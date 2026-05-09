Mamata Banerjee: বামেদের সঙ্গেও জোট বাঁধতে রাজি: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর শপথের দিনেই বার্তা মমতার
Mamata Banerjee Calls for Anti-BJP Alliance: বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে নতুন সমীকরণ! সমস্ত বিভেদ ভুলে বাম-কংগ্রেস ও সামাজিক সংগঠনগুলিকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বার্তা— এখন ইগো দেখানোর সময় নয়, বাংলাকে বাঁচাতে লড়াই করতে হবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। ভয়কে জয় করাই এখন একমাত্র লক্ষ্য মমতার।
প্রবীর চক্রবর্তী: বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের নতুন সরকার গঠনের তৎপরতা তুঙ্গে। যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী, ঠিক সেদিনই বাংলার রাজনীতিতে এক চাঞ্চল্যকর ডাক দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটে রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নাম না করে বিজেপিকে রুখতে সমস্ত বিরোধী শক্তিকে একজোট হওয়ার ডাক দিলেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, "এখন কে কার শত্রু সেটা ভাবার সময় নয়। বিজেপি আমাদের সকলের সাধারণ রাজনৈতিক শত্রু।"
এদিনের বক্তব্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বামেদের প্রতি মমতার নরম সুর। দীর্ঘ কয়েক দশকের রাজনৈতিক লড়াই ভুলে তিনি স্পষ্ট জানান, বিজেপিকে হারাতে বামপন্থীদের সঙ্গে জোট বাঁধতে তাঁর কোনও ‘ইগো’ বা অহংবোধ নেই। এমনকি আল্ট্রা-বাম বা অতিবাম দলগুলিকেও এই মঞ্চে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে শক্তি বিভাজন রুখতেই এই কৌশলগত অবস্থান নিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।
ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ তুলে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বাংলার মানুষ আজ আক্রান্ত। বিজেপি কর্মীরা মদ্যপ অবস্থায় তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি ও পার্টি অফিসে তাণ্ডব চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, চারদিকে সন্ত্রাস চলছে, কিন্তু ভয় পাবেন না। ভয়কে জয় করতে হবে। বাংলাকে বাঁচাতে তিনি ছাত্র, যুবক এবং সামাজিক সংগঠনগুলিকে একযোগে পথে নামার ডাক দিয়েছেন।
মমতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই লড়াই শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। দেশের স্বার্থে এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে তিনি জাতীয় স্তরেও সমমনস্ক দলগুলিকে নিয়ে ময়দানে নামবেন। রবীন্দ্রজয়ন্তীর পবিত্র দিনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন, "আজ থেকেই আমাদের নতুন লড়াই শুরু হল।" বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষা এবং বিজেপিকে রুখতে দলমতনির্বিশেষে সকলকে এক ছাতার তলায় আসার এই আহ্বান আগামী দিনে ভারতের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
