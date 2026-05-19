/Mamata Banerjee: মেয়র জানেন না, অথচ অভিষেককে পুরসভা থেকে নোটিশ পাঠাল কে?: বেজায় চটেছেন মমতা

Mamata Banerjee: কালীঘাটে বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক। সেই বৈঠকে তৃণমূলনেত্রী রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন বলে খবর।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: 'মেয়র জানেন না, অথচ অভিষেককে পুরসভা থেকে নোটিশ পাঠাল কে'? বেজায় চটেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর তেমনই।
রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে। কিন্তু কলকাতায় পুরসভায় এখন ক্ষমতায় তৃণমূলই। সেই পুরসভারই বিল্ডিং বিভাগ থেকেই শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-সহ ১৭ সম্পত্তি নিয়ে নোটিশ ধরানো হল অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্য়ায়। আজ, মঙ্গলবার কালীঘাটে বিধায়কের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মমতা।
সূত্রের খবর, বৈঠকে অভিষেককে পুরসভার নোটিশ পাঠানো নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা। প্রশ্ন তোলেন, ক্ষমতায় থেকেও কেন জানতে পারলেন না ফিরহাদ হাকিম? এই খবরগুলি কেনই-বা পাওয়া যাচ্ছে না।
এদিকে পুরসভার নোটিশ পাওয়ার পর মুখ খুলেছেন অভিষেকও। সূত্রের খবর, এদিন বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমাদের রাজ্যের অনেক মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন। কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মতো কেউ নন। যাঁকে ক্য়ামেরায় টাকা নিতে দেখা গিয়েছে, তাঁকের মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে'। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সাফ কথা, ওদের যা ইচ্ছে তা-ই করতে দিন।আমার ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দিক, নোটিশ পাঠাক। এসবের কাছে আমি মাথা নত করব না। যাই ঘটুক না কেন, বিজেপির বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে'।
নিরাপত্তা প্রত্যাহারের পর এবার নজর সম্পত্তিতে। গতকাল, সোমবার অভিষেকে ১৭ সম্পত্তিতে নোটিশ পাঠিয়েছে কলকাতা পুরসভা। এরপর আজ, মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের দুটি বাড়ির কিছুটা অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হল।
অভিষেকের দুটি বাড়ি। একটি শান্তিনিকেতন বিল্ডিং, আরেকটি ১২১ কালীঘাটে রোডে। কালীঘাটে রোডের বাড়িটি অভিষেকের মা মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। অভিযোগ, দুটি বাড়িতেই বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। ৭ দিনের মধ্যে দুটি বাড়ির বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলতে বলা হয়েছে। যদি ভাঙা না হয়, সেক্ষেত্রে কারণ দর্শাতে হবে। বস্তুত, পুরসভার তরফেও ওই দুই বাড়ির বেআইনি অংশ ভেঙে দেওয়া হবে বলে খবর।
