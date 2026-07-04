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নিঃসঙ্গ মমতা: তৃণমূলের সমস্ত পদ থেকে পদত্যাগ করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, চিঠি দিলেন দলনেত্রীকে-- কারণ এল সামনে

 একে একে হাত ছেড়েছেন অনেকেই। তবুও যে কয়েকজনের আনাগোনা ছিল কালীঘাটে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশপাশে যে সব নেতা-নেত্রীদের দেখা যাচ্ছিল, তাঁদের সংখ্যাও এবার কমছে? ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসের পর এবার মমতার অন্যতম বিশ্বস্ত ও ছায়াসঙ্গী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও? তৃণমূলের সব পদে ইস্তফা দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। চরম সাংগঠনিক সংকটের মুখে ‘কালীঘাট-তৃণমূল’। গত ৩ জুন তাঁকে তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রীর পদে বসিয়েছিলেন মমতা। কিন্তু দায়িত্ব পাওয়ার মাত্র এক মাসের মাথায়, শনিবার দল ও সংগঠনের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর। তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রীর পদও ছাড়লেন চন্দ্রিমা।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 04, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:49 PM IST
নিঃসঙ্গ মমতা: তৃণমূলের সমস্ত পদ থেকে পদত্যাগ করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, চিঠি দিলেন দলনেত্রীকে-- কারণ এল সামনে
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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