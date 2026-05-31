/Mamata Banerjee Meeting Cancel: কালীঘাটে এলেনই না ৬০ বিধায়ক, বাতিল হয়ে গেল মমতার ডাকা বৈঠক

Mamata Banerjee Meeting Cancel: দলের অধিকাংশ বিধায়ক না আসায় বৈঠক বাতিল করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা যাচ্ছে এত কম সংখ্যক বিধায়ক আসায় যে ঘরে বৈঠক হওয়ার কথা ছিলে সেই ঘরেই যাননি মমতা
প্রবীর চক্রবর্তী ও রক্তিমা দাস: শনিবার সোনারপুরে চরম হেনস্থার শিকার হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে হামলা। বর্ধমানের বিধায়ক খোকন দাস গ্রেফতার, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায় অসিত মজুমদারের ৪ দিনের জেল হেফাজত হয়েছে। এরকম এক পরিস্থিতিতে দলনেত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠকে এলেনই না তৃণমূলের অধিকাংশ বিধায়ক। কালীঘাটে ডাকা ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন মাত্র ১৯ বিধায়ক। এককথায় মমতার ডাকা হলই না।
সূত্রের খবর, দলের অধিকাংশ বিধায়ক না আসায় বৈঠক বাতিল করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা যাচ্ছে এত কম সংখ্যক বিধায়ক আসায় যে ঘরে বৈঠক হওয়ার কথা ছিলে সেই ঘরেই যাননি মমতা। শেষপর্যন্ত তিনি উপস্থিত বিধায়কদের বৈঠক বাতিলের কথা জানিয়ে দেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, বহু বিধায়ক নিজের এলাকা সামলাতে ব্যাস্ত। পরে এই বৈঠক হবে। তবে কবে সেই বৈঠক হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।
বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের মোট ৮০ জন। তাদের মধ্যে বৈঠকে উপস্থিতি ছিলেন মাত্র ১৯ জন। এর আগে কালীঘাটে হওয়া দুটি বৈঠকের একটিতে যোগ দিয়েছেন ৬৯ জন, অন্য বৈঠকে এসেছিলেন ৭১ জন। কিন্তু রবিবারের বৈঠকে অধিকাংশ বিধায়কই অনুপস্থিত। উল্লেখযোগ্যভাবে আসেননি সন্দীপন সাহা, জাভেদ খান ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে এসেছিলেন, কুণাল ঘোষ, শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, গুলশান মল্লিক , পুলক রায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বীণা মন্ডল, আবদুর রহিম বকশী, রুকবানুর রহমান, অসীমা পাত্র, সমীর জানা, অশোক দেবরা।
এদিকে, দলনেত্রীর ডাকা বৈঠকে দলের অধিকাংশ বিধায়কের গরহাজিরা নিয়ে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বললেন, এখন আমাদের কর্মীদের উপরে যে হামলা হচ্ছে তার প্রতিবাদ করার জন্য এলাকায় থাকতে হচ্ছে, পুলিসের কাছ থেকে তাদের ছাড়াতে হচ্ছে। এর জন্য কটাদিন সময় দেওয়ার অনুরোধ আসছিল নেতৃত্বের কাছে। কাল সন্ধে থেকে নেতৃত্বকে বিধায়করা এই অনুরোধ করেছেন। আজ বেলা গড়াতে সেই অনুরোধের সংখ্যা বাড়ে, সেই জন্য দুপুর তিনটে নাগাদ একটা সিদ্ধান্ত হয় যে যারা এসে পৌঁছেছেন তাদের একটা সৌজন্য সাক্ষাত হবে। কিন্তু বৈঠকটা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হবে। গতকাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও আজ সকালে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে হামলা হয়েছে। গতকাল অভিষেকের উপরে হামলার পর বিভিন্ন বিধায়ক তাদের এলাকায় প্রতিবাদ কর্মসূচি করেছেন। তারপর রাত থেকে শুরু হয়েছে যারা সেই প্রতিবাদসভায় ছিলেন তাদের ধরপাকড়। প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারকে কর্মী-সহ গ্রেফতার করে নিয়েছে। ফলে এলাকা থেকে বিধায়করা বের হতেও পারছে না। তারা নেতৃত্বকে জানিয়েছেন যে এলাকায় তাঁরা আটকে যাচ্ছেন, তাই বৈঠকের জন্য আর একটা দিন ঠিক হোক। তার পরেই বৈঠকটি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তীতে যে দিনক্ষণ ঠিক হবে তা পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।
কুণাল ঘোষ আরও বলেন, তৃণমূলের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে হামলা-সহ বিভিন্ন জায়গায় নির্বচান পরবর্তীতে যে সন্ত্রাস হয়ে তার প্রতিবাদে আগামিকাল ১ জুন রাজ্যের প্রতিটি শহরাঞ্চলের ওয়ার্ড এবং বাকী জায়গায় ব্লকে প্রতিবাদ মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচি হবে। পরদিন ২ জুন রানী রাসমনি রোডে নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাস, ভোট লুঠ থেকে শুরু করে, ভোটারদের ভোটর তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদ, হরার উচ্ছেদের প্রতিবাদে রানী রাসমনি রোডে একদিনের অবস্থান বিক্ষোভ হবে। সেখানে নেতৃত্ব দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। তাই বিধায়কদের বলা হচ্ছে তারা তাদের নিজের এলাকায় প্রতিবাদ কর্মসূচি করতে পারেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)