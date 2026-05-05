West Bengal Assembly Election Results 2026: মিথ্যা ও ভিত্তিহীন: মমতার গণনার কারচুরি অভিযোগ খারিজ কমিশনের

West Bengal Assembly Election Results 2026:  'ভোটগণনায় কোনও অনিয়ম হয়নি। যা হয়েছে, সমস্তটাই নিয়ম মেনে হয়েছে'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 5, 2026, 07:37 PM IST
মমতার অভিযোগ খারিজ কমিশনের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'মিথ্যা ও ভিত্তিহীন'। তৃণমূলনেত্রী  মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ খারিজ করে দিল নির্বাচন কমিশন। কলকাতা দক্ষিণের ডিইও রিপোর্ট কথা উল্লেখ করে কমিশনের দাবি, ভোটগণনায় কোনও অনিয়ম হয়নি। যা হয়েছে, সমস্তটাই নিয়ম মেনে হয়েছে।

ছাব্বিশে ভরাডুবি তৃণমূলের, হেরেছেন মমতাও। খাস ভবানীপুরেই যখন তাঁর বিরুদ্ধে পনেরো হাজারেরও বেশি ভোটে জিতলেন শুভেন্দু অধিকারী, তখন পালটা গণনার কারচুপির অভিযোগ করেছেন তৃণমূলনেত্রী। বস্তুত, গতকাল সোমবার রাতে তিনি নিজে ছিলেন গণনাকেন্দ্রে। বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমাদের ১০০ আসনে ভোট লুঠ করেছে'।

আজ, মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকেও মমতা বলেন, 'সংবাদমাধ্যমও দেখাতে শুরু করল বিজেপি জিতছে। ৩-৪ রাউন্ড পর থেকেই আমাদের ছেলেদের উপর অত্যাচার শুরু করল। মেরেছে, মেয়েদেরও ছাড়েনি। ১৭ সি ফরম কেড়ে নিয়েছে।” তাঁর অভিযোগ, 'আমি ভিতরে ঢুকলে আমার পেটে মারে, ম্যানহ্যান্ডেল করে। ধাক্কা দিয়ে মারতে মারতে বের করে দিল। মহিলা হিসাবে শুধু নয়, একজন মানুষ হিসেবে আমায় যা অপমান করল, তাতে বুঝলাম কর্মীদের সঙ্গে কী করেছে'। এরপর  ডিইও রিপোর্ট কমিশনের দাবি, 'মমতার অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন'। 

রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমি রাজভবন কেন যাব? আমরা তো হারিনি। জোর করে দখল করে কেউ যদি ভাবে আমাকে গিয়ে পদত্যাগ করতে হবে। সেটা হবে না। আমরাই জিতেছি, আমরা হারিনি। আমি চেয়ারের কেয়ার করিনা। আমি যাব না আর। আমি সব তথ্য প্রমাণ রেখে দিয়েছি। আমি সিইও ও আরও'কে সব জানিয়েছি। অভিযোগ কাকেই বা করব। সবাই তো বিক্রি হয়ে গিয়েছে'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

