Zee News Bengali
  • খবর
  • কলকাতা
Madhyamik Examination 2026: আজ থেকে শুরু এ বছরের মাধ্যমিক! পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে শহরের রাস্তায় বিশেষ যান নিয়ন্ত্রণ...

West Bengal Class 10th Madhyamik Exam 2026: কলকাতা পুলিস জানিয়েছে, যেখানে-যেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, সেখানে-সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এবং পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বেশ কিছু রাস্তায় যানবাহনের পথ ঘুরিয়েও দেওয়া হতে পারে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 2, 2026, 12:00 PM IST
অয়ন ঘোষাল: আজ থেকে শুরু এ বছরের মাধ্যমিক (Madhyamik)। পরীক্ষার্থীদের (West Bengal's Class X Board Examination) সুবিধার্থে কলকাতার রাস্তায় বিশেষ যান নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুলিস। পরীক্ষার দিনগুলিতে যাতে পরীক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে, সে কথা মাথায় রেখেই নতুন করে কিছু ট্র্যাফিক বিধি (New Traffic Rules) জারি করা হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আজ শুরু মাধ্যমিক

আজ, সোমবার থেকে শুরু হল এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কলকাতার রাস্তায় বিশেষ যান নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুলিস। পরীক্ষার দিনগুলিতে যাতে পরীক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারে, সে কথা মাথায় রেখেই নতুন করে কিছু ট্র্যাফিক বিধি জারি করা হয়েছে।

কীরকম ট্র্যাফিক বিধি?

শহরের যানজট এড়াতে কলকাতা পুলিসের অধীনে থাকা এলাকায় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পণ্যবাহী ভারী যান চলাচল বন্ধ থাকবে। 

তবে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত পণ্যবাহী যান যেমন, এলপিজি, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, তেল, লুব্রিক্যান্ট, অক্সিজেন, দুধ, ওষুধ, সব্জি, ফল ও মাছ সকাল ৮টা পর্যন্ত শহরের রাস্তায় চলাচল করতে পারবে।

কলকাতা পুলিস জানিয়েছে, যেখানে-যেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। পরিস্থিতি বুঝে কিছু রাস্তায় যানবাহনের পথ ঘোরানোও হতে পারে।

আগের নিয়মের সঙ্গেই

আগে থেকে শহরের যে যে রাস্তায় যে ধরনের যান-বিধি জারি রয়েছে, সেগুলির সঙ্গেই এই নতুন নিয়ম কার্যকর হবে।

যানবিধি কতদিন

চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ফেব্রুয়ারি মাসের ২, ৩, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১ এবং ১২ তারিখে। প্রতিদিন একই যান চলাচল বিধি বলবৎ থাকবে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Madhyamikmadhyamik examinationstate’s Class X board examinationwest bengal's Class X board examinationমাধ্যমিক পরীক্ষামাধ্যমিকের দিনে যানবিধিমাধ্যমিক ট্র্যাফিক রুল
