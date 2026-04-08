Mamata Banerjee Nomination: ১.২ কোটি ভোটারের মধ্যে মাত্র ৩২ লক্ষ নাম উঠেছে , আবার বিচার চাইব, মনোনয়ন দিয়ে সরব মমতা

Mamata Banerjee Nomination: ১.২ কোটি ভোটারের মধ্যে মাত্র ৩২ লক্ষ নাম উঠেছে , আবার বিচার চাইব, মনোনয়ন দিয়ে সরব মমতা
Mamata Banerjee Nomination: ধবার সকাল এগারোটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে আলিপুর সার্ভে বিল্ডিংয়ে মনোনয়ন পত্র পেশ করতে যান তৃণমূল নেত্রী
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুভেন্দু অধিকারী কসম খেয়েছেন ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবেনই। বুধবার ভবানীপুরে মনোনয়ন পেশের সময় তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে জনসমুদ্র তা দেখে মনেই হয় না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন স্ট্রিট ফাইটার কোনও সংকটের মধ্যে রয়েছেন।
বুধবার সকাল এগারোটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে আলিপুর সার্ভে বিল্ডিংয়ে মনোনয়ন পত্র পেশ করতে যান তৃণমূল নেত্রী। তার সঙ্গে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, দুই ভাই, ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়,সন্দীপ বক্সীরা। মমতার সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাঁটেন শয়ে শয়ে তৃণমূল সমর্থরা। কারও হাতে বলুন, কারও হাতে দলের পতাকা। মিছিলে সামিল বৃদ্ধারাও। পতাকা নেড়ে, শাঁখ বাজিয়ে মমতাকে স্বাগত জানান তৃণমূল সমর্থকরা। সবেমিলিয়ে এক জনসমুদ্র।
রাজ্যের ২৯০ আসনে দলের প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুরে তিনি নিজে প্রার্থী। এনিয়ে চতুর্থবার তিনি লড়াই করবেন ভবানীপুর থেকে। এই কেন্দ্রেই লড়াই করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বেশকিছুক্ষণ হেঁটে মমতা পৌঁছে যান সার্ভে বিল্ডিংয়ে। সেখানেই তিনি তাঁর মনোনয়ন জমা দেন।
মনোনয়ন জমা দিয়ে বেরিয়ে আসার পরই জনতার মধ্যে থেকে স্লোগান উঠল জয় বাংলা। মমতা বলেন, আমার ধর্ম, কর্ম, আন্দোলন সবকিছুই ভবানীপুরকে ঘিরে। ছোটবেলা থেকে এখানেই আছি। এখান থেকেই আমার সবকিছু। তাই ভবানীপুরের মানুষদের আমার ধন্যবাদ, নমস্কার, সেলাম। আমি বাংলার মানুষের কাছে ২৯৪টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আবেদন করছি। আমি নিশ্চিত যে আমরাই সরকার গঠন করব।
আরও পড়ুন-এলাকায় 'বাবা' জোগাড় করে বাংলাদেশি এখন ভোটার লিস্টে, ভারতীয় নাগরিকই বাদ, বিস্ফোরক অভিযোগ হেমতাবাদে
আরও পড়ুন-সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম বলে ৩২ লক্ষের নাম উঠেছে, একজনও বৈধ ভোটার ছাড়া ভোট করতে দেব না: হুঁশিয়ারি মমতার
এসআইএর প্রসঙ্গ তুলে মমতা বলেন, মনে দুঃখ নিয়ে বলছি বহু মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। আমি এখনও বলব, ১.২ কোটি ভোটারের মধ্যে মাত্র ৩২ লক্ষ নাম উঠেছে। এটাও সম্ভব হয়েছে কারণ আমি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলাম বলে। বাদবাকী ৫৮ লাখ খোলাই হয়নি। সেই অধ্যায়টা এখনও শুরুই হয়নি। অবশ্যই কিছু ডুপ্লিকেট ভোটার বা যারা মৃত তাদের নাম বাদ যাবে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২৭ লক্ষেরও বেশি ভোটার যারা under adjudication-এ রয়েছেন, তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় বহাল করা এখনও বাকি আছে। আমি মনে করি যে তাঁদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। পরে নাম তুলে কী হবে, তারা তো ভোট দিতে পারবে না। সুপ্রিম কোর্টও বলেছে যে যারা under adjudication-এ রয়েছেন তাঁরা প্রকৃত ভোটার। যাদের নাম এখনও বহাল করা হয়নি তাঁরা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করবেন। সেখানেই বিষয়টি সেটেলড হবে। এই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার মানে কী? এটি নিয়ে আমরা আবার আদালতে যাব। আবার বিচার চাইব।
