Mamata Banerjee Resignation: ভোটের বিগ ব্রেকিং: মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগেই সমস্ত পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ

Mamata Banerjee Resignation: ভোটের বিগ ব্রেকিং: মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগেই সমস্ত পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ
অর্ণবাংশু নিয়োগী: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের রণভেরি বেজে উঠতেই প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে নিজের পথ কণ্টকমুক্ত করতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্ন ও নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অধীনে থাকা প্রায় ২৬ থেকে ২৮টি ‘লাভজনক পদ’ (Office of Profit) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তফা দিয়েছেন।
আইনি বাধ্যবাধকতা ও ইস্তফার কারণ
ভারতের নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি যদি সরকারি কোনও লাভজনক পদে আসীন থাকেন, তবে তিনি বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেন না। এই আইনি জটিলতা এড়াতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থা, উন্নয়ন পর্ষদ এবং কমিটির শীর্ষপদে তিনি আসীন ছিলেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে এই পদগুলো থেকে পদত্যাগ করা একটি আবশ্যিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়া, যা তিনি আজ সম্পন্ন করলেন।
ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত এই পদত্যাগপত্রটি নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে পৌঁছেছে বলে কমিশন সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পদ বহাল থাকলেও, অতিরিক্ত যে সমস্ত প্রশাসনিক পর্ষদ থেকে আর্থিক বা বিশেষ সুবিধা পাওয়ার সুযোগ থাকে, সেই পদগুলো থেকেই মূলত এই ইস্তফা।
মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পদত্যাগ সংক্রান্ত চিঠির বিবরণ--
নথির ধরণ: সরকারি প্যাডে লেখা পদত্যাগপত্র।
বিভাগ: মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (Chief Minister's Office, Government of West Bengal)।
মূল বিষয়বস্তু:
এই চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) তাঁর অধীনে থাকা সমস্ত সরকারি পদ ও দপ্তর থেকে পদত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছেন। চিঠির মূল অংশে যা লেখা আছে তা হল:
পদত্যাগ: তিনি অবিলম্বে (Immediate effect) তাঁর হাতে থাকা সমস্ত অফিস বা পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন।
পদের তালিকা: চিঠির সাথে একটি তালিকা সংযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে যেখানে পদগুলোর নাম রয়েছে। এছাড়া, ওই তালিকায় উল্লেখ নেই এমন কোনো সংস্থা বা দপ্তরেও যদি তাঁর কোনো পদ থাকে, তবে সেখান থেকেও তিনি পদত্যাগ করছেন বলে জানিয়েছেন।
অনুরোধ: পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এবং এ বিষয়ে তাঁকে উপযুক্তভাবে অবহিত করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
স্বাক্ষর: চিঠির নিচে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর রয়েছে।
তারিখ: স্বাক্ষরের নিচে তারিখ দেওয়া আছে ২৩.০৩.২৬ (২৩ মার্চ, ২০২৬)।
অফিসিয়াল নথি নম্বর: চিঠির নিচে বাম পাশে ফাইল নম্বর (No. 15 CM(WB)/2026) এবং তারিখ হিসেবে ২৪-০৩-২০২৬ উল্লেখ করা আছে।
ভোটের নির্ঘণ্ট ও হাতে কম সময়
২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন এবার দুই দফায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, হাতে সময় অত্যন্ত কম। প্রথম দফার ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতে চলায় মুখ্যমন্ত্রী আর দেরি না করে দ্রুত এই আইনি প্রক্রিয়া সেরে ফেললেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রতিপক্ষ যাতে আইনি কোনো ফাঁক খুঁজে না পায়, সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ঘাসফুল শিবির।
একদিকে যখন আইনি ও প্রশাসনিক নথিপত্র গোছানোর কাজ চলছে, অন্যদিকে আজ থেকেই পূর্ণদমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন তৃণমূলের শীর্ষ দুই নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জনসভা ও জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেছেন।
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে যেমন সরকারের গত কয়েক বছরের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরছেন, তেমনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ প্রজন্মের ভোটারদের লক্ষ্য করে কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা পেশ করছেন। ভোটার তালিকা সংশোধন (SIR) নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে চলমান লড়াইয়ের মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর এই পদত্যাগ এবং প্রচারের শুরু—সব মিলিয়ে বাংলার রাজনীতিতে এখন সাজো সাজো রব।
