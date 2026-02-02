Madhyamik Examination 2026: আজ থেকে শুরু এ বছরের মাধ্যমিক! পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে শহরের রাস্তায় বিশেষ যান নিয়ন্ত্রণ...

Madhyamik Examination 2026: আজ থেকে শুরু এ বছরের মাধ্যমিক! পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে শহরের রাস্তায় বিশেষ যান নিয়ন্ত্রণ...
West Bengal Class 10th Madhyamik Exam 2026: কলকাতা পুলিস জানিয়েছে, যেখানে-যেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, সেখানে-সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এবং পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বেশ কিছু রাস্তায় যানবাহনের পথ ঘুরিয়েও দেওয়া হতে পারে।
অয়ন ঘোষাল: আজ থেকে শুরু এ বছরের মাধ্যমিক (Madhyamik)। পরীক্ষার্থীদের (West Bengal's Class X Board Examination) সুবিধার্থে কলকাতার রাস্তায় বিশেষ যান নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুলিস। পরীক্ষার দিনগুলিতে যাতে পরীক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে, সে কথা মাথায় রেখেই নতুন করে কিছু ট্র্যাফিক বিধি (New Traffic Rules) জারি করা হয়েছে।
আরও পড়ুন; Horoscope Today: মেষের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি, মিথুনের ক্লেভার বিনিয়োগ, সিংহের অযথা স্ট্রেস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...
আজ শুরু মাধ্যমিক
আজ, সোমবার থেকে শুরু হল এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কলকাতার রাস্তায় বিশেষ যান নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুলিস। পরীক্ষার দিনগুলিতে যাতে পরীক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারে, সে কথা মাথায় রেখেই নতুন করে কিছু ট্র্যাফিক বিধি জারি করা হয়েছে।
কীরকম ট্র্যাফিক বিধি?
শহরের যানজট এড়াতে কলকাতা পুলিসের অধীনে থাকা এলাকায় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পণ্যবাহী ভারী যান চলাচল বন্ধ থাকবে।
তবে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত পণ্যবাহী যান যেমন, এলপিজি, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, তেল, লুব্রিক্যান্ট, অক্সিজেন, দুধ, ওষুধ, সব্জি, ফল ও মাছ সকাল ৮টা পর্যন্ত শহরের রাস্তায় চলাচল করতে পারবে।
কলকাতা পুলিস জানিয়েছে, যেখানে-যেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। পরিস্থিতি বুঝে কিছু রাস্তায় যানবাহনের পথ ঘোরানোও হতে পারে।
আরও পড়ুন: Boy Murdered Body In Bed Box: যৌনতায় বাধা দেওয়ায় নাইলন দড়ির মারণ ফাঁসে শ্বাসরোধ, ইটে থ্যাঁতলানো মাথা! বক্সখাটে দেহ, উপরে নিদ্রায় দিদা...
আগের নিয়মের সঙ্গেই
আগে থেকে শহরের যে যে রাস্তায় যে ধরনের যান-বিধি জারি রয়েছে, সেগুলির সঙ্গেই এই নতুন নিয়ম কার্যকর হবে।
যানবিধি কতদিন
চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ফেব্রুয়ারি মাসের ২, ৩, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১ এবং ১২ তারিখে। প্রতিদিন একই যান চলাচল বিধি বলবৎ থাকবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)