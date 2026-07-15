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এবার মমতার হাত ছাড়ছেন মদনও? ছেলেকে ইডি ডাকতেই সন্দীপনের বাড়ি ছুটলেন কামারহাটির বিধায়ক

Madan Mitra: মঙ্গলবার মদন মিত্রের ২ ছেলে,তাদের স্ত্রীদের তলব করেছে ইডি। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাদের তলব করা হয়েছে। ২২ ও ২৩ জুলাই সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির অফিসে তাদের হাজিরা দিতে হবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 15, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:15 AM IST
এবার মমতার হাত ছাড়ছেন মদনও? ছেলেকে ইডি ডাকতেই সন্দীপনের বাড়ি ছুটলেন কামারহাটির বিধায়ক
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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