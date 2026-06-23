/ফিরহাদ এখন ঋতর টিমে! ববিকে সরাতে মদন মিত্রকে সামনে রেখে আসরে নামলেন মমতা

প্রবীর চক্রবর্তী: ববির বদলে মদন! বিধানসভার চিফ হুইপ পদ কাড়তে স্পিকারকে রাতারাতি চিঠি কালীঘাটের। তৃণমূলের অন্দরের ‘গৃহযুদ্ধ’ এবার সরাসরি বিধানসভার অলিন্দে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দেওয়া ফিরহাদ হাকিমকে বিধানসভার চিফ হুইপ পদ থেকে সরাতে কোমর বেঁধে নামল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। ববি হাকিমের জায়গায় দলের নতুন চিফ হুইপ করা হচ্ছে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রকে। এই মর্মে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।
রাতারাতি মেল, সকালে বিধানসভায় দৌড়
সোমবার রাত ১০:৪৫: স্পিকারের কাছে ইমেলের মাধ্যমে প্রথম এই সিদ্ধান্তের কথা পাঠানো হয় কালীঘাট তৃণমূলের তরফ থেকে। মঙ্গলবার সকাল ১০:২৫: চিঠির একটি হার্ড কপি নিয়ে সরাসরি বিধানসভায় স্পিকারের ঘরে গিয়ে দেখা করেন কালীঘাটের তৃণমূল প্রতিনিধিরা। সূত্রের খবর, ববি হাকিমকে সরানোর এই চিঠি পেয়ে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দল ভাঙা এবং বিরোধী দলের তকমা সংক্রান্ত পুরো বিষয়টি এখন ‘সাব-জুডিস’। তাই এখনই এই পদে বদল আনা সম্ভব নয়।
স্পিকারের এই যুক্তির পাল্টা জবাবে তীব্র আপত্তি তুলেছে কালীঘাট তৃণমূল শিবির। দলের নেতাদের যুক্তি, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা কে হবেন, সেই বিষয়টি নিয়ে আইনি বিতর্ক বা সাব-জুডিস থাকতে পারে। কিন্তু দলের 'চিফ হুইপ' কে হবেন, তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দলের নিজস্ব এক্তিয়ার। এর সঙ্গে সাব-জুডিসের কোনও সম্পর্ক নেই।"
কেন এই মরিয়া পদক্ষেপ?
ভোটের পর তৃণমূলের ৫৮ জন বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দল ভেঙে নিজেদের ‘আসল’ বিরোধী দল হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ফিরহাদ হাকিমও মমতা-অভিষেকের সঙ্গ ছেড়ে সেই ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়েছেন। এরপরই তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে কালীঘাট। কিন্তু প্রযুক্তিগতভাবে তিনি এখনও বিধানসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপ পদে বসেছিলেন। ফলে দলের হুইপ বা নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা যাতে কোনওভাবেই ফিরহাদ বা ঋতব্রত শিবিরের হাতে না থাকে, তাই তড়িঘড়ি মদন মিত্রকে সেই পদে বসাতে মরিয়া চাল দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রসঙ্গত, ৯ মে, যেদিন ব্রিগেডে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, সেদিনই স্পিকারকে চিঠি দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেটারহেডে জানানো হয়েছিল, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে বেছে নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁকে সহায়তা করতে ডেপুটি লিডার বা উপ-দলনেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয় দুই হেভিওয়েট নেত্রী অসিমা পাত্র এবং নয়না বন্দ্য়োপাধ্যায়কে। অন্যদিকে, পরিষদীয় শৃঙ্খলার দায়িত্ব তথা ‘চিফ হুইপ’-এর কঠিন ব্যাটন তুলে দেওয়া হয়েছিল ফিরহাদ হাকিমের হাতে। মমতার আস্থাভাজনের টিম পরিবর্তনেই এই সিদ্ধান্ত।
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