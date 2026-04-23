Mamata Banerjee: তোমাদের কোনও ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করার: মোদী-শাহকে ওপেন চ্যালেঞ্জ মমতার

Mamata Banerjee:  'যুবসাথীতে এপ্লাই করে দিন।  যতদিন আপনাদের চাকরি হবে না ততদিন এইটা চলবে'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 23, 2026, 05:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: 'তোমাদের কোনও ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করার'। প্রথম দফায় ভোটের দিনেই মোদী-শাহকে চ্য়ালেঞ্জ ছুঁড়লেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, আমি চাই দিল্লিতে বিজেপির বিনাশ। যাচ্ছেন ২৯৪ শিটে মে ক্যান্ডিডেট হু। আপ তো বাঙ্গাল কা ভোটার নেহি হো। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী থেকে রিজাইন দিন'।

মমতা বলেন, 'আমরা ২ লক্ষ্য কোটি টাকা পাই। আমাদের ভাগের টাকা তোমরা দিচ্ছ না। ২০২৬ সেই আপনাদের বিদায় নিতে হবে।  তোমাদের কোনও ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করার। ওরা মুখ পর্যন্ত বুলেট প্রুফ গাড়িতে করে, মুখ অব্দি এসি করে রেলি করেন। ৪০% বেকার বেড়েছে।  আমাদের এখানে বেকার কমেছে। মহারাষ্ট্রে জল হলে কোমর পর্যন্ত থাকে। কলকাতায় হলে ৬ঘন্টা থাকে'। তাঁর সাফ কথা, 'বিজেপিকে বদলা নিন। আমরা থাকলে NRC করতে দেব না। ডিটেনশন ক্যাম্পও করতে দেব না'।

মমতার আরও বক্তব্য, 'কালকে বলেছেন মমতা জি নে, বস্তিশ্রী বানা দিয়া। মানুষকে ইলেকশনে যেইটা বলেন সেইটা ভাঁওতা। যুবসাথীতে এপ্লাই করে দিন।  যতদিন আপনাদের চাকরি হবে না ততদিন এইটা চলবে'। বলেন, 'দোকানে আগে থেকেই টিভি ক্যামেরা ফিড করে রেখেছে।  বাড়ি থেকে ঝালমুড়ি বানিয়ে এনেছে। আবার পকেট থেকে ১০ টাকা বার করেছে।  আমার কাছে তো টাকাও নেই।  আপনি বলছেন ঝালমুড়ি খাওয়াব,আপনাকে ভেলপুরী পাঠাব। আপনি কখনও মাছ ভাত খেয়েছেন। কাউন্টিংয়ের দিন গুহায় ঢুকে পড়েন, সাধনা করেন ঠান্ডা ঘরে'।

এদিকে প্রথম দফার ভোটের দিনেও বাংলায় প্রচারে অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদী। মোদী যখন কৃষ্ণনগরে সভা করলেন, শাহ তখন হুগলির বলাগড়ে। মমতা বলেন, 'আজকে চমকাতে এসেছিল। ট্যাক্সে নামে মানুষের টাকা কাটেন আপনারা। ইভিএম মেশিন কি ম্যানুপুলেট্ করে রেখেছেন? তা না হলে কি করে বলছে সব ভোট বিজেপিতে পড়ছে। ৪ তারিখে দেখবে, বিজেপি জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে'। তাঁর দাবি, 'এত বেশী ভোট পড়েছে কেন জানেন, এটা  অধিকারের লড়াই'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

