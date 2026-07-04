/নিঃসঙ্গ মমতা: তৃণমূলের সমস্ত পদ থেকে পদত্যাগ করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, চিঠি দিলেন দলনেত্রীকে-- কারণ এল সামনে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একে একে হাত ছেড়েছেন অনেকেই। তবুও যে কয়েকজনের আনাগোনা ছিল কালীঘাটে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশপাশে যে সব নেতা-নেত্রীদের দেখা যাচ্ছিল, তাঁদের সংখ্যাও এবার কমছে? ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসের পর এবার মমতার অন্যতম বিশ্বস্ত ও ছায়াসঙ্গী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও? তৃণমূলের সব পদে ইস্তফা দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। চরম সাংগঠনিক সংকটের মুখে ‘কালীঘাট-তৃণমূল’। গত ৩ জুন তাঁকে তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রীর পদে বসিয়েছিলেন মমতা। কিন্তু দায়িত্ব পাওয়ার মাত্র এক মাসের মাথায়, শনিবার দল ও সংগঠনের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর। তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রীর পদও ছাড়লেন চন্দ্রিমা।
নেত্রীকে পাঠানো পদত্যাগপত্রে মমতাকে ‘তৃণমূল চেয়ারপার্সন’ নয়, বরং ‘প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন পেশায় আইনজীবী চন্দ্রিমা। রাজ্য সভানেত্রীর পদ ছাড়ার পাশাপাশি দলের বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সিগনেটরি (স্বাক্ষরকারী) এবং নির্বাচন কমিশনে দলের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি চেয়েছেন তিনি। আগামী সোমবারই জাতীয় নির্বাচন কমিশনে মমতা ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবদমান দুই শিবিরের ‘আসল তৃণমূল’ প্রমাণের আইনি লড়াই রয়েছে। তার ঠিক আগেই চন্দ্রিমার এই পদক্ষেপ কালীঘাট শিবিরে বড় ধাক্কা।
বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয় ও বিক্ষুব্ধদের নিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের ব্লক গঠনের পর মমতা যে নতুন কমিটি তৈরি করেছিলেন, তাতে তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রীর পদ দেওয়া হয়েছিল চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে। পরাজয়ের পরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় সব কর্মসূচিতেই দেখা যাচ্ছিল চন্দ্রিমাকে। এবার সেই নেত্রীও দিলেন ইস্তফা। সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে তৃণমূল ছাড়ার কথা জানিয়েছেন তিনি।
দিনকয়েক আগে নিউ টাউনের হোটেলে তৃণমূলের বিধায়ক-কাউন্সিলদের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের ছেলে সৌরভ। তারপর থেকেই জল্পনা তৈরি হয়, কিন্তু কালীঘাটে তারপরও চন্দ্রিমার উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার কর্মীদের নিয়ে একটি কর্মিসভায় নেতৃত্বও দেন চন্দ্রিমা। তারপরই এই সিদ্ধান্ত।
আগামী সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনে মমতা ও ঋতব্রত, দুই পক্ষেরই উত্তর দেওয়ার কথা। আসল তৃণমূল হিসেবে প্রমাণ দিতে হবে তাঁদের। তার ঠিক আগেই তৃণমূলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন চন্দ্রিমা।
পেশায় আইনজীবী চন্দ্রিমা শুধুমাত্র রাজ্য়ের একজন মন্ত্রীই ছিলেন না, কার্যত মমতার ছায়াসঙ্গী, অন্যতম ভরসার মুখ হয়ে উঠেছিলেন চন্দ্রিমা। স্বাস্থ্য, অর্থ, আইনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছিলেন মমতা। ২০১৬ সালে বিধানসভা ভোটে পরাজিত হওয়ার পর ২০১৭ তে দক্ষিণ কাঁথি থেকে জয়ী হন চন্দ্রিমা। ২০২১-এ দক্ষিণ দমদম বিধানসভা থেকে জয়ী হন তিনি। ২০২৬-এ ওই কেন্দ্রে বিজেপির কাছে পরাজিত হন।
দলের হয়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সই করার দায়িত্ব থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন চন্দ্রিমা। নির্বাচন কমিশনে দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারীর পদ থেকেও ইস্তফা চন্দ্রিমার। পদত্যাগের কথা জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ চন্দ্রিমার চিঠিতে। তৃণমূল চেয়ারপার্সন নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ চন্দ্রিমার।
কেন এই আকস্মিক পদত্যাগ?
চন্দ্রিমার এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কাজ করেছে কি তাঁর পুত্র সৌরভ বসুর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থান? দলের অন্দরের ‘অপবাদ’? ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল গোষ্ঠীতে সম্প্রতি যোগ দিয়েছেন পুত্র সৌরভ বসু। এর পরেই দলে জল্পনা শুরু হয়--মা মমতা-পন্থী শিবিরে থাকলেও, তিনি কি ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহীদের সাহায্য করছেন?
পদত্যাগের পর চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ক্ষোভ ও অভিমান উগরে দিয়ে জানান, দলের একাংশ প্রচার করছে যে তিনি নাকি ‘তৃণমূল ভবনের চাবি ঋতব্রতদের হাতে তুলে দিয়েছেন’। এই অপবাদ সহ্য করতে না পেরেই তাঁর ইস্তফা বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল হঠাত্ করেই তোপসিয়ায় গিয়ে তৃণমূল ভবনের দখল নেয়। অভিযোগ ওঠে, চন্দ্রিমাই চাবি দেন ঋতব্রতদের হাতে। এই অপবাদের বিরুদ্ধে তিনি বলেন , 'আমি চাবি তুলে দেওয়ার কে? এই অধিকার তো নির্বাচন কমিশন বা আদালতের। যখন আমার আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তখন এই পদে না থাকাই শ্রেয়। সবাই সঙ্গ ছেড়ে গেলেও আমি মমতাদির সঙ্গ ছাড়িনি। কিন্তু ওঁর মনে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করে আমি ওঁর মনকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না।'
বিস্ফোরক মন্তব্যে চন্দ্রিমা আরও জানান, অর্থ ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী হলেও আদতে তিনি ছিলেন ‘হাফপ্যান্ট’ বা ‘বারমুডা মন্ত্রী’। পূর্ণ মন্ত্রিত্ব না পাওয়ায় তাঁর আক্ষেপ স্পষ্ট। এমনকি অর্থ প্রতিমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য বাজেট নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হতো না। চন্দ্রিমা বলেন, “রাজ্যবাসী যে বাজেট একটু পরে জেনেছে, আমি তা জেনেছি একটু আগে। সরকারি আধিকারিকরাই সব জানতেন।”
তিনি মনে করেন, এই দিনটা যে আসবে কখলও ভাবেননি। মন ভারাক্রান্ত, অভিযোগ নেই কিন্তু অভিমান প্রচুর। ৫২ বছরের রাজনৈতিক জীবন তিনি পরবর্তীতে কোন পথে চালাবেন, তা নিয়ে খোলসা করতে নারাজ। তবে মমতার একদার ছায়াসঙ্গী তৃণমূলের সব পদ ছাড়ায় রাজনীতিতে বড় ভূমিকম্প বলেই মনে করা হচ্ছে রাজনৈতিক মহলে।
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