English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • Mamata Banerjee: ওরা আমাকে বরখাস্ত করুক, রাষ্ট্রপতি শাসন হলে হোক: পদত্যাগে অনড় মমতা

Mamata Banerjee: ওরা আমাকে বরখাস্ত করুক, রাষ্ট্রপতি শাসন হলে হোক: 'পদত্যাগে' অনড় মমতা

Mamata Banerjee:  'আমরা হারিনি । আমাদের জোর করে হারানো হয়েছে। এখনও বিরোধী দলনেতা ঠিক হয়নি, ওরা আগে বিধানসভা গঠন করুক' ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 6, 2026, 06:57 PM IST
Mamata Banerjee: ওরা আমাকে বরখাস্ত করুক, রাষ্ট্রপতি শাসন হলে হোক: 'পদত্যাগে' অনড় মমতা
'পদত্যাগে' অনড় মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ওরা আমাকে বরখাস্ত করুক'। নিজের অবস্থানে অনড় তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'আমি গিয়ে পদত্যাগ করব না। রাষ্ট্রপতি শাসন হলে হোক। রেকর্ড থাকুক। ওরা আমাকে বরখাস্ত করুক। আমি চাই, সেই দিনটি হোক একটি কালো দিন'।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Agnimitra Paul: অগ্নিমিত্রাকে নিয়ে কোনও বড় চমক? তড়িঘড়ি দিল্লি গিয়ে অমিত শাহের সঙ্গে জরুরি-দেখা কেন তাঁর?

ছাব্বিশে ভরাডুবি। পনেরো বছরের রাজ্যত্ব শেষ। এবার বিরোধী আসনে বসতে হবে তৃণমূলকে। মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অবশ্য ইস্তফা দিতে রাজি নন মমতা। এদিন কালীঘাটে দলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকের তিনি। 

সূত্রের খবর, বৈঠকে মমতা বলেন, 'আমরা হারিনি । আমাদের জোর করে হারানো হয়েছে। এখনও বিরোধী দলনেতা ঠিক হয়নি, ওরা আগে বিধানসভা গঠন করুক' । তাঁর অভিযোগ, 'দের সাহস দেখুন জিয়াগঞ্জে লেনিন মূর্তি ভেঙে দিয়েছে। আমাকে মেরেছে, ববিকে মেরেছে। আমাদের এখানে হারানো হলেও দিল্লি আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য। গোটা INDIA টিম একসাথে লড়াই করব'।

মমতার আরও বক্তব্য, 'আমি মানুষকে বিশ্বাস করি। জ্ঞানেশ কুমার হলেন আসল ভিলেন। এই পরিস্থিতিতে সরাসরি যুক্ত আছেন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমার আজ হাসি পাচ্ছে। নৈতিক ভাবে আমি ওদের হারিয়ে দিয়েছি। দেখেছেন চারিদিকে কি হচ্ছে? নেতাজী-গান্ধীজীকে গেরুয়া আবির মাখাচ্ছে'।

এদিকে ছাব্বিশে ভরাডুবির পর তৃণমূলের অন্দরে এখন বিদ্রোহের সুর। প্রকাশ্যেই মুখ খুললেন দলের অনেক নেতা। পরিস্থিতি এমনই যে, কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলে শৃঙ্খলারক্ষায় কমিটি গড়ল তৃণমূল। কমিটিতে থাকছেন  ডেরেক ও ব্রায়ান, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অসীমা পাত্র ও শুভাশিস দাস। সংকটের সময়ে যাঁরা দলের বিরুদ্ধাচারণ করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এই কমিটি।

আরও পড়ুন:  Swasthya Bhawan Big Update: বিগ ব্রেকিং: আচমকা কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কবজায় স্বাস্থ্য ভবন? কেন তল্লাশি স্বাস্থ্য সচিবের ব্যাগেও? তীব্র চাঞ্চল্য

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal political crisisMamata BanerjeePresident’s Rule West Bengal
পরবর্তী
খবর

Swasthya Bhawan Big Update: বিগ ব্রেকিং: আচমকা কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কবজায় স্বাস্থ্য ভবন? কেন তল্লাশি স্বাস্থ্য সচিবের ব্যাগেও? তীব্র চাঞ্চল্য
.

পরবর্তী খবর

Bengal Next CM: বড় বদল না ঘটলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুই: মন্ত্রী হচ্ছেন কারা? কে পাচ্ছেন কোন...