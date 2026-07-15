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'ভয় ইন, ভরসা আউট দেখিয়ে ভরসা ইন, ভয় আউট করাচ্ছে', বিস্ফোরক মমতা

Mamata Banerjee: 'আমাদের অনেক শিক্ষা হয়েছে, মানুষের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইছি। আমাদের সিম্বলে তাঁদের আপনারা জিতিয়েছেন। আমরা দুঃখিত, ক্ষমাপ্রার্থী'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 15, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:48 PM IST
'ভয় ইন, ভরসা আউট দেখিয়ে ভরসা ইন, ভয় আউট করাচ্ছে', বিস্ফোরক মমতা
Image Credit: বিস্ফোরক মমতাSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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