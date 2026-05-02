West Bengal Assembly Election 2026: মমতার ভোকাল টনিক, গণনার দিনের জন্য কাউন্টিং এজেন্টদের কী নির্দেশ দিলেন দলনেত্রী?

West Bengal Assembly Election 2026: মমতার ভোকাল টনিক, গণনার দিনের জন্য কাউন্টিং এজেন্টদের কী নির্দেশ দিলেন দলনেত্রী?
West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূলের 'সেনাপতি'র স্পষ্ট বার্তা, 'আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না। শেষ চুরি ও কামড় দেবে ঐদিন। বিজেপি নিজেও ভালো করে জানে ওরা জিতবে না
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট গণনার আর একদিন বাকী। সোমবার স্পষ্ট হয়ে যাবে আগামী পাঁচ বছর বাংলা শাসন করবে কারা। তার আগে শনিবার কালীঘাটে দলের কাউন্টিং এজেন্টদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণানার নজরদারিতে কড়া হওয়ার নির্দেশ দেন। জানিয়ে দেন এবার ২০০ বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ২০২১ সালের থেকে অন্তত ১ আসন বেশি পাবে দল। এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই বুথে যেতে হবে কাউন্টিং এজেন্টদের। করতে হবে কড়া নজরদারি।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলে দেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দেন ততক্ষণ কাউন্টিং এজেন্টরা ক্য়াম্প ছাড়বেন না। বিভিন্ন গণনা কেন্দ্রে কলকাতায় থেকে অবজার্ভার পাঠানো হচ্ছে জেলায় জেলায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, কোথায় যদি কোনও অনিয়ম হয়, কোথায় যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী মারধর করে, ভয় দেখানোর চেষ্টা হয় তাহলে তা হলে কাউন্টিং সেন্টারে রুখে দাঁড়াতে হবে। দলের কর্মীরা তৈরি থাকবে। গণনার দিন দলের মহিলা কর্মীরাও তৈরি থাকবেন।
বৈঠকে কাউন্টিং এজেন্টেদের উদ্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় জানিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী যে অত্যাচার করেছে তা সাধারণ মানুষ মনে রাখবে। পাশাপাশি যেসব পুলিস অবজার্ভার ও সাধারণ অবজার্ভার, রাজ্য ও কলকাতা পুলিসের যেসব অফিসার যারা অনৈতিক কাজকর্ম করেছেন তাদের সবাইকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে।
অন্যদিকে, তৃণমূলের 'সেনাপতি'র স্পষ্ট বার্তা, 'আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না। শেষ চুরি ও কামড় দেবে ঐদিন। বিজেপি নিজেও ভালো করে জানে ওরা জিতবে না। এক্সিট পোল করানো হয়েছে। দিদি বলেছে ২০০ র বেশি হবে। গতবার ২১৫ পেয়েছিলাম। এবার 1 টা হলেও বাড়বে। ভোটের পার্সেন্টেজ ও বাড়বে'। সঙ্গে নির্দেশ, 'সন্দেহ বা গরমিল হলেই ভিভিপ্যাট কাউন্টিংয়ের দাবি জানাবেন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ হলো,যখন কাউন্টিং টেবিলে মেশিন আনা হবে, তখন ব্যাটারি পার্সেন্টেজ করবেন। এই পার্সেন্টেজ যদি 70 পার্সেন্ট হয় বা তার বেশি তখুনি ভিভিপ্যাট কাউন্টিংয়ের দাবি জানাবেন। কারণ সারাদিন কাজের পর এই পার্সেন্টেজ পঞ্চাশ শতাংশের মতো মত থাকা উচিত'।
এনিয়ে বিজেপি মুখপাত্র দেবজিত্ সরকার বলেন, ভোকাল টনিক ছাড়া তো আর কোনও উপায় নেই। মমতা ও অভিষেক জানেন, ওঁরা জিতবেন না। পার্টির সবাই জানে একথা। যারা রাজনীতি নিয়ে চর্চা করেন তারা জানানে, তৃণমূল আর ফিরছে না। শুধু ৪ তারিখে সেটার উপরে সিলমোহর পড়বে। ওদের এমন পরিস্থিতি যে অনেক জায়গায় তৃণমূল এজেন্ট দিতে পারেনি। কেউ তাদের বাধা দেয়নি। তৃণমূল থেকে লোক পালিয়ে যাচ্ছে। তারা তৃণমূল করে বলে পরিচয় দিতে চাইছে না। তাই ভোকাল টনিক দিন আর ইনজেক্শন দিয়ে কোনও কাজ হবে না।
