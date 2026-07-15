'ভয় ইন, ভরসা আউট দেখিয়ে ভরসা ইন, ভয় আউট করাচ্ছে', বিস্ফোরক মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমি কোনওদিন আদর্শকে বিকিয়ে খাই না, মূল্যবোধকে বিকিয়ে খাই না, বিবেককে বিকিয়ে খাই না'। ফেসবুক লাইভে এসে 'বেইমান'দের হয়ে ক্ষমা চাইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'যদি সেটিং আমি নিজে করে নিতাম, তাহলে এই অত্যাচার আমায় সহ্য করতে হত না'।
মমতা বলেন, 'আমাদের অনেক শিক্ষা হয়েছে, মানুষের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইছি। আমাদের সিম্বলে তাঁদের আপনারা জিতিয়েছেন। আমরা দুঃখিত, ক্ষমাপ্রার্থী। এদের অনেকের অনেক ল্যাগেজ-ব্যাগেজ আছে, আগে থেকে আমাকে রিপোর্ট করেনি। আমি যাঁর সম্পর্কে জেনেছি, আমি কিন্তু অ্য়াকশন নিয়েছি। বিজেপি বলেছি না, ভয় আউট, ভরসা ইন। এদের ভয় ইন, ভরসা আউট দেখিয়ে ভরসা ইন, ভয় আউট করাচ্ছে। যাঁদের লাগেজ, ব্যাগেজ প্য়াকেজ আছে, তাঁরাই কিন্তু বিজেপির কোলে দোল খাচ্ছে'।
মমতার আরও বক্তব্য, 'বিজেপির নিজস্ব সংগঠন নেই বলে তাঁরা কিছু বেইমানকে বেছে নিয়েছে। যাঁরা কোনওদিন বিজেপির বিরোধিতা করবেন, করলেও সেটা লোক দেখানো। মানুষের কথা বলবে না। আমরা বলব'। বলেন, মনে রাখবেন, আমাদের সবকিছু কেড়ে নিলেও, আমাদের হৃদয় জুড়ে মানুষ আর মানুষ, কর্মী আর কর্মী। আমাদের কর্মীদের এলাকায় মিটিং করার পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না। যাঁরা এলাকায় মিটিং করতে পারবেন না, তাঁদের জন্য আমার অফিস উন্মুক্ত আছে'।
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