সমাবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে দুই পক্ষই। কালীঘাট তৃণমূলের সমাবেশ হবে ক্যাথিড্রাল রোডে, আর ঋতব্রত শিবিরের রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে।
গতকাল, বুধবার ছাত্র সমাবেশের পোস্টার প্রকাশ করেছে ঋতব্রত শিবির। সাংবাদিক সম্মেলনে কালীঘাটপন্থীদের ব্যানারে সঙ্গে কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি? তা নিয়ে কটাক্ষ করেন ঋতব্রত শিবিরের ছাত্র নেতা কোহিনূর মজুমদার। বলেন, যে কোনওদিন ছাত্র রাজনীতিই করেনি, সে এখনও কালীপন্থী তৃণমূলের ব্যানারে! কালীঘাট তৃণমূল এখনও একই জায়গায় আবর্তিত হচ্ছে। কেন দলের বিপর্যয়, সেটা নিয়ে আমরা জানিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম, একই ঘটনা ঘটে চলেছে। আগামী দিনে আরও নির্বাচন রয়েছে। বুঝতে পারবে কী জায়গায় পৌঁছেছে দল'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)