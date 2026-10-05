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'এটা নতুন ফরমান নাকি'! দলত্যাগীদের ঘরে ফেরার বার্তা দিয়ে কটাক্ষের মুখে মমতাই

Mamata Banerjee: আপনাকে যদি বার্তা দিতে হয় ঘরে ফেরার, তাহলে মাথা নিচু করে বলতে হবে। এসো বাবা ঘরে ফিরে এসে। ভাইপো যদি ভুল করে থাকে, আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আইপ্যাক যদি ভুল করে থাকে, তারজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 05, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 09:50 PM IST
'এটা নতুন ফরমান নাকি'! দলত্যাগীদের ঘরে ফেরার বার্তা দিয়ে কটাক্ষের মুখে মমতাই
Image Credit: কটাক্ষের মুখে মমতাই!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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