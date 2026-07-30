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অভিষেকের রক্ষাকবচ মামলায় হাইকোর্টের বিরাট রায়: তিন থানার মামলা, ভয়ংকর সব অভিযোগ-- কী হতে চলেছে?

Abhishek Banerjee: আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর বা আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। মূলত ভবানীপুর, কালিতলা এবং বিষ্ণুপুর থানায় দায়ের হওয়া তিনটি নির্দিষ্ট এফআইআরের প্রেক্ষিতে আগামী ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তী আইনি সুরক্ষা কার্যকর থাকবে।  

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 30, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:52 PM IST
অভিষেকের রক্ষাকবচ মামলায় হাইকোর্টের বিরাট রায়: তিন থানার মামলা, ভয়ংকর সব অভিযোগ-- কী হতে চলেছে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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