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নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু: হোস্টেল ছাড়ল আবাসিকরা, পদত্যাগ মহারাজ ইস্টেশানন্দের? তোলপাড়

Narendrapur Ramkrishna Mission Student's mysterious death: ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনার মাঝেই পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ থেকে স্কুলে ছুটি শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই আবাসিক ছাত্ররা হোস্টেল ছেড়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরে গিয়েছে। তবে ছুটি চললেও স্কুলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে মিশনের অন্দরে আলোচনা জারি রয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 03, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:25 PM IST
নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু: হোস্টেল ছাড়ল আবাসিকরা, পদত্যাগ মহারাজ ইস্টেশানন্দের? তোলপাড়
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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