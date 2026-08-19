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ভয়ংকর দুর্ঘটনা নিউটাউনে: গার্ডরেল ভেঙে ডিগবাজি খেয়ে উল্টে গেল চারচাকা গাড়ি, রক্তস্নান রাস্তায়-- বীভত্‍স অবস্থায় বেরোল

Newtown Accident: ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে নিউটাউন ট্রাফিক পুলিস। রাস্তার গর্ত বাঁচাতে গিয়েই এই বিপত্তি, নাকি চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বা অতিরিক্ত গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 19, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:19 PM IST
ভয়ংকর দুর্ঘটনা নিউটাউনে: গার্ডরেল ভেঙে ডিগবাজি খেয়ে উল্টে গেল চারচাকা গাড়ি, রক্তস্নান রাস্তায়-- বীভত্‍স অবস্থায় বেরোল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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