Updated By: May 5, 2026, 06:08 PM IST
Mamata Banerjee: আমার পেটে লাথি মারা হয়েছে: সন্ত্রাসের অভিযোগে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গড়ছেন মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এই সরকার সবকিছু ছাড়িয়ে দিয়েছে'। রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ তুলে এবার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করার ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন,'আমরা ১০  সদস্যের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কমিটির ৫ সাংসদ থাকবে। সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় যাবে'।

ছাব্বিশে গেরুয়া-ঝড়ে সাফ ঘাসফুল। বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণা হতেই রংদেহি মেজাজে মমতা। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'সাখাওয়াতে আমার পেটে লাথি মারা হয়েছে। আমি একজন মহিলা, আমার সঙ্গেই যদি এমনটা হয়, তবে দলের সাধারণ কর্মীদের ওপর কী পরিমাণ অত্যাচার চলছে তা সহজেই অনুমেয়। মহিলাদের ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এটা কোনও দল করতে পারে? ভাবা যায়'?

তৃণমূলনেত্রীর কথায়, '২০০৪ সালেও এই জিনিস দেখিনি। ১৯৭২-এর সন্ত্রাসের কথা শুনেছি। চোখে দেখিনি। তবে এই সরকার সব কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমরা যখন জিতেছিলাম, বলেছিলাম, কারও উপর যেন অত্যাচার না হয়। সিপিএমের  কোনও পার্টি অফিসে আমরা হাত দিইনি। অত্যাচার করিনি। কিন্তু আজ গণতন্ত্র বিপন্ন'।

মমতার সাফ কথা, 'মহিলা হিসাবে আমি অপমানিত। আমার সঙ্গেই এটা হল, তা হলে অন্যদের কী ভাবে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে। দল কর্মীদের পাশে আছে। আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। ঘুরে দাঁড়াব'। বলেন, 'এত দিন আমি চেয়ারে ছিলাম। অনেক কিছু সহ্য করেছি। কিন্তু এখন আমি মুক্ত বিহঙ্গ। সাধারণ মানুষ। আর সহ্য করব না। সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করব। আমি রাস্তার লোক। রাস্তায় ছিলাম, রাস্তায় থাকব'।

west bengal assembly election result 2026Mamata BanerjeeFact Finding Committee
