'পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত নই, তবে পরিবারের কথা.... ', ইডি জেরা শেষে অকপট মদন

রক্তিমা দাস: ইডির দুয়ারে মদন মিত্র। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিজিও কমপ্লেক্সে ম্যারাথন জেরা। 'আমি কোনওভাবেই পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত নই', বাইরে বেরিয়ে করজোড়ে বললেন কামারহাটি বিধায়ক।
আজ, বুধবার দুপুরে ১২টা নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন মদন। যখন বাইরে বেরোন, তখন ঘড়িতে রাত ৮টা। মদন বলেন, 'সবরকম সহযোগিতা করেছি। যা যা জিজ্ঞাসা করেছেন, সব উত্তর দিয়েছি। যা যা তথ্য় চাওয়া হয়েছিল, সব তথ্য দিয়েছি'।
এদিকে মদন একা নয়, পুর নিয়োগে মামলা ইডি-র নজরে তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেও। তাঁদের ইতিমধ্যেই আলাদাভাবে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ইডি আধিকারিকরা। মদন বলেন, 'পরিবারের কথা বলতে পারব না। কারণ, আমার দুই ছেলে আলাদা থাকে। তবে আমার মনে হয়, তাঁরাও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হবেন না। যদিও সিওরিটি দিতে পারব না'।
কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, 'ইডির চিঠি মানে আপনাকে ডাকব। ডাকার পরই আপনি কিন্তু ভালো হয়ে যান। ভালো হয়ে যান, তাহলে ডাকব, চা খাওয়াব. ছেড়ে দেব'।
গত ১৪ জুলাই পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদনের স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নোটিশ পাঠিয়েছিল ইডি। এরপর সেই রাতেই বিক্ষুদ্ধ বিধায়ক সন্দীপন সাহার বাড়িতে যান একদা মমতা-ঘনিষ্ঠ নেতা। পরের তৃণমূলের সব পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ঋতব্রত শিবিরে যোগ দেন মদন।
মদনের কথায়, 'তৃণমূলের যা অবস্থা, যদি এখনই হাল ধরা না যায়, তাহলে ভবিষ্যতে কোনওদিনই বিজেপিকে হারানো যাবে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে বিজেপিকে হারানো যাবে না। ওই হিটলারি কায়দায় প্লেন থেকে নেবে কোমড়ে হাত দিয়ে চার তারিখ দেখে নেব। এসব করে হবে না। মানুষের কাছে যেতে হবে'। অভিষেককে কটাক্ষ, 'ইডির থেকে এবির ভয় বেশি ছিল। ইডি তবু কথা বলবে, জিজ্ঞেস করবে। এবি কখন কোথায় তাড়িয়ে দেবে ভগবান জানে'।
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