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ফিরহাদ এখন ঋতর টিমে! ববিকে সরাতে মদন মিত্রকে সামনে রেখে আসরে নামলেন মমতা

তৃণমূলের অন্দরে চলা নজিরবিহীন ভাঙনের খেলায় এবার যোগ হল নতুন মাত্রা। ঋতব্রত শিবিরে যোগ দেওয়ায় ফিরহাদ হাকিমকে বহিষ্কার করেছিল কালীঘাট তৃণমূল। এবার বিধানসভাতেও তাঁর ক্ষমতা কাড়তে মরিয়া পদক্ষেপ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 23, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:42 PM IST
ফিরহাদ এখন ঋতর টিমে! ববিকে সরাতে মদন মিত্রকে সামনে রেখে আসরে নামলেন মমতা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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