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'ছাত্র পরিষদ দু্র্নীতির আখড়া হয়ে গিয়েছিল! সবকিছুই হত...', বিস্ফোরক মদন

Madan Mitra: আগে ছাত্র পরিষদ ছিল। বলা হত, অ্যাটেনডেন্স দিতে হবে না। নম্বর নেই, ভর্তি হত ১০ লাখে। যদি বলেন নেতৃত্ব জানত না, ভুল বলা হবে। এগুলি সবই টাকা বিনিময়ে হত'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 27, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:13 PM IST
'ছাত্র পরিষদ দু্র্নীতির আখড়া হয়ে গিয়েছিল! সবকিছুই হত...', বিস্ফোরক মদন
Image Credit: বিস্ফোরক মদন

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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