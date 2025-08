Mamata Banerjee on Bengali Language: বাংলা নাকি 'বাংলাদেশি ভাষা'! দিল্লি পুলিসের অপমানজনক চিঠি, গর্জে উঠলেন মমতা-অভিষেক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলা বললেই 'বাংলাদেশি'! এমনই অভিযোগ তুলে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি থেকে বাংলায় ফেরত পাঠানো হচ্ছে বাঙালিদের। কোথাও বাঙালিদের পুশব্যক করা হচ্ছে বাংলাদেশে। এবার বংলা ভাষার অত্বিত্বই মুছে ফেলার চেষ্টা দিল্লি পুলিসের এক চিঠিতে। সেখানে বাংলা ভাষার কোনও অস্তিত্বই নেই বরং বাংলা ভাষা হল 'বাংলাদেশিদের ভাষা'। এনিয়ে গর্জে উঠলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। দিল্লি পুলিসের আধিকারিকের সাসপেনশনের দাবি করলেন অভিষেক। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলায় তীব্র প্রতিবাদ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, দিল্লি পুলিসের একটি চিঠিতে বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আট বাংলাভাষি মানুষকে গ্রেফতার সম্পর্কিত একটি চিঠিতে দিল্লি পুলিসের তরফে লেখা হয়েছে, ওই ৮ বাংলাদেশিকে উপযুক্ত পাসপোর্ট ও ভিসা না থাকার কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের পরিচয়পত্র যে 'বাংলাদেশি' ভাষায় লেখা রয়েছে তা হিন্দি ও ইংরেজিতে অনুবাদ করা প্রয়োজন। দিল্লি পুলিসের ওই ভাষা নিয়ে সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

Bengali, our mother tongue, the language of Rabindranath Tagore and Swami Vivekananda, the language in which our National Anthem and the… pic.twitter.com/2ACUyehSx8

See now how Delhi police under the direct control of Ministry of Home, Government of India is describing Bengali as " Bangladeshi" language!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার এক সোশ্যাল মিডিয়ার পেস্টে লিখেছেন, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাষা, যে ভাষায় আমাদের জাতীয় সংগীত এবং জাতীয় গান। কোটি কোটি ভারতীয় যে ভাষায় কথা বলেন ও লেখেন, ভারতের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত ও পবিত্র এই ভাষাকে এখন 'বাংলাদেশি' ভাষা হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে! এটি কলঙ্কজনক, অপমানজনক, দেশবিরোধী ও অসাংবিধানিক! এটা ভারতের সমস্ত বাংলাভাষী মানুষের অপমান। আমাদের সবাইকে অপমান করে ও ছোট করে এমন ভাষা তারা ব্যবহার করতে পারে না। আমরা ভারত সরকারের এই বাংলা-বিরোধী আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তারা ভারতের বাংলাভাষী মানুষকে অপমান ও হেয় প্রতিপন্ন করতে এমন অসাংবিধানিক ভাষা ব্যবহার করছে, এর বিরুদ্ধে সকলের পক্ষ থেকে অবিলম্বে তীব্রতম প্রতিবাদের আহ্বান জানাচ্ছি।

আরও পড়ুন-লড়াই শেষ, AIIMS-এ যুদ্ধে হেরে গেলেন পুরীর 'দগ্ধ নির্যাতিতা'! পুলিস বলল, নিজেই মরেছে...বাবাও...

আরও পড়ুন-প্রেমিককে ছাড়তে নারাজ স্ত্রী, ২ সন্তানকে বি*ষ খাইয়ে চরম পদক্ষেপ শিক্ষকের

For months now, Bengali-speaking people have been targeted, harassed and detained across BJP-ruled states. Now, in a shocking escalation, @DelhiPolice has officially referred to Bangla, as a “Bangladeshi language” in an official letter.

This is not a mere clerical error, It is… pic.twitter.com/I87DsH6v52

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) August 3, 2025