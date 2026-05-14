Mamata in High Court: হাইকোর্টে 'আইনজীবী' মমতা: উঠল 'চোর, চোর' স্লোগান- 'আমাকে মেরেছে', বিস্ফোরক দাবি TMC নেত্রীর

অর্ণবাংশু নিয়োগী: পরনে আইনজীবীর কালো কোট। ভোট পরবর্তী হিংসা মামলার হয়ে সওয়াল করতে আজ কলকাতা হাইকোর্টে এলেন 'আইনজীবী' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটে ভরাডুবির পর আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে এবার থেকে তিনি আইনজীবীর পেশায় ফিরে যাবেন। আইনজীবী হয়ে লড়বেন। বাংলায় প্রথম বিজেপি সরকার গঠন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শপথগ্রহণ, বিধায়কদের শপথগ্রহণের পরই এদিন কালো কোট পরে হাইকোর্টে 'আইজীবী' তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে পাশে নিয়ে সওয়াল করলেন ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায়
কালো কোটে আদালতে মমতা
এদিন হাইকোর্টে 'আইনজীবী' মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় 'হাত জোড়' করে 'মানুষকে রক্ষা'র আবেদন জানান আদালতের কাছে। বলেন,"কিছু করুন। মানুষকে রক্ষা করুন।" বলেন,"আমি প্রথমবার হাইকোর্টে এলাম। আইনজীবী হিসেবে আমি সওয়াল করছি। একটি আক্রান্ত বাচ্চার ছবি তুলে ধরে বিচারপতিকে দেখানো হচ্ছে। বাচ্চার মা খুন হয়েছে। ওরা শিডিউল কাস্ট পরিবার। সাধারণ মানুষ, সংখ্যালঘু মানুষ সবাই সাফার করছে। একটা সরকার যাবে, আরেকটা সরকার আসবে, সেটা নিয়ে আমার কোনও বক্তব্য নয়। কিন্তু এটা কেন হবে? হাইকোর্ট মনিটর করুক। পুলিস তদন্ত করুক। বাচ্চা মেয়েদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। খুন, ধর্ষণের। আমার কাছে এসেছিল। আমি পুলিসকে বলেছি। এটা রোজ হয়ে চলেছে। সেটা বাড়তেই চলেছে। মানুষ ভয়ে আছে। অফিস , বাজার যেতে মানুষ ভয়ে পাচ্ছে। মানুষের নিরাপত্তা চাই। পুলিস এফআইআর দায়ের করে গ্রেফতার করুক। তাদের নাম আমি বলছি না।"
এদিন আদালতে ভোট পরবর্তী অশান্তির বেশ কয়েকটি ঘটনার ছবি পেশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। এদিকে এদিন হাইকোর্ট চত্বরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে দেখে স্লোগান ওঠে, 'চোর, চোর'। আইনজীবীদের একাংশ স্লোগান দিতে থাকেন, 'চোর, চোর' বলে। তারমধ্যেই জি ২৪ ঘণ্টার ক্যামেরায় মমতার বিস্ফোরক দাবি, 'আমাকে মেরেছে, আমাকে মারা হয়েছে।' প্রসঙ্গত, এদিন তিনি যখন হাইকোর্টে আসেন তখন ও বেরনোর সময় প্রবল ধাক্কাধাক্কি হয়, সেইসময়ই তাঁকে 'মারা' হয়েছে বলে দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের।
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সওয়াল
এদিন আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও। বলেন, "আইন শৃঙ্খলার নামে রাজ্যে বুলডোজার চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। কোর্টের অনুমতি ছাড়া যাতে বুলডোজার না চলে। এটা উত্তরপ্রদেশ নয়। হগ মার্কেট আজ থেকে চলছে না। সেখানে শাসক দল বুলডোজার চালিয়েছে। ভেঙে দিয়েছে়।" আরও বলেন, "ফলাফল প্রকাশের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে। খেজুরিতে ৬০ খানা দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সংখ্যা লঘুদের চেয়ারম্যান কে আক্রমণ করা হয়েছে।" দাবি করেন, "রাজ্যে আইন বলে কিছু নেই।"
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচাৰ্যের সওয়াল
হাইকোর্টে সওয়াল-জবাবে এদিন ২০২১-এর পরবর্তী হিংসা মামলার বিষয়টি তুলে ধরেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য। একইসঙ্গে তিনিও বলেন যে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় নিউ মার্কেটের হগ মার্কেটে ভাঙচুরের কাণ্ড ঘটেছে। সংখ্যালঘুদের ওপরে আক্রমণ হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ হচ্ছে।
কলকাতা পুলিসের বক্তব্য
যার জবাবে কলকাতা পুলিসের তরফে ধীরাজ ত্রিবেদী বলেন,"আমরা এটা নিশ্চিত করছি যে কোথাও অভিযোগ পেলে সেই মত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যে ছবি দেখানো হচ্ছে সেটা আদৌ কোথাকার? সেটা সঠিক কিনা দেখা দরকার। কারা অভিযোগ করছে? তারা কারা? এটা না জেনে একজন আইনজীবী জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন। তার সঙ্গে জনস্বার্থ কি? ২০২১ সালে খুন হয়েছিল। এখন কোথায় খুন হয়েছে? অভিযোগ কোথায়?" যার জবাবে প্রধান বিচারপতি জানতে চান, "আপনাদের স্ট্যান্ড কি?" ধীরাজ ত্রিবেদী বলেন,"রাস্তার পাশে বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। ফুটপাথ আটকে। অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই মত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে। তারা কোথা থেকে ২০০০ কেস নিয়ে চলে এলো, জানা নেই।"
