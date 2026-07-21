/২১-এর বিকল্প মঞ্চ থেকে মমতাকে আলটিমেটাম মদনের, ‘অভিষেকের হাত ছাড়ুন, ১ মাস সময় দিলাম!’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ থেকে সরে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস ও শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। এবার সরাসরি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন তিনি। ২১ জুলাই উপলক্ষ্যে ঋত-শিবিরের আয়োজিত বিকল্প ধর্মঘটের মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন মদন মিত্র।
‘১ মাস সময় দিচ্ছি’: মমতাকে কড়া বার্তা
মঞ্চে দাঁড়িয়ে শুরুতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে মদন মিত্র বলেন, "আপনাকে কোটি কোটি সেলাম। আপনি না থাকলে তৃণমূল কংগ্রেস আজ এই চেহারা পেত না।" এরপরেই তৃণমূল নেত্রীকে সরাসরি আলটিমেটাম দিয়ে তিনি বলেন, "আপনাকে খোলাখুলি বলছি, আপনাকে সেলিব্রিটিরা মুখ্যমন্ত্রী বানায়নি৷ মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছিল যুব তৃণমূলের লক্ষ লক্ষ কর্মীরা৷ আপনি হেঁটে আসুন, একটা ডিমও পড়বে না৷ আমাদের এই উত্তরীয় পায়ের তলায় পেতে দেবো৷ খালি বলবেন আমার ভুল হয়েছিল৷ আমি গান্ধারির মতো অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম৷ অন্য কাউকে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলছি, অভিষেক ১ ঘণ্টা সময় দিয়েছিল, আমরা এক মাস টাইম দিচ্ছি৷আপনাকে শুধু এসে বলতে হবে, 'পুত্রস্নেহে অন্ধ ছিলাম'।"
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক এক মন্তব্য যেখানে তিনি বলেছিলেন, তাঁর জন্য সমস্যা হলে ১ ঘণ্টার মধ্যে দল ছেড়ে দেবেন, সেই প্রসঙ্গ টেনে কড়া ভাষায় কটাক্ষ করেন মদন মিত্র। অভিষেক এবং তাঁর সংস্থাকে নিশানা করে তিনি বলেন, ভাবতাম একটা ছোট ছেলে কত কষ্ট করে টাকা আয় করে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস- এর নামে। চার্টার্ড ফ্লাইটে চড়়ে। অরূপ গিয়ে যখন তাতে তালাচাবি মেরে দেয়, তখন জানা জানতে পারলাম ওই টাকা অভিষেকের পিতৃদেবের নয়। ওটা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের টাকা। অভিষেক তোমাকে সেলাম। মদনের দাবি, ‘‘যে টাকায় অভিষেক চার্টার্ড ফ্লাইটে চড়েন, সেটা লাখ লাখ তৃণমূল কর্মীর টাকা। দলীয় ফাটল নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি আরও বলেন, ‘‘আজ তৃণমূল টুকরো টুকরো কার জন্য?’’
গত এক সপ্তাহে শিবিরের বদল ঘটিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর সব অভিযোগ তুলেছেন মদন মিত্র। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছিলেন, তাঁর জন্যই দল ভাঙছে বলে জোরালো অভিযোগ করেছিলেন মদন। এবার শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকেও মমতা ও অভিষেককে নিশানা করলেন মদন মিত্র। ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই এক মাসের আলটিমেটাম বঙ্গ রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।
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