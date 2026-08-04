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'মমতার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছি আমরা! যাঁরা ফিরছে, তাঁদের উপর তৃণমূল...' বিস্ফোরক মদন

Madan Mitra:  'আমি মনে করি, কুণাল ঘোষ যাঁদের নাম বলছে, তাঁদের মানহানির মামলা করা উচিত। বলছে যে পুলিস দিয়ে বেঁধে রেখেছে.. যদি সত্যি পুলিস দিয়ে বেঁধে রাখে, তাহলে মদন মিত্রের উপর হত্যা করার চেষ্টা করা হল, তখন তো দল পাশে দাঁড়াল না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 04, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:22 PM IST
'মমতার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছি আমরা! যাঁরা ফিরছে, তাঁদের উপর তৃণমূল...' বিস্ফোরক মদন
Image Credit: বিস্ফোরক মদন

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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