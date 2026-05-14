Mamata in High Court: হাইকোর্টে 'আইনজীবী' মমতা: বার কাউন্সিল থেকে অনুমতি নিয়েছেন? কী বলছেন আইজীবীরা?

Mamata Banerjee as lawyer in Calcutta High court: বৃহস্পতির সকালে 'আইনজীবী' মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় কালো কোটে হাইকোর্টে হাজির হতেই উঠতে শুরু করে একাধিক প্রশ্ন। তিনি কি আদৌ বার কাউন্সিল থেকে অনুমতি নিয়েছেন? এপ্রসঙ্গে পক্ষে-বিপক্ষে খুব স্পষ্ট মতামত জানিয়েছেন আইনজীবীরা।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় এদিন কালো কোট পরে আইনজীবীর পোশাকে নিজে কলকাতা হাইকোর্টে সওয়াল করতে হাজির হন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টে 'আইনজীবী' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত হতেই, আদালত চত্বরে এক বেনজির পরিস্থিতির তৈরি হয়। আইনজীবীদের একাংশ 'চোর, চোর' স্লোগান দিতে থাকে। আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় পালটা দাবি করেন, 'আমাকে মেরেছে।' তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে উপস্থিত হয়ে সওয়ালের প্রেক্ষিতে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় বড় নির্দেশও দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তবে এসবের পরেও একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। যা খুবই প্রাসঙ্গিক। আদৌ কি আদৌ বার কাউন্সিল থেকে অনুমতি নিয়েছেন? আইনজীবী হিসেবে পুরনো পেশায় ফিরতে আদৌ বার কাউন্সিল থেকে অনুমতি নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়?
বৃহস্পতির সকালে 'আইনজীবী' মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় কালো কোটে হাইকোর্টে হাজির হতেই উঠতে শুরু করে একাধিক প্রশ্ন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি তাহলে পুরনো পেশায় ফিরছেন? এখন পুরনো পেশায় ফিরলেও আইনি জটিলতা থেকে যাচ্ছে। তাহলে তিনি কি আদৌ বার কাউন্সিল থেকে অনুমতি নিয়েছেন? এহেন নানাবিধ প্রশ্ন। যে প্রসঙ্গে পক্ষে-বিপক্ষে খুব স্পষ্ট মতামত জানিয়েছেন আইনজীবীরা।
কী বলছেন আইনজীবীরা?
আইনজীবী আশিষ কুমার চৌধুরীর কথায়, "এক্তিয়ার রয়েছে। অধিকার রয়েছে। আইনে কোনও বাধা নেই। তবে এটা দেখতে হবে, যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে বা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে বার কাউন্সিলের কাছে লিখিভাবে এটা জানিয়েছিলেন কিনা যে- তিনি এই পেশায় আর থাকবেন কি থাকবেন না। যদি তিনি জানিয়ে থাকেন যে, তিনি আর এই পেশায় থাকবেন না, তবে তাঁকে নতুন করে পারমিশন নিতে হবে। আর যদি কোনওকিছু জানিয়ে না থাকেন, তাহলে আবার অনুমতি নেওয়ার কোনও প্রশ্ন আসছে না।
আদালতের নির্দেশ
প্রসঙ্গত এদিন হাইকোর্টে মমতার সওয়ালের পর ৩ দফা নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। প্রথম, মামলার প্রেক্ষিতে তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দেবে রাজ্য। দুই, আইন - শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ করবে পুলি। তিন, দলমত নির্বিশেষে কেউ ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের কারণে বাড়ি বা দোকান থেকে উচ্ছেদ করা হয়ে থাকলে তাদের ফেরাতে হবে।
তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া
বলাই বাহুল্য যে, কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশকে তৃণমূল শিবির বিজেপির বিপক্ষে তাদের নৈতিক জয় হিসেবে দেখছে। কুণাল ঘোষ আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, হাইকোর্ট তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগের সত্যতাকে স্বীকার করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখেছে।
প্রসঙ্গত, এদিন 'আইনজীবী' মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় 'হাত জোড়' করে 'মানুষকে রক্ষা'র আবেদন জানান আদালতের কাছে। বলেন,"আমি প্রথমবার হাইকোর্টে এলাম। আইনজীবী হিসেবে আমি সওয়াল করছি... কিছু করুন। মানুষকে রক্ষা করুন।" ভোট পরবর্তী অশান্তির বেশ কয়েকটি ঘটনার ছবিও আদালতে পেশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
