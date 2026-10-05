'এটা নতুন ফরমান নাকি'! দলত্যাগীদের ঘরে ফেরার বার্তা দিয়ে কটাক্ষের মুখে মমতাই

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সব হারিয়ে এখন 'দলছুট'রা ভরসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের? 'খারাপ লাগে দিদির এই অবস্থা দেখে', প্রতিক্রিয়া ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূলের মুখপাত্র ঋজু দত্তের। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'এটা নতুন ফরমান নাকি!আপনাকে , ২০ সাংসদ ছেড়ে চলে গিয়েছে। ৪ রাজ্যসভার সাংসদ আপনা ছেড়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছে। ৪০ জনের মধ্যে ৬৫ আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। ফলে আপনাকে যদি বার্তা দিতে হয় ঘরে ফেরার, তাহলে মাথা নিচু করে বলতে হবে। এসো বাবা ঘরে ফিরে এসে। ভাইপো যদি ভুল করে থাকে, আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আইপ্যাক যদি ভুল করে থাকে, তারজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী'।
কুণালের ঘোষের অবশ্য দাবি, 'যাঁদের ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে রাখা হয়েছে, তাঁদের বুক ফেটে যাচ্ছে ওদিকে থাকতে। তাঁরা অবিরাম যোগাযোগ রাখছেন। যত দেরি হবে, তত সাধারণ কর্মীরা বিশ্বাসঘাতকদের মেনে নিতে পারবেন না'। তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিভাবকের মতো, তিনি যদি কোনও বার্তা দেন, সেটা একটা অভিভাবকের বার্তা। মানুষ তো ছি ছি করছেন! যাঁরা এই চাপিয়ে দেওয়া হুমকি ও বন্দিদশা কাটিয়ে ফিরে আসবেন, যত তাড়াতাড়ি ফিরবেন , তত ভালো। যত দেরি হবে কর্মী তাঁদের মেনে নিতে পারবেন না। তাঁদের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা, সম্মান অনিশ্চিয়তার মধ্যে পড়বে'।
কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর কটাক্ষ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবকিছু হারিয়ে এখন বাঁচার চেষ্টা করছেন। অহংকারে দম্ভে আগে বোঝেনি। যেটা হওয়ার ছিল, তাই হয়েছে'।
ছাব্বিশে ছারখার তৃণমূল। বিধানসভায় যখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছেন বিক্ষুদ্ধ বিধায়ক, তখন দিল্লিতে কাকলি ঘোষদস্তিদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহী সাংসদরাও। পরিস্থিতি এমনই যে, দুই শিবিরের দ্বন্দ্বে জোড়াফুল প্রতীকও হাতছাড়া হয়ে দিয়েছে মমতার। প্রতীক 'ফ্রিজ' করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
জয়ী সাংসদ-বিধায়কদের দলে ফেরার আহ্বান জানিয়েছেন মমতা। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'যাঁদের কষ্ট করে জিতিয়েছেন, তাঁদের টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। এবার বেইমান, এরা গদ্দার, এবার বিশ্বাসঘাতক, এদের ক্ষমা করবেন না। এখনও যাঁরা ফিরতে চান, তাঁদের বলব ১৫ দিনের মধ্যে ফিরে আসতে হবে। যদি না পারেন কোনও প্রয়োজন নেই। আমরা আমাদের মতো করে নেব'।
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