English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • কলকাতা
  • Mamata Banerjee: বামেদের সঙ্গেও জোট বাঁধতে রাজি: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর শপথের দিনেই বার্তা মমতার

Mamata Banerjee: বামেদের সঙ্গেও জোট বাঁধতে রাজি: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর শপথের দিনেই বার্তা মমতার

Mamata Banerjee Calls for Anti-BJP Alliance: বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে নতুন সমীকরণ! সমস্ত বিভেদ ভুলে বাম-কংগ্রেস ও সামাজিক সংগঠনগুলিকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বার্তা— এখন ইগো দেখানোর সময় নয়, বাংলাকে বাঁচাতে লড়াই করতে হবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। ভয়কে জয় করাই এখন একমাত্র লক্ষ্য মমতার।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 9, 2026, 05:48 PM IST
Mamata Banerjee: বামেদের সঙ্গেও জোট বাঁধতে রাজি: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর শপথের দিনেই বার্তা মমতার

প্রবীর চক্রবর্তী: বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের নতুন সরকার গঠনের তৎপরতা তুঙ্গে। যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী, ঠিক সেদিনই বাংলার রাজনীতিতে এক চাঞ্চল্যকর ডাক দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটে রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নাম না করে বিজেপিকে রুখতে সমস্ত বিরোধী শক্তিকে একজোট হওয়ার ডাক দিলেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, "এখন কে কার শত্রু সেটা ভাবার সময় নয়। বিজেপি আমাদের সকলের সাধারণ রাজনৈতিক শত্রু।"

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Vijay’s TVK Faces Majority Crisis: তামিলনাড়ুতে হাই-ভোল্টেজ ড্রামা: ম্যাজিক ফিগার থেকে ২ কদম দূরে বিজয়, কার হাতে ঝুলছে সুপারস্টারের ভাগ্য?

এদিনের বক্তব্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বামেদের প্রতি মমতার নরম সুর। দীর্ঘ কয়েক দশকের রাজনৈতিক লড়াই ভুলে তিনি স্পষ্ট জানান, বিজেপিকে হারাতে বামপন্থীদের সঙ্গে জোট বাঁধতে তাঁর কোনও ‘ইগো’ বা অহংবোধ নেই। এমনকি আল্ট্রা-বাম বা অতিবাম দলগুলিকেও এই মঞ্চে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে শক্তি বিভাজন রুখতেই এই কৌশলগত অবস্থান নিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।

ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ তুলে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বাংলার মানুষ আজ আক্রান্ত। বিজেপি কর্মীরা মদ্যপ অবস্থায় তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি ও পার্টি অফিসে তাণ্ডব চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, চারদিকে সন্ত্রাস চলছে, কিন্তু ভয় পাবেন না। ভয়কে জয় করতে হবে। বাংলাকে বাঁচাতে তিনি ছাত্র, যুবক এবং সামাজিক সংগঠনগুলিকে একযোগে পথে নামার ডাক দিয়েছেন।

আরও পড়ুন- West Bengal CM Oath Ceremony Live: শুভেন্দুর শপথগ্রহণের পরই মমতার বড় পদক্ষেপ, সোশ্যাল মিডিয়ায় কীসের ইঙ্গিত?

মমতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই লড়াই শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। দেশের স্বার্থে এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে তিনি জাতীয় স্তরেও সমমনস্ক দলগুলিকে নিয়ে ময়দানে নামবেন। রবীন্দ্রজয়ন্তীর পবিত্র দিনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন, "আজ থেকেই আমাদের নতুন লড়াই শুরু হল।" বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষা এবং বিজেপিকে রুখতে দলমতনির্বিশেষে সকলকে এক ছাতার তলায় আসার এই আহ্বান আগামী দিনে ভারতের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)  

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Mamata BanerjeeTMCBJPLeft frontcongressWest Bengal PoliticsAnti-BJP alliance
পরবর্তী
খবর

Bengal New CM Suvendu Adhikari: রাজ্য প্রশাসনে এবার রদবদল? প্রথম বৈঠকেই চলমান প্রকল্প নিয়ে বড় নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
.

পরবর্তী খবর

West Bengal CM Announcement: নামে সিলমোহর, বাংলার বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শ...