Mamata Banerjee: গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছে, বেশি কিছু করলে দিল্লির সরকার ফেলে দেব: মমতা
Mamata Banerjee Protests in Dharmatala Against Voter Name Deletion & Gas Price Hike: শনিবারের এই সমাবেশ থেকে তিনি সরাসরি নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধনা করেন। এদিন ধর্মতলার মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন বেশ কিছু মানুষকে হাজির করেন, যাঁদের ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা গিয়েছে। গত কয়েকদিনে দফায় দফায় গ্যাসের দাম বাড়ায় তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে রণংদেহী মেজাজে ধরা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবারের এই সমাবেশ থেকে তিনি সরাসরি নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধনা করেন। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাগ করার এবং মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে।
এদিন ধর্মতলার মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন বেশ কিছু মানুষকে হাজির করেন, যাঁদের ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা গিয়েছে। তাঁদের হাতে থাকা আধার কার্ড ও নথিপত্র দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, "এরা কি ভোটার নয়? সব কাগজ থাকা সত্ত্বেও নাম ভ্যানিশ করে দেওয়া হয়েছে।" তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে জানান, প্রায় ৫৮ লক্ষ 'আনম্যাপড' ভোটারের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে মতুয়া, রাজবংশী, সংখ্যালঘু এবং তফশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন। নির্বাচন কমিশনকে 'পক্ষপাতদুষ্ট' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "আপনারা শুধু বিজেপিকে সন্তুষ্ট করছেন।"
আন্দোলনের মেজাজ ধরে রাখতে মুখ্যমন্ত্রী নিজের লেখা ‘আতঙ্ক’ নামক একটি কবিতা পড়ে শোনান। কেন্দ্রীয় নেতাদের 'সুপারম্যান' বা 'সুপারহিউম্যান' সাজার প্রচেষ্টাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "মাকালী, আল্লাহ বা যিশুর থেকেও নিজেকে বড় ভাবলে চলবে না। মানুষ না থাকলে আপনারাও থাকবেন না।" নীতীশ কুমার থেকে শুরু করে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের অপসারণ—প্রতিটি ইস্যুতেই কেন্দ্রকে বিঁধেছেন তিনি।
রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে হাতিয়ার করেছেন মমতা। গত কয়েকদিনে দফায় দফায় গ্যাসের দাম বাড়ায় তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এর প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে (৮ মার্চ) শাড়ি পরে, হাতে হাঁড়ি-কড়ি-হাতা-খুন্তি নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, "এটা প্রতিবাদের ভাষা, অশান্তির নয়।" মমতা বলেন, ‘গত কাল ৬০ টাকা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। তিন দিন আগে ৪৯ টাকা বাড়িয়েছে। বড় সিলিন্ডারের দাম ২১০০ টাকা। ছোট সিলিন্ডার ১০০০ টাকা হয়েছে। ২১ দিন আগে বুক করতে হবে। গ্যাস না থাকলে কার মাথা খেয়ে থাকবেন! এগুলো আগে ভাবা উচিত ছিল না কমরেডদের? ওদের কমরেড বলি। কমরেড শব্দ শ্রদ্ধা করি। বেনামি কমরেডদের নয়।'
কেন্দ্রীয় বঞ্চনার খতিয়ান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগের সরকারের ৬ লক্ষ কোটি টাকা দেনা শোধ করেও বাংলা আজ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে দেশে এক নম্বর। দেওচা পচামি কয়লা খনি প্রকল্প এবং অর্থনৈতিক করিডর তৈরির মাধ্যমে কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। পরিযায়ী শ্রমিক ও বেকার যুবক-যুবতীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, "বাংলা লড়াই করতে জানে, আমরা লেজ গুটিয়ে পালানোর লোক নই।"
পরিশেষে বিচার ব্যবস্থার কাছে তাঁর আর্জি, 'দয়া করে সাধারণ মানুষকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দিন।' ধর্মতলার এই মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত ২০২৬-এর নির্বাচনের সুর বেঁধে দিলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
