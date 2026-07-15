/এবার মমতার হাত ছাড়ছেন মদনও? ছেলেকে ইডি ডাকতেই সন্দীপনের বাড়ি ছুটলেন কামারহাটির বিধায়ক

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: রীতিমতো বিপাকে কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। মঙ্গলবার তাঁর ২ ছেলে ও পুত্রবধুকে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তলব করেছে ইডি। আর তার পরই রাতে তৃণমূল নেতা স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে মদন মিত্র। স্বর্ণকমলের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথা হলেও তাঁর ছেলে ও ঋতব্রত শবিরের অন্যতম মুখ সন্দীপন সাহার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। সূত্রের খবর আজ বুধবার ফের তিনি সন্দীপনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন। প্রশ্ন উঠছে, এবার কি মদন মিত্রও ঋতব্রত শিবিরে?
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার মদন মিত্রের ২ ছেলে,তাদের স্ত্রীদের তলব করেছে ইডি। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাদের তলব করা হয়েছে। ২২ ও ২৩ জুলাই সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির অফিসে তাদের হাজিরা দিতে হবে।
মদন মিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কামারহাটি পুরসভায় ১২৫ জনকে অবৈধ উপায়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে। সেইসব চাকরির জন্য বিরাট টাকার লেনদেন হয়েছে। এর জেরে মদন মিত্রের বাড়ি ও তার একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালায় ইডি। সেখান থেকে পাওয়া ডিজিটাল এভিডেন্সের ভিত্তিতে মদন মিত্রের ছেলেদের তলব করেছে ইডি। নিয়োগ দুর্নীতির বিপুল অঙ্কের টাকা কোথা থেকে কোথায় গিয়েছে, কারা লাভবান হয়েছেন তা খতিয়ে দেখতে চায় ইডি। মদন মিত্রের দুই ছেলে ও পুত্রবধূর অ্যাকাউন্টে দুর্নীতির টাকা ঢুকেছে কিনা, ঢুকলে সেই টাকা কোথায় গিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
মদন মিত্রের ছেলেদের ইডি তলব নিয়ে আজ রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, কে ভালো তৃণমূল কে খারাপ তৃণমূল এটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। সার্টিফিকেট দেওয়ার দরকার নেই। যারা অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িত তাদের কাছে সমন যাবে এটাই স্বাভাবিক। সে কোন পার্টিতে আছে দেখা হবে না। হাজার হাজার লোকের কাছে নোটিস গেছে। বেআইনি কাজের তদন্ত হচ্ছে। কাল রাতে গেছিলেন মদন মিত্র। দেখা হয়নি। তাই সন্দীপনের বাবা স্বর্ণ কমল এর সঙ্গে দেখা করেছেন। উনি আগে ইডি অফিসারদের সঙ্গে দেখা করুন। নাহলে তো সন্দীপন ইডি থেকে বাঁচাতে পারবে না। ইডি ক্লিন চিট দিলে দেখা যাবে।
বিধানসভা নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে চুরমার। বিধায়ক থেকে সাংসদ-প্রায় সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের হাত ছেড়েছেন। তৈরি হয়ে গিয়েছে বিধায়কদের ঋতব্রত শিবির। সেই শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন ভোটে জিতে আসা ৮০ বিধায়কের অধিকাংশই। পরিস্থিতি এমনই যে মমতার সবচেয়ে বড় কর্মসূচি একুশ জুলাইয়ের সমাবেশ করাই দুস্কর হয়ে উঠেছে কালীঘাটের পক্ষে। ঋতব্রত শিবির একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ করছে মেয়ো রোডে। কংগ্রেস একুশে জুলাইয়ের অনুষ্ঠান করছে শহিদ মিনারে। আর পুলিস কালীঘাট তৃণমূলকে সভা করার অনুমতি দিয়েছে ব্রিগেডে। ডোরিনা ক্রসিংয়ে সভা করার আবেদনও নাকচ করেছে পুলিস। কিন্তু কালীঘাটের বক্তব্য, জলকাদার মধ্য়ে ব্রিগেডে সভা করা সম্ভব নয়।
দলের এই ভাঙাহাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গুটিকয় যেসব নেতা এখনওপর্যন্ত রয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মদন মিত্র। মমতার বিরুদ্ধে তাঁকে খুব বেশি সরব হতে দেখা যায়নি। কিন্তু এবার তিনি বিপাকে। তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ। এমনকি সেই অভিযোগে জড়িয়ে গিয়েছেন তাঁর ২ ছেলে ও পুত্রবধু। ফলে সেই বিপদ থেকে বাঁচতেই কি ঋতব্রতর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম সঙ্গী সন্দীপন সাহার দ্বারস্থ হয়েছেন মদন মিত্র? এরকমই একটা জল্পনা তৈরি হচ্ছে। এনিয়ে মদন মিত্রের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
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