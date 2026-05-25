/Cockroach Janta Party: বাংলায় ভোটে হেরে মমতার বিরাট ঘোষণা, ককরোচদের পাশে দাঁড়িয়ে কী বললেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোড়ন তৈরি করা ব্যঙ্গাত্মক দল ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)-র পাশে দাঁড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন 'X' (টুইটার)-এ পোস্ট করে এই কথা জানান। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর দল যখন দফায় দফায় অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা বৈঠক করছে, সেই আবহেই এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
ব্যঙ্গাত্মক পেজ থেকে অনলাইন আন্দোলন
বস্টনের বাসিন্দা অভিজিৎ দিপকের হাত ধরে গত ১৬ মে আত্মপ্রকাশ ঘটে 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র। ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনের সূত্রপাত। নেটপাড়ার একাংশের মতে, প্রধান বিচারপতির ওই মন্তব্যে বেকার যুবকদের 'ককরোচ'-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল।
এদের কাজ কী?
এরা মূলত মিম এবং মজার ছলে সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে। মজার বিষয় হল, এদের সদস্য হতে গেলে "বেকার, অলস এবং সারাক্ষণ অনলাইনে থাকা" মানুষ হতে হয়। সম্প্রতি ২০২৬ সালের NEET-UG পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ তুলে এরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করেছে।
সরকারের পদক্ষেপ ও তৃণমূলের সমর্থন: এই সংগঠনের মূল অ্যাকাউন্টটি ভারতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকের দাবি, তাঁদের ওপর দমনপীড়ন চালানো হচ্ছে। তবে এরই মধ্যে "Cockroach is Back" নামে তাঁদের নতুন অ্যাকাউন্টে ২ লাখের বেশি মানুষ জুড়ে গেছেন। আর এবার খোদ মমতা ও অভিষেক এই 'ককরোচ' আন্দোলনের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও সমর্থন উজাড় করে দিলেন।
ডেরেক ও'ব্রায়েন তাঁর পোস্টে লেখেন:
"সপ্তাহজুড়ে @mamataofficial এবং @abhishekaitc-এর সঙ্গে বৈঠক হল। দুজনেই সঠিক লড়াই লড়ার জন্য সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছেন। ইস্পাতকঠিন সংকল্প।" এর সাথেই তিনি যোগ করেন, "ওহ, এবং তাঁরা দুজনেই ককরোচদের (ককরোচ জনতা পার্টি) প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করেছেন।"
প্রসঙ্গত, মমতা ছাড়াও ভারতের অনেক রাজনীতিক, পরিবেশবিদ ও তারকা ককরোচদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন- কংগ্রেস নেতা শশী থারুর, পরিবেশ আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুক, বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ ও জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর ধ্রুব রাঠী।
