'ক্য়ামাক স্ট্রিটে কী করতে গিয়েছিলেন? চুরি করতে? লুঠ করতে'? রণংদেহি মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ক্য়ামাক স্ট্রিটে কী করতে গিয়েছিলেন? চুরি করতে? লুঠ করতে'? TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবসে অনুষ্ঠানে রণংদেহি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি, 'আমরা এখনও ভান্ডার খুলিনি। আপনাদের ভান্ডারও খুলব। আপনি অনেক দায়িত্ব ছিলেন আগের আমলে। শিক্ষকদের চাকরির দায়িত্ব কয়েকটি জেলাতে আপনি নিয়েছিলেন। ভান্ডার খুলব'?
মমতা বলেন, 'আমায় বলছে আমি নাকি বই চুরি করেছি! সাহস থাকলে প্রমাণ দিন, নয়তো নাকখত দিন। আমি চাইলে কয়েকটা লাইব্রেরি করতে দিতে পারি। আমি কখনও জ্য়োতিবাবু, বুদ্ধদেববাবুর বিরুদ্ধে কিছু বলিনি। শ্রদ্ধা দিয়েছি। আসলে চুরি করে জিতেছেন, তাই সম্মান দেন না। আমায় পরামর্শ দিচ্ছে, এত সাহস'!
তৃণমূলনেত্রীর কথায়, '১০০ দিনের শ্রমিকদের নিয়ে আজ মিছিল করছেন যাদবপুরে ভয় দেখানোর জন্য। তোলাবাজির সরকার! দলদাস পুষেছেন কিছু। ভাবছে ওরা সাপোর্ট দেবে। ওরাই আগে বেইমানি করবে। বেইমান যারা হয়, তারা সবসময় তাই করে'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'তৃণমূল খুব তাড়াতাড়ি ক্ষমতায় ফিরবে। চুরির ইতিহাস পালটে দেব। চুরির ইতিহাসে একটা বড় পরিবর্তন হবে'।
মমতা বলেন, 'এত ভয় পেলে ঠাণ্ডা ঘরে ১৭ এ এসি চালিয়ে ঘুমাও। পুলিস প্রোটেকশন দেবে। আমায় ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। এরপর শুরু হবে আমার জেলা সফর। পারমিশন না দিলে রাস্তায় নামব। দেখি কী কর! পুলিস সন্ত্রাস বন্ধ করবই। আগে উপাসনাদের মোকাবিলা করুন, তারপর আমায় করবেন। কোর্টে আইনের লড়াইটা করব। গণতন্ত্রে আছে, মেসেজ এসে গিয়েছে, আর কত দিন আছে। আর ক'টা দিন দুধভাত খেয়ে নিন'।
মমতার স্পষ্ট বার্তা, 'আগামীদিনে লড়াই ছাত্র যুবদের করতে হবে। আমিও শুরু করেছিলাম ছাত্র রাজনীতি দিয়ে। এখন বলছে বিজেপি যা বলবে তাই করতে হবে। আমরা কিন্তু উলটো করব। আমরা ওদের মানি না। আজকেও ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। আমি এই পুলিসকে চিনি না। আমি মানবিক পুলিস চিনতাম, দানবিকদের চিনি না। আমায় নাকি বেরোতে দেবে না! কত বুকে পাঠা! বাংলার পুলিসের উপর ভরসা নেই। কেন্দ্রীয় পুলিস চাই'।
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