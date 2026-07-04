'সিম্বল যদি চলেও যায় তাহলেও কী যায় আসে!', বিক্ষুব্ধদের নিশানা করে চ্যালেঞ্জ মমতার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একে একে সবাই ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। শনিবার দলের সব পদ ও সংগঠনের সব পদ থেকে সরে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রীর পদও ছাড়লেন চন্দ্রিমা। নেত্রীকে পাঠানো তাঁর পদত্যাগ পত্রে মমতাকে ‘তৃণমূল চেয়ারপার্সন’ নয়, বরং ‘প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন চন্দ্রিমা। আর এদিনই সোশ্যাল মিডিয়া দলছুটদের কড়া ভাষায় নিশানা করলেন চন্দ্রিমা।
সোশ্য়াল মিডিয়ায় মমতা বলেন, দুঃখের বিষয় হল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে জিতে আমার দলের কিছু লোক বলছেন ২০২৩ সালের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। তাহলে ২০২৬ সালের আপনারা ভোটে লড়াই করলেন কী করে? সিম্বলটা তো আমি দিয়েছিলাম। পার্টির নামটা তো আমি দিয়েছিলাম। মনোনয়ন তে আমিই দিয়েছিলাম। তবেই না জিতে গিয়ে এখন এসব কথা বলছেন! দুটো মাসও ধৈর্য ধরতে পারলেন না! এত তাড়াতাড়ি দলের সঙ্গে বেইমানি করে চলে গেলেন! বেইমানি করারও একটা সীমা থাকা উচিত।
দলছুটদের উদ্দেশে মমতা বলেন, আপনারা তো সরাসরি বিজেপি করছেন এখন। বিজেপি করবেন আর সরাসরি নিজেদের তৃণমূল বলবেন, এটা তো হতে পারে না! কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শ বিজেপি বিরোধী। আপনারা যারা বিজেপির কথামতো চলছেন তাদের বলব, যদি সাহস থাকে তাহলে বিজেপিতে গিয়ে যোগ দিন। কোনও আপত্তি নেই। বুঝব আপনারা বিজেপিতে চলে গিয়েছেন। দল ভাঙার চক্রান্ত! ভাবেন কি আমি মরে গিয়েছি! ভাবেন কি আমাদের কর্মীরা মরে গিয়েছে?
তৃণমূল থেকে অধিকাংশ বিধায়ক বেরিয়ে যাওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে ঘাসফুল প্রতীক এখন কোন পক্ষের হাতে থাকবে, মমতা পন্থীদের নাকি ঋতব্রত পন্থীদের? মমতা বলেন, মনে রাখবেন, সরকার আপনাদের পক্ষে আছে বলে আপনি তাকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে আপনারা সিম্বল কেড়ে নিতে পারেন। যদিও আমরা জানি সিম্বল আপনার পক্ষে যাবে না। যদি সিম্বল চলেও যায় তাহলে তাতে কী যায় আসে? সিম্বল সেটাই হয় যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে। মানুষের কাছে বের হলে আপনারা কি আমার কন্ঠরোধ করতে পারবেন? অত সহজ নয়। কন্ঠ রোধ করতে গেলে আপনাদের আমাকে প্রাণে মেরে ফেলতে হবে। অনেকে দল ছেড়েছেন। কারণ তাদের পরিবার রয়েছে। কিন্তু আমার পরিবার মা-মাটি-মানুষের পরিবার। আমি মাথা নত করব না। যারা তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্দিনে রয়েছেন তারাই সোনার খনি। স্টেট প্রেসিডেন্টের কাজটা আমি দেকে নেব। দুজন জেনারেল সেক্রেটারি আমি অ্যাড করছি, একজন মদন মিত্র এবং অন্যজন কুণাল ঘোষ। চিন্তা করবেন না, আমরা আছি, ছিলাম ও থাকব।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)