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'পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত নই, তবে পরিবারের কথা.... ', ইডি জেরা শেষে অকপট মদন

Madan Mitra: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদনকে জেরা ইডি-র। কামারহাটি বিধায়ক বললেন, 'সবরকম সহযোগিতা করেছি। যা যা জিজ্ঞাসা করেছেন, সব উত্তর দিয়েছি।  যা যা তথ্য় চাওয়া হয়েছিল, সব তথ্য দিয়েছি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 29, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:56 PM IST
'পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত নই, তবে পরিবারের কথা.... ', ইডি জেরা শেষে অকপট মদন
Image Credit: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদনকে জেরা ইডির

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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