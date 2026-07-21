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বিগ ব্রেকিং: দলের ভাঙনের মাঝেই একুশের মঞ্চ থেকে মমতার বিরাট বার্তা, আবার জোট হচ্ছে কংগ্রেসের সঙ্গে? ইন্ডি জোটকে কী বার্তা দিলেন?

Mamata Banerjee on INDIA Block: বিড়লা প্ল্যানটোরিয়ামের সামনে একুশে জুলাইয়ের সভায় মমতা বলেন, যারা এই সভায় এসেছেন তারা নিজেদের তাগিদে এসেছেন। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বিজেপির পাশপালিশ না হয়ে থেকে এগিয়ে আসুন। যাদের সাহস রয়েছে তারা বিজেপিতে চলে যান।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 21, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:36 PM IST
বিগ ব্রেকিং: দলের ভাঙনের মাঝেই একুশের মঞ্চ থেকে মমতার বিরাট বার্তা, আবার জোট হচ্ছে কংগ্রেসের সঙ্গে? ইন্ডি জোটকে কী বার্তা দিলেন?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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