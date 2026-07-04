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'সিম্বল যদি চলেও যায় তাহলেও কী যায় আসে!', বিক্ষুব্ধদের নিশানা করে চ্যালেঞ্জ মমতার

Mamata Banerjee: দলছুটদের উদ্দেশে মমতা বলেন, আপনারা তো সরাসরি বিজেপি করছেন এখন। বিজেপি করবেন আর সরাসরি নিজেদের তৃণমূল বলবেন, এটা তো হতে পারে না!

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 04, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:50 PM IST
'সিম্বল যদি চলেও যায় তাহলেও কী যায় আসে!', বিক্ষুব্ধদের নিশানা করে চ্যালেঞ্জ মমতার
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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