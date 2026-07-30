/অভিষেকের রক্ষাকবচ মামলায় হাইকোর্টের বিরাট রায়: তিন থানার মামলা, ভয়ংকর সব অভিযোগ-- কী হতে চলেছে?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআর (FIR) সংক্রান্ত রক্ষা কবজ মামলায় বড় স্বস্তি দিল কলকাতা হাইকোর্ট।
আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর বা আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। মূলত ভবানীপুর, কালিতলা এবং বিষ্ণুপুর থানায় দায়ের হওয়া তিনটি নির্দিষ্ট এফআইআরের প্রেক্ষিতে আগামী ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তী আইনি সুরক্ষা কার্যকর থাকবে।
ব্ল্যাংকেট প্রোটেকশন
শুনানি চলাকালীন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ব্ল্যাংকেট প্রোটেকশন' বা ঢালাও আইনি সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়ে তীব্র বিরোধিতা করে রাজ্য প্রশাসন। অভিষেকের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী গোপালশঙ্কর নারায়ণ সওয়াল করে আগের নির্দেশ ও সাংবিধানিক অধিকারের বিষয়টি আদালতের সামনে তুলে ধরেন। অন্যদিকে, রাজ্য এবং তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এবং অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (ASG) এস ভি রাজু।
শুনানিতে অভিষেকের আইনজীবীদের তরফে অভিযোগ করা হয়, ২০২১ সালের ২ মে তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু আদালত তখন তাদের যে আইনি রক্ষা কবজ দিয়েছিল, সরকার পরিবর্তন হলেও কি সেই নির্দেশ রাজ্য বা তদন্তকারী সংস্থা অমান্য করতে পারে?
রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ
অভিষেকের আইনি দলের দাবি, একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একের পর এক এইভাবে এফআইআর দায়ের করা সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী। এই কারণেই হাইকোর্ট আগে রক্ষাকবজ দিয়েছিল।
অভিষেকের পক্ষে অভিযোগ তুলে বলা হয়-- যে ব্যক্তি নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছেন (অভিজিৎ দাস ববি), তিনিই একের পর এক অভিযোগ দায়ের করে যাচ্ছেন।
ঘটনার অনেক দিন পর, এমনকি ২০২৬ সালের ৪ মে-র পর তৃণমূল ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর কেন এই ধরনের অভিযোগ জমা পড়ছে?
অভিষেকের আইনজীবীরা স্পষ্ট জানান, 'তদন্ত চলবে এবং তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে। কিন্তু যে মানুষটি নির্বাচনে পরপর দু'বার হেরেছেন, তাঁর দীর্ঘ দিন পর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে মূল মামলাকারীকে হেফাজতে নেওয়ার কী বাধ্যবাধকতা বা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?'
রাজ্যের অবস্থান
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা যুক্তি দেন, সাধারণ কোনও নাগরিকের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি আগাম জামিনের (Anticipatory Bail) আবেদন করার পরামর্শই দিয়ে থাকে।
উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রাজ্যের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তোলেন-- 'সাধারণ নাগরিক আর রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কি দুই রকম ট্রিটমেন্ট বা বিচার হতে পারে?'
বিচারপতি আরও উল্লেখ করেন, 'মামলাকারী যখন তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, তখন এই মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে হঠাৎ এত কড়া পদক্ষেপ বা হেফাজতে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাটা কী, তা রাজ্য পরিষ্কার করে বলুক।'
হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশ
মামলার শুনানির পর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন যে, অভিষেকের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া তিনটি এফআইআরের ভিত্তিতে আগামী ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত পুলিস বা তদন্তকারী সংস্থা কোনও কড়া পদক্ষেপ নিতে পারবে না। একই সঙ্গে আদালত পরবর্তী শুনানির দিন অর্থাৎ ৬ আগস্টের মধ্যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য ও নথিপত্র পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে।
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