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'আমি একাই যাব বলেছিলাম, নজরবন্দি করা হয়েছে', বিস্ফোরক মমতা

Mamata Banerjee:  'অনেক জায়গায় অনেক মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে। আজকে বারুইপুরে যে ঘটনা ঘটেছে, এক মারাত্মক রূপ নিয়েছে। কারণ, মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 05, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:50 PM IST
'আমি একাই যাব বলেছিলাম, নজরবন্দি করা হয়েছে', বিস্ফোরক মমতা
Image Credit: বিস্ফোরক মমতাSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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