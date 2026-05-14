Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Mamata in High Court: হাইকোর্টে আইনজীবী মমতা: উঠল চোর, চোর স্লোগান- আমাকে মেরেছে, বিস্ফোরক দাবি TMC নেত্রীর

Mamata in High Court: হাইকোর্টে 'আইনজীবী' মমতা: উঠল 'চোর, চোর' স্লোগান- 'আমাকে মেরেছে', বিস্ফোরক দাবি TMC নেত্রীর

Mamata Banerjee as lawyer in Kolkata High court: হাইকোর্টে 'আইনজীবী' মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় 'হাত জোড়' করে 'মানুষকে রক্ষা'র আবেদন জানান আদালতের কাছে।এদিন আদালতে ভোট পরবর্তী অশান্তির বেশ কয়েকটি ঘটনার ছবিও পেশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। এদিকে এদিন হাইকোর্ট চত্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে দেখেই স্লোগান ওঠে, 'চোর, চোর'। উত্তেজনা ছড়ায়।

Written BySUDESHNA PAULUpdated bySUDESHNA PAUL
Published: May 14, 2026, 01:08 PM IST|Updated: May 14, 2026, 01:35 PM IST
Mamata in High Court: হাইকোর্টে 'আইনজীবী' মমতা: উঠল 'চোর, চোর' স্লোগান- 'আমাকে মেরেছে', বিস্ফোরক দাবি TMC নেত্রীর
Image Credit: কালো কোটে হাইকোর্টে &#039;আইনজীবী&#039; মমতা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
চলন্ত বাসে ২ ঘণ্টা ধরে ৩ সন্তানের মাকে গণধর্ষণ,রাজধানীতে ফিরল হাড়হিম নির্ভয়া স্মৃতি

চলন্ত বাসে ২ ঘণ্টা ধরে ৩ সন্তানের মাকে গণধর্ষণ,রাজধানীতে ফিরল হাড়হিম নির্ভয়া স্মৃতি

Delhi Gang Rape14 min ago
2

হাইকোর্টে 'আইনজীবী' মমতা: উঠল 'চোর, চোর' স্লোগান- 'আমাকে মেরেছে', বিস্ফোরক দাবি

Mamata Banerjee1 hr ago
3

জুন থেকেই পাবেন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ৩০০০ টাকা, জেনে নিন আবেদন করার সঠিক নিয়ম

Annapurna Bhandar3 hrs ago
4

Live: উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম নরেন্দ্রপুরের আদৃত পাল, দেখে নিন মেধাতালিকা

hs result 20263:35 AM IST
5

দিনভর গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি, ঝড়বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে এইসব জেলা

West Bengal Weather Update2:29 AM IST