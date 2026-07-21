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হাইকোর্ট থেকে বিগ ব্রেকিং! উসকানি মামলায় মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে বড় আপডেট

Mahua Moitra: ২৮ জুন হোগোলবেড়িয়া থানায় মহুয়া মৈত্রের নামে দায়ের হয় FIR।  উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 21, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:24 PM IST
হাইকোর্ট থেকে বিগ ব্রেকিং! উসকানি মামলায় মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে বড় আপডেট
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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হাইকোর্ট থেকে বিগ ব্রেকিং! উসকানি মামলায় মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে বড় আপডেট
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