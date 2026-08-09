'রাষ্ট্রবাদীদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত', মমতার পাশে সিপিএমের বিকাশরঞ্জন!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি লক্ষ্ করে ছোড়া হল জুতো,কাদা। উঠল 'চোর চোর'। 'আদি ও নব রাষ্ট্রবাদীদের লজ্জিত হওয়া উচিৎ । প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ' । ফেসবুকে পোস্ট দিলেন সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।
বিকাশরঞ্জন লিখেছেন, 'দুর্ভাগ্যজনক হলেও তিনি ছিলেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী । বিশেষত মহিলা মুখ্যমন্ত্রী । প্রচার বেলুন উড়িয়ে দেবী বানিয়েছেন । অনেক অপরাধ করেছেন । কিন্তু এভাবে তাঁকে শারীরিক ভাবে অপদস্থ করা সুস্থ সংস্কৃতির অঙ্গ নয়'।
ঘটনাটি ঠিক কী? পুলিসি হেফাজতে তৃণমূলকর্মীর রহস্য়মৃত্যু। পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। আজ, রবিবার হালিশহরের মৃতের বাড়ি যাচ্ছিলেন মমতা। মাঝ-রাস্তায় প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। গাড়ি লক্ষ্যে কাদা ছোঁড়া হয়। উঠে 'চোর চোর' স্লোগানও।
এদিকে আজ, শুক্রবার আরজি কর কাণ্ডের দ্বিতীয়বর্ষপূর্তি। পানিহাটি অভয়া স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কটাক্ষ, 'এত চুরি করেছেন, চোর তো শুনতেই হবে। কানে হেডফোন ব্যবহার করুন। তাহলে চোর শুনতে পাবেন না'। বলেন, 'বিজেপির পতাকাও ছিল না। বিজেপি কর্মীরাও ছিল না। এত বিপুল জনরোষ! অভয়াকে সরকারি হাসপাতালে মেরেছিলেন। প্রমাণ লোপাট করতে গিয়েছিলেন, ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনতে গিয়েছিলেন। আপনার গাড়িতে কাদা মাখাবে না তো কী ফুল ছুঁড়বে'!
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