/বিগ ব্রেকিং: দলের ভাঙনের মাঝেই একুশের মঞ্চ থেকে মমতার বিরাট বার্তা, আবার জোট হচ্ছে কংগ্রেসের সঙ্গে? ইন্ডি জোটকে কী বার্তা দিলেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ ও মতভেদ, দলে ভাঙন, নব্য তৃণমূলের জন্ম, নতুন কিছু হওয়ার জল্পনা, আর অন্যদিকে ২০২৯ এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন কৌশল-- এই দুই পরিস্থিতির মাঝেই ইন্ডি (INDIA) জোটকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা নির্বাচনে চূড়ান্ত ভরাডুবির পর, একে একে যখন সবাই তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ছিল, আরেক দিকে জন্ম নিচ্ছিল নব্য তৃণমূল-- ভাঙন আর কোন্দলের মধ্যে জেরবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডি জোটের ডাকে অভিষেককে নিয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন। কংগ্রেস সুপ্রিমো সোনিয়া গান্ধী আর রাহুল গান্ধীর সঙ্গে একান্ত বৈঠকের পর শোনা গিয়েছিল ভেঙে যাওয়া তৃণমূলকে বাঁচাতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাতে জোটের ফলে সাংসদ সংখ্যা বেড়ে গিয়ে নম্বরে আর অসুবিধা না হয়। এতে দল ভাঙনও হবে না, আবার কেউ দল ছাড়লেও অসুবিধা নেই।
কিন্তু এর পর তৃণমূল কলকাতায় ফিরে এলে তার কোনও প্রভাব বা সম্ভাবনা আর দেখা যায়নি। ২১ জুলাই আবার মমতাকে সভামঞ্চ থেকে স্বমহিমায় এই কথা বলতে শোনা যায়।
দলীয় স্তরে বিশৃঙ্খলা এবং নেতৃত্বের বিভাজন নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে থাকলেও, মমতা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, কোনও দল বা নেতার ব্যক্তিগত 'অহংকার' যেন বিজেপিকে রোখার মূল লড়াইয়ে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।
ইন্ডি জোটকে বড় বার্তা
২১ জুলাইয়ের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ থাকা অত্যন্ত জরুরি। বিজেপিকে পরাস্ত করতে হলে জোটের শরিক দলগুলোকে নিজেদের ছোটখাটো মতপার্থক্য এবং ব্যক্তিগত অহংকার দূরে সরিয়ে রেখে এক টেবিলে বসতে হবে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, দেশের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায় সব বিরোধী দলের একযোগে লড়াই করাই এখন সময়ের দাবি।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ইন্ডি জোটের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতা ও রাজ্য স্তরে শরিকদের মধ্যে টানাটানির আবহেই মমতার এই বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে কংগ্রেস ও আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে সংঘাত লেগেই রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিনি মনে করিয়ে দেন, একক স্বার্থের চেয়ে জোটের বৃহত্তর লক্ষ্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
দলে বিদ্রোহ ও অভ্যন্তরীণ চাপ
আশ্চর্যের বিষয় হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন জাতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী জোটের কথা বলছেন, ঠিক তখনই তাঁর নিজের দল তৃণমূল কংগ্রেসের ভেতরেই চরম অসন্তোষ ও বিদ্রোহের খবর প্রকাশ্যে আসছে। সূত্রের খবর, দল পরিচালনা, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে দলের প্রবীণ ও নবীন নেতাদের একাংশের মধ্যে তীব্র টানাপোড়েন চলছে। দলের একাধিক বর্ষীয়ান নেতা ও বিধায়ক প্রকাশ্যে নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাম্প্রতিক বক্তব্যকে তাই অনেকেই ‘দ্বিমুখী কৌশল’ হিসেবে দেখছেন। একদিকে তিনি দলের ভিতরের বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিতে চেয়েছেন যে, অভ্যন্তরীণ ঝগড়া ভুলে বিজেপির মুখোমুখি হওয়া এখন প্রধান লক্ষ্য। অন্যদিকে, জাতীয় স্তরে বিরোধী মুখ হিসেবে নিজের অবস্থান আরও শক্ত করতে চাইছেন তিনি।
বিজেপির পাল্টা প্রতিক্রিয়া
মমতার এই বক্তব্য সামনে আসতেই তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তৃণমূল নিজের দলের সামাল দিতে ব্যর্থ হয়ে এখন জোটের কথা বলছে। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস যখন ভেঙে পড়ার মুখে এবং নেতাদের বিদ্রোহ সামলাতে তিনি হিমশিম খাচ্ছেন, তখন জনদৃষ্টি ঘোরাতে ইন্ডি জোটের বার্তা দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির দাবি, এই জোট আসলে কোনও আদর্শের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়নি, শুধু ক্ষমতা দখলের দুর্বল চেষ্টা মাত্র।
রাজনৈতিক সমীকরণ
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজ্য রাজনীতিতে নিজের জমি শক্ত রাখার পাশাপাশি দিল্লি দরবারে বিরোধী জোটের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করাই মমতার উদ্দেশ্য। তবে তৃণমূলের ভেতরের বিদ্রোহ যদি দ্রুত প্রশমিত না হয়, তবে ইন্ডি জোটে তাঁর এই আহ্বানের গুরুত্ব কতটা বজায় থাকবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। সব মিলিয়ে, একদিকে দলের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ আর অন্যদিকে বিজেপিকে হটানোর কৌশল-- এই দুই চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বার্তা জাতীয় রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
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