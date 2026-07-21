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২১-এর বিকল্প মঞ্চ থেকে মমতাকে আলটিমেটাম মদনের, ‘অভিষেকের হাত ছাড়ুন, ১ মাস সময় দিলাম!’

Madan Mitra: শুধু মমতা নয়, একই সঙ্গে অভিষেকের '১ ঘণ্টার মধ্যে দল ছাড়ার' মন্তব্যকে কটাক্ষ করে ‘লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস’ ও চার্টার্ড ফ্লাইটের খরচ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন—এই টাকা অভিষেকের পিতৃদেবের নয়, সাধারণ তৃণমূল কর্মীদের।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 21, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:17 PM IST
২১-এর বিকল্প মঞ্চ থেকে মমতাকে আলটিমেটাম মদনের, ‘অভিষেকের হাত ছাড়ুন, ১ মাস সময় দিলাম!’
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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২১-এর বিকল্প মঞ্চ থেকে মমতাকে আলটিমেটাম মদনের, ‘অভিষেকের হাত ছাড়ুন, ১ মাস সময় দিলাম!
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