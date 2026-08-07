অর্ণবাংশু নিয়োগী: কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে চরম ধাক্কা খেলেন কুণাল। বিধানসভার অভ্যন্তরে নানান গুরুত্বপূর্ণ বিল ও আলোচনায় তাঁকে বলতে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হলেও, সেই মামলা সরাসরি খারিজ করে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আদালতের পক্ষে বিধানসভাকে এমন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়।
কুণালের যুক্তি
মামলাকারীর তরফে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল, একজন বিরোধী বিধায়ক এবং মাইনরিটি বিভাগের প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বিধানসভায় নানান বিলে বলতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। পরিস্থিতিকে ‘অসাধারণ’ (Extraordinary) আখ্যা দিয়ে তিনি আদালতের কাছে সুরক্ষার আবেদন জানান। মামলাকারীর আইনজীবী দাবি করেন, 'আমার অবস্থান বিরোধী শিবিরে। কিন্তু আমাকে কথা বলতে দেওয়া হয় না। আমি চাইছি না যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকেই বলতে দেওয়া হোক, তবে অন্তত প্রস্তাবে আমার নামটা যেন রাখা হয়।' তিনি আরও অভিযোগ তোলেন যে, এই বিষয়ে বিরোধী শিবির এবং বিধানসভার অধ্যক্ষ (স্পিকার) একই সুরে কথা বলছেন।
বিচারপতির কড়া পর্যবেক্ষণ
কুণালের এই আবেদনে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও প্রশ্ন তোলেন, 'এখানে কোর্ট কী করবে? আপনি কোর্টের কাছে কী প্রত্যাশা করছেন? আপনি চাইছেন কোর্ট বিধানসভাকে নির্দেশ দিক?'
তিনি আরও মন্তব্য করেন, 'আপনি একজন বিধায়ক, আর এটার জন্য আদালত থেকে অনুমতি চাইছেন? আপনি আপনার দাবি সুনির্দিষ্ট জায়গায় কেন বলছেন না?' এরপরই আবেদনটি খারিজ করে দেয় আদালত।
স্পিকার ও চিফ হুইপের সওয়াল
মামলার শুনানিতে স্পিকারের পক্ষে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য অভিযোগ পুরোপুরি নস্যাৎ করে জানান যে, বলতে দেওয়া হয় না-- এই অভিযোগ সত্য নয়। ওই বিধায়ক একের বেশি বার বলার সুযোগ পেয়েছেন এবং প্রয়োজনে আদালতকে তার রেকর্ড দেখানো যেতে পারে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, বিধানসভায় কে কবে এবং কতক্ষণ বলবেন, তা নির্ধারণ করার একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র স্পিকার বা অধ্যক্ষেরই।
অন্যদিকে চিফ হুইপের আইনজীবী জয়দীপ কর আদালতে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'বিধানসভায় ২৯৪ জন বিধায়ক আছেন এবং স্পিকার সকলকেই সমান সুযোগ দেন। গত ২৩ ও ২৪ জুনও তিনি ভাষণ রেখেছিলেন। তাহলে আবার কেন বলছেন যে সুযোগ দেওয়া হয় না?'
তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, 'এ বিষয়ে মামলা হয় কী করে? কে কবে বিধানসভায় বলবে, তা কি আদালত ঠিক করবে? এটি কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য মামলা নয়।'
আইনজীবী ও আদালতের কড়া অবস্থানের পর কুণালের মামলা খারিজ হওয়ায় পরিষদীয় রাজনীতি ও আইনি লড়াইয়ে তিনি বড় ব্যাকফুটে চলে গেলেন বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।
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