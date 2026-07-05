'আমি একাই যাব বলেছিলাম, নজরবন্দি করা হয়েছে', বিস্ফোরক মমতা

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমার বাড়ির সামনে পুলিস রুটমার্চ করছে'। এবার মুখ খুললেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দিলেন, 'প্রায় এক হাজার পুলিসের জমায়েত হয়েছে। আমাদের নজরবন্দি করা হয়েছে'।
মমতা বলেন, 'অনেক জায়গায় অনেক মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে। আজকে বারুইপুরে যে ঘটনা ঘটেছে, এক মারাত্মক রূপ নিয়েছে। কারণ, মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে'। জানান,'আমি জীবনে কোনওদিন দাঙ্গা হাঙ্গামা করার পক্ষপাতী নই। আমি বলেছিলাম, একাই যাব। পরিবারের সঙ্গে দেখা করব। ওদের কথা একটু শুনব'।
বারোর নাবালিকা ধর্ষণ করে খুন? গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু। আজ, সকাল থেকে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বারুইপুর।এরপর সন্ধ্যা নামতেই পুলিসে পুলিসে ছয়লাপ হয়ে যায় কালীঘাট। মমতার বাড়ির চারপাশে মোতায়েন করা হয় প্রচুর পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানদেরও। বস্তুত, পুলিসের জমায়েত লক্ষ্য করা যায় অভিষেকের বাড়ির সামনেও।
এদিকে বারুইপুরকাণ্ডে অতিরিক্ত পুলিস, এসডিপিও, বারুই থানার আইসি-সহ ৬ সদস্যের সিট গড়েছে নবান্ন। নাবালিকাকে খুন-সহ তিনটি মামলা রুজু করা হয়েছে। বিজেপির মন্ডল সম্পাদক শান্তনু মন্ডল আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে বারুইপুর থানার পুলিস। অভিযোগ, অভিযুক্তদের পালাতে সাহায্য করেছিলেন তিনি।
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