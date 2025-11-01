English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mamata-Abhishek SIR protest Rally: SIR-এ 'বহু মৃত্যু'! বাংলায় শুরুই দিনই পথে মমতা-অভিষেক...

SIR in Bengal: এসআইআর আতঙ্কে বেশ কয়েকটি মৃত্যুর খবর ঘটেছে সাম্প্রতিককালে, এমনটাই অভিযোগ। সেই ঘটনার প্রতিবাদেই ৪ নভেম্বর রেড রোড থেকে জোড়াসাঁকো অবধি মিছিল। 

Nov 1, 2025, 02:22 PM IST
Mamata-Abhishek SIR protest Rally: SIR-এ 'বহু মৃত্যু'! বাংলায় শুরুই দিনই পথে মমতা-অভিষেক...

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়-প্রবীর চক্রবর্তী: SIR শুরুর দিন অর্থাত্‍ মঙ্গলবারই প্রতিবাদ মিছিলে পথে নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪ নভেম্বর, দুপুর ১.৩০ মিনিটে এই মিছিল শুরু হবে রেড রোড (Red Road)-এ বি আর আম্বেদকরের মূর্তি থেকে। জোড়াসাঁকো অবধি মিছিল করবে তৃণমূল, এমনটাই খবর। এসআইআর আতঙ্কে বেশ কয়েকটি মৃত্যুর খবর ঘটেছে সাম্প্রতিককালে, তারই প্রতিবাদে রাস্তায় নামবে তৃণমূল কংগ্রেস। একইসঙ্গে মিছিলে হাঁটবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)। 

শুক্রবার SIR বা ভোটার তালিকা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রসঙ্গে দলীয় বৈঠকে স্ট্র্যাটেজি বলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee on SIR)। SIR আতঙ্কে মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন বিজেপিকে। একইসঙ্গে দলীয় নেতৃত্বকেও দিয়েছিলেন নির্দেশ ও বার্তা।

শুক্রবার অভিষেক বলেন, "৩ দিন আগে বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন S.I.R করেছে। এটা হল চুপি চুপি ভোটের কারচুপি। তৃণমূল কংগ্রেস একে আইনত টেক আপ করছে। পাশাপাশি রাস্তায় নেমে আন্দোলন হবে। একের পর এক দুঃখজনক ঘটনা সামনে এসেছে। পানিহাটিতে ভয়ে আতঙ্কে আত্মহত্যা। সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন। দিনহাটায় বিষপান। গতকাল ইলামবাজারে আত্মহত্যা করেছেন একজন। আজকেও টিটাগড়ে ২৮ বছরের এক মহিলা কাকলি সরকার আত্মহত্যা করেছেন। যোগ্য মানুষের না্ম বাদ গেলে আন্দোলন দিল্লিতে নিয়ে যাব।"

শুক্রবারই NRC 'আতঙ্কে আত্মহত্যা' করে এক গৃহবধূ! স্বামী, শ্বশুর ও ভাসুরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস। উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরের ঘটনা। পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম  কাকলি সরকার। বাড়ি, বারাকপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কেজি স্কুল রোডে। একসময়ে বাংলাদেশে থাকতেন তিনি।  বছর পনেরো আগে স্বামীর সঙ্গে চলে আসেন ভারতে। দুই সন্তানও রয়েছে বছর তেত্রিশের ওই মহিলার। পরিবারের লোকেদের দাবি, বাংলায় SIR চালু হওয়ার পর থেকে রীতিমতো আতঙ্কে ছিলেন কাকলি। ভেবেছিলেন, হয়তো আবার বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। বস্তুত, গত কয়েক দিন ধরেই স্বামীকে নাকি বাংলাদেশ নিয়ে যাওয়ার জন্যও বলছিলেন! স্বামী বলেছিলেন, 'SIR মিটুক, তারপর যাব'। কিন্তু তাতে কান দেননি। গতকাল, বৃহস্পতিবার রাতে নিজের ঘরে আগুন গিয়ে আত্মহত্যা করেন কাকলি। এর আগে ইলামবাজারেও এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা করেন নবতিপর এক বৃদ্ধ। এর আগে পাণিহাটিতেও এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা করেন এক ব্যক্তি। 

