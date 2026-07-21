/হাইকোর্ট থেকে বিগ ব্রেকিং! উসকানি মামলায় মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে বড় আপডেট

অর্ণবাংশু নিয়োগী: হাইকোর্ট থেকে বিগ ব্রেকিং! তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে বড় আপডেট। আপাতত স্বস্তি তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের। আদালতে রক্ষাকবচ পেলেন মহুয়া মৈত্র। মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। আগামী ১৪ অগাস্ট বিকাল ৩টেয় সশরীরে তদন্তকারী আধিকারিকের সামনে হাজিরা দিতে হবে মহুয়া মৈত্রকে। নির্দেশ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর।
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের মন্তব্য
গত ২৮ জুন হোগোলবেড়িয়া থানায় মহুয়া মৈত্রের নামে দায়ের হয় FIR। উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে FIR দায়ের হয়। তার বিরুদ্ধেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মহুয়া মৈত্র। এদিন হাইকোর্টে সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের স্পষ্ট বক্তব্য, তদন্তে সহযোগিতা করবেন এই মর্মে রক্ষাকবচ দিচ্ছে আদালত। ৫ অক্টোবর বা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে রক্ষাকবচ। নির্দেশ দেয় আদালত। তবে তদন্তে সহযোগিতা না করলে পুলিস আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে বলেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি, আদালত এও নির্দেশ দেয় যে, পুলিশের কাছে হাজিরার সময় যেন ডিম ছোঁড়া বা হেনস্থার শিকার না হতে হয় সেটা নিশ্চিত করবে পুলিশ। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্য কখনও ডিম ছোঁড়া সমর্থন করতে পারে না, এটা হলে যারা এটা করছে তারা সাহস পেয়ে যাবে।
ঘটনার সূত্রপাত
সবমিলিয়ে আদালতে আপাতত স্বস্তি তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের। কড়া পদক্ষেপ এখনই নয়, কড়া পদক্ষেপের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের। উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে দায়ের হওয়া এফআইআর মামলাতেই স্বস্তি পেয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৫ অক্টোবর বা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সাংসদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। প্রসঙ্গত, ঘটনার সূত্রপাত গত ২৮ জুন। নদীয়ার হোগোলবেড়িয়া থানায় মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সাংসদ। শুনানির পর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানান, তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন— এই শর্তেই সাংসদকে আইনি রক্ষাকবচ প্রদান করা হচ্ছে।
১৪ অগাস্ট বিকেল ৩টেয় হাজিরা
আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ১৪ অগাস্ট বিকেল ৩টেয় তদন্তকারী আধিকারিকের সামনে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে মহুয়া মৈত্রকে। একইসঙ্গে বিচারক স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, সাংসদ যদি তদন্ত প্রক্রিয়ায় কোনওরকম অসহযোগিতা করেন, তবে পুলিশ বিষয়টি সরাসরি আদালতের নজরে আনতে পারবে। সেইসঙ্গে শুনানি চলাকালীন সাংসদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছে হাইকোর্ট। পুলিশি হাজিরার সময় যাতে তাঁকে কোনোভাবে ডিম ছোড়া বা হেনস্থার মুখে না পড়তে হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পুলিশকে দেওয়া হয়েছে।
হাইকোর্টের এই নির্দেশের ফলে আপাতত গ্রেফতারির আশঙ্কামুক্ত তৃণমূল সাংসদ। তবে ১৪ অগাস্টের হাজিরা, জিজ্ঞাসাবাদের পর জল কোনদিকে গড়ায়, তা নিয়ে এখন জল্পনা তুঙ্গে।
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