Mamata Banerjee: কীভাবে 'দল ভাঙাচ্ছে' বিজেপি-পুলিস? লাইভে এসে বিস্ফোরক মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূলে ভাঙন! ঋতব্রত-সন্দীপনকে বহিষ্কার! বহিষ্কৃত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের 'নতুন তৃণমূল' গঠনের জল্পনা! তাতে ৫০ জন বিধায়কের যোগদানেরও জল্পনা! এই সব নিয়ে রাজ্য-রাজনীতি যখন তোলপাড়, ঠিক তখনই সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ এসে বিজেপিকে পাল্টা আক্রমণে বিঁধলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
মমতা বলেন, "কজন বিধায়ক, সাংসদকে টাকা দিয়ে ভাঙিয়ে তৃণমূলকে শেষ করতে পারবেন না, দল আরও শক্তিশালী হবে।" বলেন, "বেশি বাড় বের না, ঝড়ে পড়ে যাবে। বাংলাকে টার্গেট করে আপনারা হারিয়েছেন।" একইসঙ্গে দাবি করেন, "বিজেপির অনেক নেতারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। আমি তাঁদের অনেক সাহায্য় করেছি।" লাইভে এসে মমতা এও অভিযোগ করেন যে, "প্রথম ফোনটা পুলিস করেছে, দ্বিতীয় ফোনটা বিজেপি, তৃণমূল ভাঙতে ভয় দেখানো হচ্ছে।"
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস ভাঙার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কদের পুলিসকে দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। লোকাল আইসি ও এসপিরা ফোন করছেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল বিধায়কদের ফোন করে বলা হচ্ছে, দল ভেঙে ফেলুন। অমুক নেতার সঙ্গে গিয়ে যোগাযোগ করুন। প্রসঙ্গত, বিধানসভায় সই জালকাণ্ডের জেরে তৃণমূল আদৌ বিরোধী আসন ধরে রাখতে পারবে কিনা, তাই নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। বিধানসভায় বিরোধী দলের মর্যাদা ধরে রাখতে ৩০ জন বিধায়ক দরকার। এই প্রক্রিয়া যদি নতুন করে শুরুও হয়, তাহলেও আদৌ ৩০ জনের সই তৃণমূল জোগাড় করতে পারবে কিনা! উঠছে প্রশ্ন।
কারণ, গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকে ৬০ জন বিধায়কের অনুপস্থিতিই প্রথম উসকে দেয় তৃণমূলে ভাঙনের জল্পনা। এরপরই এদিন সইকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঋতব্রত ব্যানার্জি ও সন্দীপন সাহার নাম করতেই, দল বিরোধী কাজের অভিযোগে দুজনকে বহিষ্কার করে তৃণমূল। তারপরই সমান্তরালভাবে অন্য একটি তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়ে গিয়েছে বলে খবর আসে। এও শোনা যায়, সেই টিমের নেতৃত্বে রয়েছেন সন্দীপন সাহা ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাই প্রধান বিরোধী দল, এই মর্মে স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়ে দাবি জানাবেন বলেও খবর! সবমিলিয়ে নাটকীয় পরিস্থিতি।
প্রসঙ্গত, ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগকে সামনে রেখে মঙ্গলবার পথে নামার কথা ছিল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে ধরনায় বসার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু এদিন দুপুরে তৃণমূলের ধরনামঞ্চ তৈরি করতে দেয়নি পুলিস। পুলিস জানায় যে, অনুমতি নেই। খবর পেয়ে এরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছান বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তিনি পুলিসের সঙ্গে কথা বলেন জানান, মঙ্গলবার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের বদলে ওয়াই চ্যানেলে ২ ঘণ্টার ধরনায় বসবেন তাঁরা। অভিযোগ করেন, প্রতিহিংসামূলক আচরণ করছে বিজেপি সরকার। কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ধরনায় বসতে দেওয়া হচ্ছে না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)