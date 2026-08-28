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'ক্য়ামাক স্ট্রিটে কী করতে গিয়েছিলেন? চুরি করতে? লুঠ করতে'? রণংদেহি মমতা

Mamata Banerjee:  'এত ভয় পেলে ঠাণ্ডা ঘরে ১৭ এ এসি চালিয়ে ঘুমাও। পুলিস প্রোটেকশন দেবে। আমায় ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। এরপর শুরু হবে আমার জেলা সফর। পারমিশন না দিলে রাস্তায় নামব। দেখি কী কর! পুলিস সন্ত্রাস বন্ধ করবই'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 28, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:51 PM IST
'ক্য়ামাক স্ট্রিটে কী করতে গিয়েছিলেন? চুরি করতে? লুঠ করতে'? রণংদেহি মমতা
Image Credit: রণংদেহি মমতা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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