তথাগত চক্রবর্তী: কলকাতা উপকন্ঠে নিউটাউনের ইকোপার্কের সামনে মর্মান্তিক ও ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। দ্রুত গতিতে থাকা একটি চারচাকা গাড়ি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ব্যারিকেড ও গার্ডওয়াল ভেঙে সম্পূর্ণ উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক-সহ মোট তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য সংলগ্ন এলাকায়।
ঘটনার বিবরণ
পুলিস ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছে, ইকোপার্কের সামনের মূল রাস্তা দিয়ে গাড়িটি যাচ্ছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, রাস্তার উপর থাকা একটি হঠাৎ নজরে আসা বড় গর্ত (পোটহোল) এড়াতে গিয়েই চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এর ফলে দ্রুতগতির গাড়িটি সরাসরি রাস্তার ওপর থাকা পুলিসি ব্যারিকেডের ওপর উঠে যায়। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে গাড়িটি পর পর তিন-চারটি কংক্রিটের গার্ডওয়াল ভেঙে দুমড়ে-মুচড়ে মাঝরাস্তায় উল্টে যায়।
স্থানীয়দের তৎপরতায় উদ্ধারকাজ
দুর্ঘটনার সময় তীব্র ও বিকট শব্দ শুনে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে আসেন আশেপাশের স্থানীয় বাসিন্দা এবং পথচারীরা। তাঁরাই প্রথম উদ্ধারকাজে হাত লাগান। উল্টে যাওয়া এবং দুমড়ে-মুচড়ে থাকা গাড়িটির ভেতর থেকে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে চালক এবং বাকি দুই যাত্রীকে রক্তাক্ত অবস্থায় বের করে আনেন স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে আহতদের চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।
পুলিসের পদক্ষেপ ও তদন্ত
দুর্ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিউটাউন ট্রাফিক গার্ডের পুলিস বাহিনী। পুলিস এসে দুর্ঘটনাস্থলটি ঘিরে ফেলে এবং ক্রেন ও হাইড্রোলিক যন্ত্রের সাহায্যে উল্টে থাকা ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটিকে উদ্ধার করে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। এর ফলে যান চলাচল সাময়িক ব্যাহত হলেও পুলিসের তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে নিউটাউন ট্রাফিক পুলিস। রাস্তার গর্ত বাঁচাতে গিয়েই এই বিপত্তি, নাকি চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বা অতিরিক্ত গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি-- সব দিকই গুরুত্বের সাথে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।
নিউটাউনে দুর্ঘটনার ইতিহাস
এর আগে, সল্টলেকে রাস্তায় পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল একটি বাইক। আগুনে ঝলসে প্রাণ গেল এক ডেলিভারি বয়ের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল এলাকায়।
পুলিস সূত্রে খবর, ততক্ষণে সন্ধে নেমেছে। সেদিন কেষ্টপুরের দিক থেকে সল্টলেকে দিকে আসছিল একটি গাড়িতে। একে ব্লকে নতুন ব্রিজের কাছে হঠাত্ নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। গাড়িটি ধাক্কা মারে সামনেই একটি ল্যাম্পপোস্টে। এরপরই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে গাড়িটিতেও। গাড়িতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
এদিকে দুর্ঘটনা মাঝে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হাারিয়েছেন এক ডেলিভারি বয়। ল্যাম্পপোস্টের সামনে দিয়েই বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। গাড়ি ধাক্কায় ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে পিষে যান। শেষে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন ওই ডেলিভারি বয়। কিন্তু প্যান্ট আটকে গিয়েছিল রেলিংয়ে আর তাতেই মৃত্যু।
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