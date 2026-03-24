Mamata Banerjee grand alliance 2026: 'কে বাম, কে ডান ভুলে যান', ছাব্বিশে বৃহত্তর জোটের ডাক মমতার
Mamata Banerjee grand alliance 2026: 'যাঁরা এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়াই করতে চান। আমার পাশে থাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষের পাশে থাকুন'।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: 'কে বাম, কে ডান ভুলে যান'। ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে এবার বৃহত্তম জোটের ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'যাঁরা এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়াই করতে চান। আমার পাশে থাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষের পাশে থাকুন'।
ভোটের বাদ্যি বেজেছে দিয়েছে। কলকাতায় দলের প্রার্থীতালিকা ও ইস্তাহার প্রকাশের পর এবার উত্তরবঙ্গে প্রচার শুরু করছেন মমতা। এদিন কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তৃণমূলনেত্রী। অভিযোগ করলেন বিজেপি-কমিশন আঁতাতের। বলেন, 'কেন ওরা মানুষকে ভুল পথে চালিত করছে? আর কত প্রাণ হবে বলিদান? মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার কোনও অধিকার ওদের নেই। এসআইআর-ই ওদের শেষ করবে'।
সোমবার মধ্য়রাতে প্রকাশিত হয়েছে SIR-র সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্ট। মমতা বলেন, 'তালিকা বার করতে এত ভয় কেন? তা হলে কি তালিকায় স্বচ্ছতা নেই? কেন মধ্যরাতে তালিকা প্রকাশ করা হল? বিচারকেরা তো ছ’দিন আগে কাজ শেষ করে দিয়েছিলেন। তার পরেও দেরি কেন? একতরফা কোনও পার্টির নাম ঢুকিয়েছেন'? তাঁর কথায়, 'মনে রাখবেন, যেটুকু নাম উঠেছে, সেটাও আমার কোর্টে মামলা করার জন্য'।
রাজ্যের ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম ছিল ‘বিবেচনাধীন’ তালিকায়। কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ২৮ লক্ষ ৬ হাজার আবেদন নিষ্পত্তি করেছেন বিচারবিভাগীয় অফিসার। এখন যে ২৯ লক্ষ আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে, তাদের কাদের নাম শেষপর্যন্ত ভোটার তালিকায় থাকল? কারাই-বা বাদ পড়লেন? তা কিন্ত জানানো হয়নি। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছে, 'সিইও হিসেবে আমার কাছে কোনও হিসেবে নেই। এটা একটা চলমান প্রসেস। কোনও জজ সাহেব করেছেন ২ দিন আগে, কোনও জজ সাহেব করেছেন ২ দিন পরে। যখন এই প্রসেসটা শেষ হয়ে যাবে তখন বলতে পারব'।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের বক্তব্যে অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া রাজি হননি মমতা। তাঁর সাফ কথা, 'কী বলেছেন, আমি জানি না। কথাবার্তাও ঠিকও থাকে না। লিস্ট খতিয়েও দেখেন না। যাঁরা দায়িত্বে আছে, তারা বক্তব্য করবে, আমি নয়'। আগামীকাল বুধবার তৃণমূল প্রার্থী রামমোহন রায়ের ময়নাগুড়িতে প্রথম জনসভা করবেন মমতা। জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ও দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনেও সভা করার কথা রয়েছে তাঁর।
