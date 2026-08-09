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'রাষ্ট্রবাদীদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত', মমতার পাশে সিপিএমের বিকাশরঞ্জন!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি লক্ষ্ করে ছোড়া হল জুতো,কাদা। উঠল 'চোর চোর'। 'আদি ও নব রাষ্ট্রবাদীদের লজ্জিত হওয়া উচিৎ । প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ' । ফেসবুকে পোস্ট দিলেন সিপিএম নেতা  বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 09, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:14 PM IST
'রাষ্ট্রবাদীদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত', মমতার পাশে সিপিএমের বিকাশরঞ্জন!
Image Credit: মমতার পাশে সিপিএমের বিকাশরঞ্জন!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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