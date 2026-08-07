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হাইকোর্টে বিরাট ধাক্কা কুণাল ঘোষের: মামলা খারিজ, তীব্র ভর্ত্‍সনা বিধায়ককে-- কী বলল আদালত?

Kunal Ghosh in Calcutta High Court: মামলাকারীর তরফে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল, একজন বিরোধী বিধায়ক এবং মাইনরিটি বিভাগের প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বিধানসভায় নানান বিলে বলতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 07, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:54 PM IST
হাইকোর্টে বিরাট ধাক্কা কুণাল ঘোষের: মামলা খারিজ, তীব্র ভর্ত্‍সনা বিধায়ককে-- কী বলল আদালত?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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