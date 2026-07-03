/নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু: হোস্টেল ছাড়ল আবাসিকরা, পদত্যাগ মহারাজ ইস্টেশানন্দের? তোলপাড়

তথাগত চক্রবর্তী: নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য। ঘটনার অভিঘাতে ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক স্তরে বড় রদবদল। পুলিসের তদন্তকারী দলেও আনা হয়েছে পরিবর্তন। ঘটনার পর থেকে একের পর এক চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মিশন কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য প্রশাসনের তরফে।
ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনার মাঝেই পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ থেকে স্কুলে ছুটি শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই আবাসিক ছাত্ররা হোস্টেল ছেড়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরে গিয়েছে। তবে ছুটি চললেও স্কুলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে মিশনের অন্দরে আলোচনা জারি রয়েছে।
এই মর্মান্তিক ঘটনার নৈতিক দায় স্বীকার করে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষক স্বামী ইস্টেশানন্দ তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। মিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত নতুন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা না হলেও, এই ছুটির মেয়াদের মধ্যেই নতুন হেডমাস্টার নিয়োগ-সহ সামগ্রিক প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। একই সঙ্গে, ছাত্রমৃত্যুর এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ দায়িত্ব, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সামগ্রিক কর্মপদ্ধতিও গভীরভাবে পর্যালোচনা করবে মিশন কর্তৃপক্ষ, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
পুলিসের জোড়া মামলা ও আইসি বদলি
আইনি স্তরে পুলিস এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুটি পৃথক মামলা রুজু করেছে।
১. অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা: ছাত্রের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।
২. গাফিলতির মামলা: মৃত ছাত্রের বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মিশন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে দ্বিতীয় মামলাটি রুজু করা হয়েছে।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত (Post-mortem) রিপোর্ট হাতে আসেনি। তদন্তের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অনেকটাই সেই রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে। চিকিৎসকদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার পরই মিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলা হবে এবং তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
এই তদন্ত প্রক্রিয়ার মাঝেই নরেন্দ্রপুর থানার আইসি (IC) প্রসেনজিৎ বিষ্ণুর বদলির নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তাঁর পরিবর্তে নরেন্দ্রপুর থানার নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করছেন সঞ্জীব চক্রবর্তী। আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই তিনি দায়িত্বভার বুঝে নেবেন। থানার শীর্ষ স্তরে এই পরিবর্তনের ফলে ছাত্রমৃত্যুর মামলার তদন্তে আরও গতি আসবে বলে মনে করছে তদন্তকারী মহল।
নরেন্দ্রপুরের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রের মৃত্যু এবং তার জেরে প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ ও থানার আইসি বদলির মতো ঘটনা পরিস্থিতিকে অত্যন্ত সংবেদনশীল করে তুলেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, সেটাই এখন দেখার।
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